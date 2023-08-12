فرنسا.. مصرع 6 مهاجرين غرق قاربهم في بحر المانش

إسطنبول: لقي 6 أشخاص مصرعهم، السبت، فيما تم إنقاذ 50 آخرين، بعد غرق قارب مهاجرين غير نظاميين في أثناء محاولة عبور قناة بحر المانش.

وقالت البحرية الفرنسية في بيان، إن “6 أشخاص لقوا مصرعهم وأنقذ 50 آخرون بعد انقلاب قارب مهاجرين في أثناء عبوره القنال الإنكليزية”.

وأضافت البحرية أن العدد الدقيق للأشخاص “ليس من السهل حسابه”، لأن البحث عن مفقودين ما زال جاريًا.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت البحرية مصرع شخص فيما نقل 5 آخرون إلى المستشفى بحالةٍ حرجة، ثم ما لبثت أن أعلنت عن وفاتهم.

وذكرت البحرية في بيانها، أن مكتب المدعي العام في بولوني فتح تحقيقا في الحادثة.

وفي 4 يناير/كانون الثاني الماضي، قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن معالجة مشكلة قوارب الهجرة غير النظامية، “من بين الأولويات الخمس الأولى” لحكومته.

وتمثل قناة المانش أو القناة الإنكليزية كما تُعرف لدى الجانب البريطاني، منفذ عبور أساسي للمهاجرين غير النظاميين الذين يسعون للانتقال إلى المملكة المتحدة من المخيمات التي يقيمون فيها عند الحدود الفرنسية في ظروف توصف بـ”غير الإنسانية”.

ووفقًا للبيانات الرسمية، عبر 45 ألفا و 756 مهاجرًا القناة إلى المملكة المتحدة في عام 2022، وهو رقم يعدّ قياسيًا في هذا البلد.

(الأناضول)