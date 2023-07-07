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فرنسا: رئيس بلدية يرفض تزويج جزائري في وضع غير قانوني من فرنسيةــ(فيديو)

منذ 28 دقيقة

روبير مينار، عمدة بلدية “بيزييه” الفرنسية

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باريس- “القدس العربي”:

اعترض روبير مينار بشكل قاطع على الزواج، بحجة أن “رائحة الزواج الأبيض تفوح منه!”، على حد تعبيره.

على الرغم مما ينصّ عليه القانون الفرنسي، رفض روبير مينار، عمدة بلدية “بيزييه” الفرنسية المعروف، تزويج شاب جزائري، يبلغ من العمر 23 عاماً، في وضع غير قانوني (خاضع لإلزامية مغادرة الأراضي الفرنسية)، بفرنسية، تبلغ من العمر 29 عاماً.


وأوردت وسائل إعلام فرنسية أن روبير مينار، السياسي المحسوب على اليمين المتطرف، اعترض بشكل قاطع على الزواج الذي كان من المفترض أن يقام اليوم في مقر بلدية “بيزييه” التي يتولى رئاستها، بحجة أن “رائحة الزواج الأبيض تفوح منه!”، على حد تعبيره.
وقال روبير مينار : “إنه جزائري، عمره 23 عاماً، يريد الزواج من فرنسية تكبره بست سنوات، وهي أيضًا أم لثلاثة أطفال! وبالتالي فإن رائحة الزواج الأبيض تفوح من هذا الزفاف!”.


من الناحية القانونية، فإن عمدة بلدية “بيزييه” مجبرٌ بتزويج هذين الشخصين مدنياً، كونهما احترما الإجراءات القانونية وبإعلام الزواج في التوقيت المناسب.
كما أن المادة 12 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والمواطنين تنص على أنه لا يوجد ما يمنع مهاجرين شخصين يعيشان في بلد بشكل غير قانوني (من دون إقامة) من الزواج.
وتنص هذه المادة نفسها، أيضاً، على أنه “من المستحيل منع شخص من الزواج بحجة دينه أو لون بشرته أو وضعه في نظر إدارة البلد الذي يعيش فيه”.
نبه عمدة بلدية “بيزييه” كلاً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير داخليته جيرار دارمانان بخصوص هذه الحالة، مطالباً بإيجاد حل لها قبل اليوم المحدد للزواج، أي هذا الجمعة.


ويبدو أن وزير الداخلية رد عليه بأنه سيكون من الضروري “وضع إجراء بخصوص هذا النوع من الزواج في قانون الهجرة المقبل”.
في الانتظار، تشير الحكومة الفرنسية إلى أن ”الزواج لا يمنع الترحيل”، بالنسبة إلى أولئك الخاضعين لإلزامية مغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF).

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