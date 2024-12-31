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فرنسا: نفذنا ضربات صاروخية على تنظيم “الدولة” في سوريا هذا الأسبوع- (فيديو)

31 - ديسمبر - 2024

وزير الدفاع والقوات المسلحة الفرنسي سيباستيان ليكورنو

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باريس: قال وزير الدفاع والقوات المسلحة الفرنسي سيباستيان ليكورنو الثلاثاء إن فرنسا نفذت ضربات صاروخية مطلع هذا الأسبوع في سوريا استهدفت خلالها مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.

وكتب ليكورنو على منصة “إكس” قائلا “نفذت القوات الجوية الفرنسية يوم الأحد ضربات محددة الأهداف على مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية في الأراضي السورية”.

ويأتي الهجوم الفرنسي في أعقاب ضربة عسكرية مماثلة نفذتها الولايات المتحدة في سوريا، والتي قالت واشنطن إنها قتلت اثنين من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.

وتواجه سوريا مستقبلا سياسيا غامضا بعد أن أطاحت “هيئة تحرير الشام” برئيس النظام السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول.

وأنهى الهجوم الخاطف الذي قادته “هيئة تحرير الشام” حربا أهلية استمرت 13 عاما، لكنها أثارت مجموعة من الأسئلة حيال مستقبل دولة متعددة الأعراق، تتمتع دول أجنبية من بينها تركيا وروسيا بمصالح قوية فيها، ويحتمل وجود تضارب بين هذه المصالح.

(رويترز)

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  1. يقول ملاحظ:
    ديسمبر 31, 2024 الساعة 8:02 م

    اذا كنتم ابطال فنفذوا ضربات على اسرائيل فقد تمادت على كل القوانين والاعراف الدولية

    رد

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