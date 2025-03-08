4 دول أوروبية و”التعاون الإسلامي” تدعم الخطة العربية لإعادة إعمار غزة

روما: قال وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا اليوم السبت إنهم يدعمون الخطة العربية لإعادة إعمار غزة التي ستتكلف 53 مليار دولار وتتجنب تهجير سكان القطاع.

وذكر الوزراء في بيان مشترك “تظهر الخطة مسارا واقعيا لإعادة إعمار غزة وتتعهد، إذا تم تطبيقها، بتحسين سريع ومستدام للظروف المعيشية الكارثية للفلسطينيين الذين يعيشون في غزة”.

وقال البيان الذي أصدرته الدول الأوروبية الأربع اليوم إنها “ملتزمة بالعمل مع المبادرة العربية”، وعبرت عن تقديرها “للإشارة المهمة” التي أرسلتها الدول العربية من خلال صياغتها.

قال البيان الذي أصدرته الدول الأوروبية الأربع اليوم إنها “ملتزمة بالعمل مع المبادرة العربية”

وجاء في البيان أن حماس “لا ينبغي لها أن تحكم غزة ولا أن تشكل تهديدا لإسرائيل بعد الآن”، وأن الدول الأربع “تدعم الدور المركزي للسلطة الفلسطينية وتنفيذ أجندة إصلاحها”.

في السياق، أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، عن تبنيها الخطة العربية لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين، كخطوة بديلة لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في بيان اليوم، اعتماد “الخطة المقدمة من مصر – بالتنسيق الكامل مع دولة فلسطين والدول العربية واستنادا إلى الدراسات التي أجريت من قبل البنك الدولي والصندوق الإنمائي للأمم المتحدة – والتي تم اعتمادها خلال أعمال القمة العربية غير العادية (قمة فلسطين) بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، والعمل على تقديم كافة أنواع الدعم المالي والمادي والسياسي لتنفيذها”.

وحث المجلس “المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم اللازم للخطة، والتأكيد على أن كافة هذه الجهود تسير بالتوازي مع تدشين مسار سياسي وأفق للحل الدائم والعادل بهدف تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته والعيش في سلام وأمان”.

ورحب بـ”عقد مؤتمر دولي في القاهرة في أقرب وقت للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع دولة فلسطين والأمم المتحدة، وحث المجتمع الدولي على المشاركة فيه للتسريع في تأهيل قطاع غزة وإعادة إعماره بعد الدمار الذي تسبب به العدوان الإسرائيلي، والعمل على إنشاء صندوق ائتماني يتولى تلقي التعهدات المالية من كافة الدول ومؤسسات التمويل المانحة، بغرض تنفيذ مشروعات التعافي وإعادة الإعمار”.

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، عن تبنيها الخطة العربية لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين

وأكد “الرفض المطلق والتصدي الحازم للخطط الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني فرادى أو جماعات، داخل أرضهم أو خارجها، أو التهجير القسري أو النفي والترحيل بأي شكل من الأشكال وتحت أي ظرف أو مبرر”.

واعتبر المجلس “ذلك تطهيرا عرقيا وانتهاكا جسيما للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية بموجب ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ومساسا مرفوضا بسيادة الدول واستقرارها وتهديدا لأمنها وسلامة أراضيها”.

وأدان البيان “سياسات التجويع والأرض المحروقة الهادفة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه”.

صاغت مصر الخطة وتبناها الزعماء العرب هذا الشهر، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفضها.

والجمعة، رحّبت الحكومة الألمانية باعتماد خطة إعادة إعمار غزة في القمة الاستثنائية لجامعة الدول العربية.

وأكد المتحدث باسم الحكومة شتيفن هيبشترايت ترحيب ألمانيا بالخطة التي قدّمتها جامعة الدول العربية واعتبر أنها “تحتوي على العديد من العناصر الجيدة التي يمكن البناء عليها”.

ودعا إلى بدء مناقشات بناءة حول الخطة العربية.

من جانبه، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر، إلى أن هذه الخطة تمثل إشارة مهمة من الدول العربية.

واعتبر فيشر بأن الخطة تسهم في الإجابة على الأسئلة السياسية والأمنية المتعلقة بقطاع غزة، وتضع أساسًا للسلام المستدام.

يتصور المقترح المصري تشكيل لجنة إدارية من الفلسطينيين المستقلين المحترفين يجري تكليفهم بحكم غزة بعد انتهاء الحرب في القطاع.

وتتولى اللجنة مسؤولية الإشراف على المساعدات الإنسانية وإدارة شؤون القطاع لفترة مؤقتة تحت إشراف السلطة الفلسطينية.

(وكالات)