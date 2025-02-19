فرنسا: لا نفهم لماذا يلقي ترامب باللوم على أوكرانيا في الحرب

باريس: قالت متحدثة باسم الحكومة الفرنسية اليوم الأربعاء إن بلادها لا تفهم لماذا أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هو المسؤول عن غزو روسيا لبلده والحرب الناتجة عن ذلك.

وأضافت المتحدثة صوفي بريما في تصريحات للصحافيين “لا نفهم المنطق جيدا… من التعليقات المتنوعة والمتباينة وغير المفهومة في كثير من الأحيان التي يدلى بها الرئيس ترامب”.

وذكرت أن ترامب أدلى ببعض التعليقات بشأن أوكرانيا خلال الأيام القليلة الماضية دون التشاور مع حلفائه الأوروبيين.

وقال ترامب في تصريحات للصحافيين أمس الثلاثاء عن كييف “لقد كنتم موجودين لثلاث سنوات، وكان يجب عليكم إنهاء الأمر… كان يجب ألا تبدأوه مطلقا. كان بإمكانكم إبرام اتفاق”. وجاء ذلك تعليقا على مخاوف كييف من استبعادها من المحادثات التي جرت بين روسيا والولايات المتحدة في السعودية هذا الأسبوع.

(رويترز)