فرنسا لا تؤيد تعليق المساعدات الأوروبية للفلسطينيين

باريس: أعلنت فرنسا الثلاثاء أنها “لا تؤيد تعليق المساعدات التي يستفيد منها السكان الفلسطينيون بشكل مباشر”، مضيفة أنها “أبلغت المفوضية الأوروبية بذلك”.

ويأتي ذلك بعدما أعلن المفوض الأوروبي لشؤون الجوار أوليفر فارهيلي الاثنين تعليق جميع المدفوعات المقررة في إطار المساعدات التنموية. وأعلنت المفوضية لاحقا أنها ستجري “مراجعة عاجلة للمساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لفلسطين”.

وقالت الخارجية الفرنسية إن باريس ساهمت العام الماضي بمبلغ 95 مليون يورو لمساعدة الفلسطينيين.

وأضافت الوزارة أن “هذه المساعدات تركز على دعم السكان الفلسطينيين في مجالات المياه والصحة والأمن الغذائي والتعليم”.

وشدّدت على أن “هذه المساعدات التي يتم دفعها خصوصا من خلال الأمم المتحدة، تعود بالنفع المباشر على السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية والضفة الغربية وغزة والمخيمات الموجودة في البلدان المجاورة”، مقدرة أن هذه المساعدات “تتوافق تماما مع التزامات فرنسا”.

(أ ف ب)