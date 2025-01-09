فرنسا وافريقيا: تصريحات ماكرون تثير زوبعة وزعماء أفارقة يعتبرونها «مناً وأذى» وأكدوا أنه لولا الأفارقة لكانت فرنسا ألمانية

نواكشوط –«القدس العربي»: تواصلت في العواصم الإفريقية وبخاصة في البلدان التي مر عليها الاستعمار الفرنسي، ردات فعل شديدة على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال خطابه أمام المؤتمر السنوي للسفراء الفرنسيين يوم الاثنين الماضي.

فقد أثارت هذه التصريحات جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية الإفريقية، حيث أشار ماكرون إلى أن “بعض بلدان الساحل الإفريقي ما كان لأي منها أن تصبح دولة ذات سيادة لولا نشر الجيش الفرنسي في هذه المنطقة”.

وأوضح “أن التدخل الفرنسي عام 2013 لمحاربة المتطرفين في مالي كان “قراراً صائباً”، رغم أن هذه الدول باتت تبتعد عن الدعم العسكري الفرنسي.

وفي أول رد فعل رسمي، اعتبرت تشاد أن تصريحات ماكرون “موقف ينطوي على ازدراء لإفريقيا والأفارقة”.

وأصدرت وزارة الخارجية التشادية بياناً شديد اللهجة، وقّعه وزير الخارجية عبد الرحمن كلام الله، جاء فيه: “التاريخ يشهد أن إفريقيا، بما في ذلك تشاد، لعبت دوراً حاسماً في تحرير فرنسا أثناء الحربين العالميتين”.

وأضاف البيان أن “فرنسا لم تعترف قط بالتضحيات الهائلة التي قدمها الجنود الأفارقة دفاعاً عن الحرية”.

وأكدت الحكومة التشادية “أن الدعم الفرنسي للجيش التشادي كان محدوداً ولم يسهم في تطويره بشكل بنيوي؛ وأن “المساهمة الفرنسية في التعاون العسكري مع تشاد خلال 60 عاماً كانت محكومة بمصالح فرنسا الاستراتيجية، دون أن تترك أثراً حقيقياً ودائماً على تنمية الشعب التشادي”.

وبدورها، رد الوزير الأول السنغالي عثمان سونكو، بحزم على تصريحات ماكرون، مشيراً إلى أنه “لو لم يتم نشر الجنود الأفارقة خلال الحرب العالمية الثانية للدفاع عن فرنسا، لربما كانت اليوم تحت الحكم الألماني”.

وأكد أن “سيادة السنغال غير قابلة للتفاوض”، مشدداً على “أن قرار سحب القواعد العسكرية الفرنسية هو “إرادة سيادية مستقلة”.

وأشار سونكو إلى “أن القول بأن إفريقيا مدينة لفرنسا بسيادتها “يتسم بعدم احترام عميق للتاريخ”، مبرزاً أن آلاف الجنود الأفارقة “تم تجنيدهم بالقوة وسفكت دماؤهم دفاعاً عن فرنسا”. كما انتقد التدخل الفرنسي في ليبيا عام 2011، مشيراً إلى أن تداعياته أدت إلى زعزعة الاستقرار في منطقة الساحل وغرب إفريقيا.

ووضعت تصريحات ماكرون، التي جاءت في إطار تقييم السياسة الخارجية لفرنسا لعام 2025، باريس في مواجهة موجة انتقادات من القادة الأفارقة، الذين اعتبروا أن حديثه يقلل من دور إفريقيا في تاريخ العالم ويعكس فهماً استعلائياً لعلاقة فرنسا بالقارة.

وتأتي هذه التطورات في وقت يتزايد فيه التحول الإفريقي نحو تنويع الشراكات الدولية بعيداً عن النفوذ الفرنسي التقليدي.

ويبدو أن العلاقة بين فرنسا ودول الساحل الإفريقي تتجه نحو مزيد من التعقيد، ما يفرض تحديات جديدة على السياسة الخارجية الفرنسية في القارة.

وتشهد فرنسا تراجعاً كبيراً في نفوذها داخل القارة الإفريقية، حيث اضطرت مؤخراً إلى سحب قواتها من مالي وبوركينا فاسو والنيجر، فيما تواجه ضغوطاً متزايدة لإخلاء قواعدها العسكرية في تشاد والسنغال.

وبالإضافة إلى ذلك، تلوح في الأفق تطورات مماثلة في كوت ديفوار، التي تُعتبر من أبرز حلفاء فرنسا التقليديين في غرب إفريقيا.

ويرى مراقبون أن انسحاب القوات الفرنسية من هذه الدول يعكس تغيراً جذرياً في المزاج الشعبي والسياسي داخل القارة.

وأصبحت فرنسا تواجه موجة متصاعدة من المشاعر المناهضة لها، مدفوعة باتهامات متكررة بالتدخل في شؤون الدول الإفريقية، وعدم تحقيق التنمية، بل والتركيز على مصالحها الاستراتيجية فقط.

وفي المقابل، تمكنت روسيا من تحقيق تقدم ملموس في توطيد علاقاتها مع العديد من دول إفريقيا، مستفيدة من الفراغ الذي تتركه فرنسا؛ فقد شهدت القارة نشاطاً ملحوظاً لمجموعة “فاغنر” شبه العسكرية، التي عززت حضورها في بلدان مثل مالي وإفريقيا الوسطى، حيث تقدم دعماً أمنياً وعسكرياً لحكومات تسعى لإعادة صياغة تحالفاتها بعيداً عن الهيمنة الغربية التقليدية.

كما أن الدبلوماسية الروسية ركزت على تقديم شراكات تُظهر دعماً غير مشروط، سواء من خلال إلغاء ديون أو تصدير الحبوب بأسعار مخفضة، خاصة بعد أزمة الغذاء العالمية التي نجمت عن الحرب الروسية الأوكرانية.

كل هذه الخطوات جعلت من موسكو شريكاً موثوقاً به للعديد من الدول التي تسعى لتحقيق توازن جديد في علاقاتها الدولية.