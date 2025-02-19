سياسة | دولي | أوروبا

فرنسا: لا نفهم لماذا يلقي ترامب باللوم على أوكرانيا في الحرب

19 - فبراير - 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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باريس: قالت متحدثة باسم الحكومة الفرنسية اليوم الأربعاء إن بلادها لا تفهم لماذا أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هو المسؤول عن غزو روسيا لبلده والحرب الناتجة عن ذلك.
وأضافت المتحدثة صوفي بريما في تصريحات للصحافيين “لا نفهم المنطق جيدا… من التعليقات المتنوعة والمتباينة وغير المفهومة في كثير من الأحيان التي يدلى بها الرئيس ترامب”.
وذكرت أن ترامب أدلى ببعض التعليقات بشأن أوكرانيا خلال الأيام القليلة الماضية دون التشاور مع حلفائه الأوروبيين.
وقال ترامب في تصريحات للصحافيين أمس الثلاثاء عن كييف “لقد كنتم موجودين لثلاث سنوات، وكان يجب عليكم إنهاء الأمر… كان يجب ألا تبدأوه مطلقا. كان بإمكانكم إبرام اتفاق”. وجاء ذلك تعليقا على مخاوف كييف من استبعادها من المحادثات التي جرت بين روسيا والولايات المتحدة في السعودية هذا الأسبوع.
(رويترز)

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  1. يقول جمال:
    فبراير 19, 2025 الساعة 3:43 م

    نحن أيضا في الوطن العربي لا نفهم لماذا تلومون حماس وحزب الله والحوثيين على الحرب الشعواء التي تقوم بها إسرائيل على قطاع غزة رغم أنكم تدركون أن إسرائيل هي المعتدي والمحتل والمجرم الذي يقتل منذ ثمانين سنة وأنتم لا تجرؤون على مجرد اللوم. لذلك لا يجب أن تفهمو منطق ترامب.

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    1. يقول سنان:
      فبراير 19, 2025 الساعة 4:45 م

      احسنت القول

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