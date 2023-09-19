فرنسا: دارمانان تحت الضغط الداخلي في مواجهة أزمة المهاجرين بجزيرة لامبيدوزا

باريس- “القدس العربي”:

خلال الزيارة التي قام بها يوم أمس إلى روما، حيث التقى بنظيره الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي، شدد وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان على ضرورة “حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وقبل كل شيء، النظر على الفور في طلبات اللجوء”، بعد تدفق آلاف المهاجرين إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية (بين يومي الإثنين والأربعاء الماضيين، وصل حوالي 8500 شخص، أي أكثر من إجمالي سكان لامبيدوزا، على متن 199 قارباً، وفقاً لوكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة).

À Rome, réunion de travail avec mon homologue italien Matteo Piantedosi. La France se tient aux côtés de l’Italie pour lutter avec fermeté contre l’immigration irrégulière. La solution ne peut être qu’européenne. Nous y travaillons à la demande d’@EmmanuelMacron. pic.twitter.com/zuoChejgZf — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) September 18, 2023

في رسالة إلى الحكومة الإيطالية اليمينية، التي انتقدت زعيمتها جيورجيا ميلوني شركاءها الأوروبيين يوم الأحد لعدم تضامنهم مع بلادها، التي استقبلت نحو 130 ألف شخص على أراضيها منذ بداية العام، قال الوزير الفرنسي: “لا يمكن توجيه رسالة للأشخاص الذين يأتون إلى أراضينا (الأوروبية) مفادها أنه سيتم الترحيب بهم مهما حدث. علينا أن نطبق القواعد الأوروبية.. فرنسا يمكنها استقبال الأشخاص المضطهدين لأسباب سياسية. لكن في 60% من الحالات، يأتون من دول مثل ساحل العاج وغينيا وغامبيا، حيث لا توجد مسألة إنسانية”.

فقبل تسعة أشهر من الانتخابات البرلمانية الأوروبية، وقبل طرح مشروع قانون الهجرة المثير للجدل، والذي يعد بمخاطر كبيرة في الجمعية الوطنية الفرنسية، يجد دارمانان نفسه تحت الضغط في مواجهة أزمة المهاجرين في لامبيدوزا، والتي تأتي على خلفية تجاذبات سياسية بين المعسكر الرئاسي واليمين، لا سميا حزب “الجمهوريون” المحافظ الذي تحاول الحكومة التفاهم معه من أجل تمرير مشروع قانونها للهجرة.

وحتى أقل من ذلك في سياق مشروع قانون بشأن سياسة الهجرة الفرنسية التي لا تتناسب مع الحق، والذي تحتاج إليه الأغلبية بشدة في ظل غياب الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية. ومن المستحيل أيضا الاستغناء عن أصوات مجلس الشيوخ بأغلبية من حزب الليبراليين، والذي سيكون أول من يتبنى هذا النص في الخريف.

فالعديد من نواب الحزب اليميني التقليدي، يأملون في أن يؤدي الوضع الذي يهز إيطاليا وإطلاق المسألة الشائكة المتعلقة بتوزيع طلبات اللجوء إلى تغيير المعادلة السياسية. فحتى الوقت الحالي، تجاهلت الحكومة جميع المقترحات التي طرحها قياديون في حزب “الجمهوريون”. مثل الاستفتاء على قضايا الهجرة.

وعلى بعد تسعة أشهر من الانتخابات الأوروبية، يُحاول اليمين المتطرف، استغلال أزمة تدفق آلاف المهاجرين إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، الأمر الذي يزيد من الضغوط على الحكومة. وقد نددت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان بـ“الصور المثيرة للقلق بشكل كبير” في لامبيدوزا، ووجهت أصابع الاتهام إلى الاتحاد الأوروبي، متهمة توجيهاته بأنها “فرضت شيئا فشيئا توزيعا استبداديا لتدفقات الهجرة خارجة عن السيطرة”.

وغداة زيارته إلى روما ومباحثاته مع نظيره الإيطالي حول الوضع في لامبيدوزا، سيكون وزير الداخلية الفرنسي، مساء اليوم الثلاثاء، ضيفاً على النشرة المسائية الرئيسية لقناة TF1، حيث يفترض أن يُعلن عن القرارات التي اتخذتها الحكومة الفرنسية حيال أزمة المهاجرين في لامبيدوزا.