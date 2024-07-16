فرنسا.. ماكرون يقبل استقالة رئيس الوزراء

باريس: وافق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، على استقالة رئيس الوزراء غابرييل أتال وحكومته، عقب خسارة الجناح الحاكم في الانتخابات المبكرة.

وعقب خسارة الحكومة في جولتي الانتخابات المبكرة يومي 30 يونيو/ حزيران، و7 يوليو/ تموز الجاري، اجتمعت حكومة أتال بالرئيس ماكرون لأول مرة الثلاثاء في القصر الرئاسي.

وقال بيان صادر عن الإليزيه، إن الرئيس ماكرون وافق على استقالة الحكومة برئاسة أتال.

وأضاف أن أتال وحكومته سيواصلان تسيير الأعمال العامة للبلاد لغاية تشكيل حكومة جديدة.

وسبق لماكرون أن رفض استقالة رئيس الوزراء غابرييل أتال، مطلع الأسبوع الماضي، وطلب منه مواصلة العمل في منصبه “في الوقت الحالي”، وذلك بهدف “ضمان استقرار البلاد”.

وفي 9 يونيو/ حزيران الماضي، حل الرئيس إيمانويل ماكرون، البرلمان ودعا إلى إجراء انتخابات مبكرة، وذلك بعد فوز حزب التجمع الوطني اليميني بأكثر من 31 بالمئة من الأصوات في انتخابات البرلمان الأوروبي، وهزيمة كتلة ماكرون الوسطية.

وتوجه 49.5 مليون ناخب فرنسي في 7 يوليو إلى صناديق الاقتراع في الجولة الثانية لتحديد النواب الـ501 الذين سيمثلونهم في البرلمان لمدة 5 سنوات، إلى جانب النواب الـ 76 الذين جرى انتخابهم في الجولة الأولى.

وحصل تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري في فرنسا على المركز الأول في الجولة الثانية من الانتخابات العامة المبكرة التي جرت الأحد، بحصوله على 176 مقعدا في البرلمان، بحسب النتائج التي أعلنتها وزارة الداخلية الفرنسية.

وبذلك دخل تحالف ماكرون البرلمان بـ150 نائبا، بينما حصل حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف على 125 نائبا.

وبهذه النتائج لم يتمكن أي تحالف أو حزب من الحصول على الأغلبية المطلقة البالغة 289 نائبا في البرلمان.

(الأناضول)