فرنسا: من هي جميلة حبساوي العُمدَة التي أوقفت بعد ضبط مخدرات وسبائك ذهبية بمنزلها؟

باريس- “القدس العربي”:

تم وضع عمدة بلدية “أفالون” الفرنسية، جميلة حبساوي، في الحبس الاحتياطي، على خلفية توجيه الاتهام إليها بتهمة تهريب المخدرات، بعد ضبط الشرطة لحوالي 70 كيلوغراما من المخدرات وحوالي 7 آلاف يورو نقداً وسبائك ذهبية في مواقع متعددة، بما في ذلك منزل تابع للمسؤولة المنتخبة، بحسب المدعي العام في مدينة “أوكسير” التي تتبع لها البلدية.

بحسب صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، فإن المنزل الذي تم تفتيشه هو المنزل الذي اشترته رئيسة بلدية “أفالون” من والدها، ويعيش فيه شقيقاه بن عيسى حبساوي ورشيد حبساوي، ولكن ليس هي. وقد سبق لأحد الشقيقين أن تمت إدانته بالفعل بتهريب المخدرات.

Avallon (89) : au moins 70 kg de cannabis découverts au domicile de Jamilah Habsaoui, la maire PS d'Avallonhttps://t.co/QruOgyidlb pic.twitter.com/uuqiO2zfGX — Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) April 7, 2024

إلى جانب جميلة حبساوي، تم أيضًا توجيه الاتهام إلى خمسة أشخاص آخرين وسجنهم في نفس القضية، بما في ذلك شقيقاها بن عيسى حبساوي ورشيد حبساوي. هذا الأخير، برأ، عن طريق محاميه، شقيقته.

وأكد المحامي، في مقابلة صحافية، أن موكله يعترف بوقائع تهريب المخدرات، لكنه يبرئ أخته، مشدداً على أنها لم تكن تعلم أن المخدرات مخزنة في المنزل، وهو في الواقع بيت عائلي، يوضح محامي رشيد حبساوي، مؤكداً أن موكله يتحمل مسؤولية الاحتفاظ بالمواد المخدرة، بمحض إرادته، في هذا المكان.

أما محامي العمدة جميلة حبساوي، فشدد في إحدى المقابلات على أنه ليس لموكلته أي علاقة على الإطلاق بالوقائع المتهمة بها، مضيفاً أن موكلته “كانت في حالة ذهول عندما اكتشف رجال الدرك ما بمنزلها”.. ويبدو أن شقيقيها المعروفين لدى المحاكم في قضايا المخدرات قد استخدماه لتخبئة مخدراتهم ونقودهم.

La maire d'Avallon placée en détention provisoire pic.twitter.com/colFRlrd3d — BFMTV (@BFMTV) April 10, 2024

من بين الأشخاص السبعة الذين وُضعوا رهن الاحتجاز لدى الشرطة، تم إطلاق سراح أحدهم “بسرعة لأسباب طبية”، بحسب النيابة العامة، في حين تم تمديد احتجاز الستة الآخرين، بمن فيهم رئيسة البلدية واثنان من إخوتها.

جميلة حبساوي، البالغة من العمر ستة وأربعين عاماً، كانت سابقاً تنتمي إلى الحزب الاشتراكي، وهي أيضًا مستشارة إقليمية مفوضة مسؤولة عن المناطق الريفية في منطقتها. وغالبًا ما يتم تقديمها كنموذج للاندماج، بحكم أنها ولدت وترعرت في منطقة شعبية جداً واستطاعت أن تصل إلى رئاسة البلدية.