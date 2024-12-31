فرنسا: نفذنا ضربات صاروخية على تنظيم “الدولة” في سوريا هذا الأسبوع- (فيديو)

باريس: قال وزير الدفاع والقوات المسلحة الفرنسي سيباستيان ليكورنو الثلاثاء إن فرنسا نفذت ضربات صاروخية مطلع هذا الأسبوع في سوريا استهدفت خلالها مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.

وكتب ليكورنو على منصة “إكس” قائلا “نفذت القوات الجوية الفرنسية يوم الأحد ضربات محددة الأهداف على مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية في الأراضي السورية”.

Nos armées restent engagées dans la lutte contre le terrorisme au Levant. Elles contribuent à la coalition internationale “Operation Inherent Resolve” (OIR), depuis 2014 en Irak et 2015 en Syrie. Dimanche, des moyens aériens français ont procédé à des frappes ciblées contre des… pic.twitter.com/uwzOmcJDce — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) December 31, 2024

ويأتي الهجوم الفرنسي في أعقاب ضربة عسكرية مماثلة نفذتها الولايات المتحدة في سوريا، والتي قالت واشنطن إنها قتلت اثنين من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.

وتواجه سوريا مستقبلا سياسيا غامضا بعد أن أطاحت “هيئة تحرير الشام” برئيس النظام السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول.

وأنهى الهجوم الخاطف الذي قادته “هيئة تحرير الشام” حربا أهلية استمرت 13 عاما، لكنها أثارت مجموعة من الأسئلة حيال مستقبل دولة متعددة الأعراق، تتمتع دول أجنبية من بينها تركيا وروسيا بمصالح قوية فيها، ويحتمل وجود تضارب بين هذه المصالح.

(رويترز)