فرنسا: شانتال غويا تُطلق نداءً للعثور على زي «باندي باندا» المفقود بعد حفل موسيقي

باريس ـ «القدس العربي»: اختفى زيّ الباندا الشهير “باندي باندا” بعد حفل للممثلة والمغنية شانتال غويّا في منطقة الألزاس الفرنسية. وقد أطلقت الأخيرة نداءً يائسًا على مواقع التواصل الاجتماعي للعثور عليه، في وقتٍ تُحيي فيه حاليًا حفلات بمناسبة مرور نصف قرن على مسيرتها الفنية.

” لم أعد أستطيع غناء أغنية (باندي باندا)، لأن أحدهم أخذها مني عندما غنيتها في آخر عرض من جولتي في سوسهايم”. هكذا عبّرت الممثلة والمغنية شانتال غويّا، التي تقدم عرضاً في مدينة كاركاسون الفرنسية بأغانيها وشخصياتها التاريخية، عن حزنها في نداء نشرته عبر تطبيق “تيك توك”، فهي ترغب في استرجاع هذا الزي الذي سُرق منها.

وقالت في مقطع فيديو نُشر هذا الأسبوع: “لقد آلمني ذلك كثيرًا، لأنني أفكر في الأطفال، وأقول في نفسي، باندي باندا تمثل ذكريات جميلة جدًا للآباء حينما كانوا صغارًا”، وأضافت: “إنها تمثل للأطفال شيئًا رائعًا، شخصية يحبونها، شخصية مؤثرة، تُعلّمهم الكثير عن كوكبنا”.

وتابعت قائلة: “الآن بعد أن لم يعد موجودًا، أتمنى أن يُعاد لي، فليس من حق أحد الاحتفاظ به. باسم جميع أطفال فرنسا وبلجيكا وفي كل مكان، يجب أن يُعاد إليّ، يجب أن يعود إلى بيته. سنبحث عنه، لدي فكرة، يجب أن نبحث عنه بكل جدية”.

وعلى الرغم من بلوغها سن 83 عاما، ما تزال شانتال غويّا تؤدي أغانيها التي أسرت قلوب الأطفال منذ سبعينيات القرن الماضي. فقد قدّمت في نهاية شهر أيار/مايو الماضي عرضين من عرضها الجديد “50 سنة من الحب”، وتعتزم بدء جولة جديدة في أنحاء فرنسا في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

ويحتفي هذا العرض بمرور 50 عامًا على مسيرتها، ويجمع بين أربع مسرحيات موسيقية شكلت محطات مهمة في مشوارها الفني، وتضم شخصيات مثل بيكاسين، جانّو لابان، باندي باندا، والقط ذو الحذاء. وتظهر على خشبة المسرح محاطةً بعشرة أطفال واثني عشر راقصًا، وتحت إشراف زوجها، جان-جاك دوبو، مؤلف أغانيها، كما هو الحال دائمًا.

ومنذ عرضها الأول في عام 1980، احتفظت شانتال غويّا بجميع أزيائها. فهي تملك أكثر من ألفي زي، تحتفظ بها في مستودع، وقد أخرجت منها 400 زي لتستخدمها في عرضها “50 سنة من الحب”.