فرنسا: نزع سلاح أوكرانيا “خط أحمر مطلق” للأوروبيين

باريس: قال وزير القوات المسلحة الفرنسية سيباستيان لوكورنو الأربعاء، إن نزع سلاح أوكرانيا، وهو من الشروط التي وضعتها روسيا لإنهاء الحرب، يُمثّل “خطا أحمر مطلقا” بالنسبة إلى الأوروبيين.

وأضاف في مقابلة مع مجلة “فالور أكتويل” الفرنسية الأسبوعية، عشية اجتماع جديد يعقده “تحالف الراغبين” المؤلف من حوالي ثلاثين دولة متحالفة مع أوكرانيا “خطنا الأحمر المطلق هو نزع سلاح أوكرانيا”.

وقال: “يجب أن تكون منسجمين مع أنفسنا. لا يمكننا رفض انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) وفي الوقت نفسه القبول بأن تُحرم من جيشها. يجب أن يكون بمقدور الأوكرانيين ضمان أمنهم. وهذه مسألة أساسية، لأنه في حال العكس، فإنني لا أرى أي ضمان لأمن الدول المجاورة”.

بالتنسيق بين فرنسا والمملكة المتحدة، يجتمع “تحالف الراغبين” الخميس، بمشاركة رؤساء الحكومات المجتمعين في روما لحضور مؤتمر حول إعادة إعمار أوكرانيا.

ويشارك رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يزور المملكة المتحدة في الاجتماع من قاعدة عسكرية بريطانية.

ويعمل التحالف على توفير ضمانات أمنية لأوكرانيا، ويقترح تشكيل “قوة ضامنة” بهدف ضمان وقف إطلاق نار محتمل ومنع روسيا من شن هجمات أخرى.

وأعلن الكرملين الأسبوع الماضي أنه لا يرى في هذه المرحلة أن تحقيق أهدافه في أوكرانيا ممكن عبر القنوات الدبلوماسية، بعد مكالمة هاتفية فاشلة بين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.

لكن سيباستيان لوكورنو قال إن “تحالف الراغبين يتمتع بميزة توفير إطار للتفكير في الغد”.

(أ ف ب)