فرنسا: مُبلِّغة تقدّم شكوى جديدة ضد إدوار فيليب بتهم اختلاس أموال عامة ومحسوبية

باريس- “القدس العربي”:

قدّمت مُبلِّغة شكوى جديدة في باريس تطلب فيها من قاضي تحقيق أن يباشر تحقيقًا في شبهات تتعلق باختلاس أموال عامة ومحسوبية، تستهدف رئيس الوزراء الفرنسي السابق إدوار فيليب، العمدة الحالي لمدينة لوهافر، وزعيم حزب “آفاق” (Horizons) والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2027.

Une lanceuse d’alerte a déposé une nouvelle plainte à Paris

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بحسب محامي المدعية، تروي هذه الأخيرة أنها تعرّضت لتحرّش معنوي. وقد قُدّمت الشكوى يوم الجمعة الماضي من قبل هذه المُبلِّغة، مطالبة بفتح تحقيق حول وقائع اختلاس أموال ومحسوبية تتهم بها رئيس الوزراء السابق.

وصرّح محامي المدعية، الأستاذ جيروم كارسانتي، لوكالة فرانس برس، اليوم الإثنين، أن الشكوى تتعلق بالتحرش المعنوي، واختلاس الأموال العامة، والمحسوبية، وتضارب المصالح، وتهمة “الجباية غير القانونية” (concussion).

وكانت قد قُدّمت شكوى أولى في شهر سبتمبر عام 2023، ما دفع النيابة الوطنية المالية (PNF) إلى فتح تحقيق وأجرت عمليات تفتيش في ربيع عام 2024.

وحول هذه الشكوى الجديدة “بشأن الوقائع نفسها، ويبدو أنها تشمل وقائع أخرى”، ردّ إدوار فيليب عبر وكالة فرانس برس قائلاً إن “المدعية تواصل انتقامها البائس، الذي لا علاقة له بنداء مُبلِّغة، بل يرتبط فقط بعدم رضا موظفة حكومية رفيعة المستوى لم يُجدَّد عقدها”، مؤكداً أنه “يرفض جميع هذه الاتهامات”.

🚨ALERTE INFO Édouard Philippe accusé de détournement de fonds publics par une lanceuse d’alerte, qui saisit un juge d’instruction. On lui reproche un contrat de 2,15 M€ attribué à une association dirigée par une proche.. pic.twitter.com/C0822NpLEL — Tribune Populaire🌐 (@TribunePop23) June 23, 2025

ولا تستهدف الشكوى إدوار فيليب وحده، بل تشمل أيضًا ستيفاني دي بازيلير، نائبة العمدة المكلفة بالابتكار والرقمنة، وكلير-صوفي تاسياس، المديرة العامة لخدمات المجتمع الحضري لوهافر-سين-متروبول.

وأشار المحامي كارسانتي إلى أنه “بعد هذه الشكوى الجديدة، لا نعلم على الإطلاق في أي اتجاه سيتجه التحقيق”، معربًا عن خشيته من “شلل” قد يصيب النيابة الوطنية المالية أمام “مرشح رئاسي محتمل”.

وصرحت المُبلِّغة لثلاث وسائل إعلام أنها تشعر أن “القضية لا تتقدم”، قائلةً: “ما زلت أعاني من تبعات إبلاغي رغم أنني لم أفعل سوى أداء واجبي”.

وقد نالت صفة المُبلِّغة رسميًا، وهي صفة يعارضها إدوار فيليب. وكشفت مصادر قضائية لوكالة فرانس برس أن “التحقيقات ما تزال جارية، مع تحليل الوثائق التي تم الاستيلاء عليها خلال عمليات التفتيش”.

تتركز الشبهات خصوصًا على اتفاقية أهداف متعددة السنوات تتعلق بتنشيط مدينة لوهافر الرقمية، والتي تم توقيعها في شهر يوليو عام 2020

وتتركز الشبهات خصوصًا على اتفاقية أهداف متعددة السنوات تتعلق بتنشيط مدينة لوهافر الرقمية، والتي تم توقيعها في شهر يوليو عام 2020 بين إدوار فيليب، بصفته رئيس المجتمع الحضري لوهافر-سين-متروبول، وستيفاني دي بازيلير، بصفتها رئيسة متطوعة لجمعية “LH French Tech”. وترى المُبلِّغة، التي كانت نائبة المدير العام للمجتمع الحضري بين سبتمبر 2020 وأبريل 2023، أن “تضارب المصالح يبدو واضحًا تمامًا”.

وقد أُنشئت جمعية “LH French Tech” في يوليو 2020، وكانت المرشح الوحيد، وتم اختيارها للقيام بهذه المهمة بعد إعلان إبداء اهتمام أطلقه المجتمع الحضري في مارس 2020، وذلك في إطار خدمة ذات مصلحة اقتصادية عامة (SIEG) بقيمة 2.154 مليون يورو.

وتقول المُبلِّغة إنه بعد تقديم بلاغاتها، تعرضت للتحرش المعنوي ولم يُجدد عقدها. وتمت تصفية جمعية “LH French Tech” قضائيًا في عام 2023.