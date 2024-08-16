فرنسا والجزائر: متى نشفى من أمراض الماضي؟

«النشيد الوطني يزلزل باريس» «الراية الوطنية تخفق عالياً في فرنسا» «النشيد الوطني يعزف في عاصمة الأنوار» هكذا جاءت تعليقات بعض الصحف، في الجزائر، إبان الألعاب الأولمبية الأخيرة، بشكل يفصح عن علاقة مضطربة مع المُستعمِر القديم. كلما ظننا أن صفحة الماضي قد طويت، وأننا مضينا إلى الأمام، تعود العجلة إلى الوراء. كنا نعتقد أن الماضي لم يعد أكثر من ذكرى، وأننا لن نكرر تلك الأدبيات، التي تشعرنا بأن الصراع بين الجزائر وفرنسا لا يزال قائماً. ليس صراعاً من أجل مصالح راهنة، بل هو صراع أحادي الجانب، مستورد من كتب التاريخ. كان اهتمام بعض الصحف بعزف النشيد أو رفع الراية الوطنية أكثر من اهتمامها بالرياضيين الذين كسبوا ميداليات. لم يعد الفوز بالذهب سوى حدث عابر، في نظر تلك الصحف، مقارنة بالحدث الأكبر ـ في نظرهم ـ وهو أن يعزف النشيد الوطني في بلاد المُستعمِر القديم. هل هذا يعني أننا لم نشف من كوابيس الكولونيالية، وأننا نتوارث هذه المتلازمة جيلاً بعد الآخر؟
إن الذين فازوا بالميداليات لم يعيشوا زمن الاستعمار، والغالب أنهم سمعوا أو قرأوا عنه في كتب مدرسية لا أكثر، كما إنهم تدربوا واستفادوا من فرنسا، مع ذلك وجدوا أنفسهم محتجزين في هذا القفص الماضوي. كأن الماضي هو الذي يقود خطواتنا صوب المستقبل، وليس الحاضر. ننظر إلى فرنسا من زاوية الماضي لا الراهن. هناك دول عزف نشيدها، خلال الألعاب الأولمبية، عشرات المرات، لكنها لم تتعامل مع الوضع بوصفه مفخرة أو اعتزازاً، بل الاعتزاز كله بالميداليات التي كسبوها. هل عندما يعزف النشيد الوطني الهندي في لندن، فإن المواطن الهندي يضاعف من هرمونات المشاعر القومية، ويظن في الأمر انتصاراً؟ كلا، لأن تلك الشعوب تجاوزت ماضيها، وخرجت من علاقتها غير السوية مع المُستعمِر البريطاني، وأعادت بناء حاضرها وفق مصالحها مع المستعمرين القدامى. ولا تستنجد بالماضي من أجل مناقشة قضاياها.
يبدو أن كل جهود فرانز فانون من أجل تحرير المخيلة الجزائرية دونيتها إزاء المستعمرين السابقين لم تجد نفعاً. عندما يعزف النشيد الجزائري في ألمانيا أو هولندا، يصير الأمر عادياً، لكن إذا عزف في فرنسا، تستفيق أشباح الماضي. لا نزال ندور في الحلقة ذاتها، كأن فانون لم يكتب شيئاً أو أننا لم نقرأ له، أو قرأنا ولم نفهم ماذا كتب. بدل أن نعامل الماضي كأرض للنقاش الثقافي، من أجل حفظ الذاكرة لا أكثر، تحول هذا الماضي إلى خبز نقتات منه كل يوم. تحول إلى مسألة جماهيرية، وصار المواطن يرجو أن يرى الراية الوطنية ترفرف في باريس، أو يسمع النشيد الوطني يعزف فيها، بغض النظر عن السبب. المهم أن يرى علم بلاده في عاصمة فرنسا، وذلك الأمر يشعره كمن كسب معركة. لكنه مكسب عشوائي، لأن الفرنسي من جهته لا يهتم برايته أو نشيده في الجزائر، بل يتفاوض مع الجزائريين ضمن مقتضيات الراهن، وليس بالاستعانة بالماضي، الذي أفضى إلى استقلال الجزائر، إلى استقلال الأرض، في انتظار استقلال المخيلة كذلك.
عالم متحضر وآخر متوحش
دام استعمار الجزائر 132 سنة، وانقسم المجتمع حينها، كما يخبرنا فرانز فانون، إلى جماعتين، المتحضرين (المعمرين) من جهة، وفي الجهة المقابلة من يطلق عليهم غير المتحضرين (الأهالي). وعندما بلغ البلد الاستقلال، وبدل أن نعيد تعريف علاقتنا مع المستعمِر، ونؤسس صلة جديدة معه، حصل ما كان يخشاه فرانز فانون، أي أن الناس صاروا يريدون التشبه بالمعمرين. بات الجزائري ينظر إلى صورته حسبما تمليه عليه المخيلة الفرنسية. ينظر إلى نفسه في مرآة الفرنسي. لم يفكر في خصوصية له، بل ودّ أن يستمد خصوصيته من تقبل الفرنسي له. نجد ذلك ممثلاً في معايير الجمال في الذهنية الجزائرية، حيث إن البشرة الفاتحة أو البيضاء معيار جمال مقارنة ببشرة سمراء أو ملونة. ينكر الجزائري عن نفسه هويته، ويتماثل مع المعايير التي تلقاها من المُستعمِر القديم. فالتنكر للذات ساد في السنوات الأولى التي تلت الاستقلال. لم يرض الجزائري بخصوصيته، إلا إذا رأى فيها تماثلاً مع خصوصية الآخر. يريد التشبه بالآخر لا الانفراد عنه. لذلك فإن اللغة الفرنسية لغة طاغية في البلاد، لأن الفرنسية شكل من أشكال التشبه بالآخر، هي وسيلة من أجل الاقتراب منه، في إسماع صوتنا إليه. يريد الناس أن يحادثوا المستعمِر القديم بلغته، ولا يكلفونه مشقة في تعلم لغتهم. والتنكر للذات هو ما يجعل الكثير من الجزائريين يظنون أن كل شخص من ذوي البشرة الملونة، يسير في شوارع البلاد، لا بد أن يكون مهاجراً من دول الساحل. لا يفكرون أن ذلك الشخص جزائري مثلهم، يحمل بطاقة هوية مثلهم، لأن تعريف الجزائري في نظرهم، لا بد أن يكون ذا بشرة فاتحة، متشبها بالآخر، بالفرنسي. وإذا كنا قد حررنا الأرض، فلا يزال الطريق طويلاً قصد تحرير المخيلة. لأن الجزائريين منقسمين إلى اثنين، فئة تريد التشبه بالمستعمِر القديم والاندماج معه، بينما فئة ثانية عجزت في ذلك المسعى فتقوم بشيطنته.
أجيال جديدة لم تعرف سنين حرب التحرير لكنهم يدخلون، من حين لآخر، في حرب كلامية ضد فرنسا، لأنهم ببساطة لم يعثروا على طريقة في التماهي معها. هذا الوضع يطيل من عمر الأزمة الهوياتية، ويلهينا في التفكير في هوية جزائرية، بعيداً عن الصدامات الماضوية.
المُستعمِر وأشباحه
بعد خروج الاستعمار عام 1962، وبلوغ الاستقلال، ساد اعتقاد أن 132 سنة من الكولونيالية قد انقضت، لكن حصل العكس. المُستعمِر غادر، لكن أشباحه لم تغادر مخيلة الجزائريين. وجد الناس أنفسهم يعيشون بذاكرة موشومة، كلما تقدموا إلى الأمام، أعادهم الماضي إلى الوراء. لا يزال الجرح الكولونيالي لم يبرأ، ولا نزال في نكران الذات، في السعي إلى التشبه بالآخر، لذلك كلما ارتفعت راية وطنية أو عزف النشيد الوطني في باريس، يشعر البعض كمن كسب معركة مؤجلة من الماضي. لم نكسب معركة من الحاضر، بل نحن نريد تدارك سنين خلت. نفكر في حاضرنا بما يمليه علينا التاريخ القديم وعلاقتنا الصدامية مع الاستعمار، الذي يفترض أنه قد انتهى، لكننا لا نزال نقيم فيه.
كاتب جزائري
أتفق مع الكاتب في أن الجزائر لم تتخلص بعد من الماضي المتوارث وذلك لأن نظامها يحتاج إلى ذلك الماضي في تنويم الشعب الجزائري حتى لا يفكر في حاضره ومستقبله ، وهو نفس الشيء الذي يفعله مع الصحراء المغربية
مواقف الجزائر في كل القضايا الوطنية والعالمية لا علاقة لها بالأنظمة بل هي مواقف دولة لا تزول بزوال الأنظمة.
الحمد لله النظام الجزائري يفكر في مصلحة الشعب الجزائري، يبني 14 محطة تحلية مياه البحر، يعطي مبلغ 150 دولار شهريا لمن مازال لم يحصل على عمل، يتحمل مصاريف نقل جثامين الجزائريين المتوفين في الخارج، يستصلح آلالاف الهكتارات في الصحراء لزراعة القمح وووو ، كل هذا و تقول لا يفكر في مصلحة الشعب، اتق الله يا أخي
كل هم و فرج وحزن و فرح و مشكلة و حل و تقدم و تاخر و خير و شر في الجزائر فهو أمر يخص الجزائريين
الشعب الذي حرر نفسه وأرضه بنفسه كاملة غير منقوصة بالنار والدماء لا يحتاج دروس من غيره…لا ينسى ولا يتنازل ولا يقبل ان يستعمر غيره….جرائم الاستعمار لا تسقط بالتقادم
محمد الجزائري .نحن لا نعيش في كوكب زحل.نحن في عالم النت كل شىء اصبح واضح جداً
الجزائر شعبا وحكومة وجيشا لن نتخلى عن ماضينا كما لن نتخلى عن قضية الشعب الصحراوي الاعزل مهما كلفنا من ثمن .الشعب الجزائري عان ويلات الاستعمار ولهذا يدعم ويساند الدول المستضعفة.
مجرد تساؤل.
هل ممكن العيش بدون الماضي !!!؟؟؟
جاء في المقال ما نصه:
“كلما ظننا أن صفحة الماضي قد طويت، وأننا مضينا إلى الأمام، تعود العجلة إلى الوراء” انتهى الاقتباس
صفحة الماضي فعلا قد طُويت إلى الأبد، لكن الجزائريون لن يمزقوها ولن ينسوا ما دونه التاريخ فيها. والعجلة لم تتقدم قيد أنملة حتى تعود إلى الوراء.
والعلاقات مع فرنسا تبقى مضطربة، مادام فرنسا تتهرب من الاعتراف بماضيها القبيح في الجزائر، ولم تعتذر عنه، ولم تعيد ما اغتصبته، وتأبى التعويض عن الضرر الذي سببته للبلاد وللعباد.
“كان اهتمام بعض الصحف بعزف النشيد أو رفع الراية الوطنية أكثر من اهتمامها بالرياضيين الذين كسبوا ميداليات” انتهى الاقتباس
هذا صحيح، وفعلا أهم من الميداليات، لتذكير الفرنسيين، لاسيما المتطرفين منهم بأن ما اقترفته فرنسا في الجزائر لن ينساه الجزائريون، وقسما ليذكرهم أن الجزائر ليس هدية من ديغول، إنما هدية من مليون ونصف مليون شهيد.
ورفع العلم “زكارة” في الذين أرادوا حرمان الجزائريين من رفعه في أكثر من مناسبة.
…/…يتبع
أنت تقول . ‘بعضمة لسانك’ ما نصه:
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‘.. والعجلة لم تتقدم قيد أنملة حتى تعود إلى الوراء… ‘
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ألا ترى أن هذا مصيبة .. فعلا… واعتراف بالجمود
المجتمعي .. وهذا لا يبشر بخير.. والأدلة متوفرة
تناول بعضها المقال… وأعطى مثالا لتاريخ الهند مع بريطانيا…
إلى الأخ ابن الوليد
كعادتك، التسرع في نشر الإجابات الجاهزة، بدون فهم المقال والتعاليق، أو محاولة تأويل الكلام ولي رقاب المعاني.
المقال يتكلم عن “صفحة الماضي”، وتقدم “عجلة” العلاقات بين البلدين، وجاء فيه ما نصه:
” كلما ظننا أن صفحة الماضي قد طويت، وأننا مضينا إلى الأمام، تعود العجلة إلى الوراء” انتهى
وأنا رأيت عكس ما رأى، وأن “العجلة” لم تتقدم قيد أنملة، وعللت رأيي في باقي التعليق.
وأولت أنت ذلك إلى “الجمود المجتمعي”، الذي تتمناه.
الجزائر رغم العشرية السوداء وحكم العصابة، تتقدم بخطى ثابتة، بدون فرنسا، يتودد إليها المغرب واسبانيا وأمريكا وفرنسا نفسها الذي قال سفير الحالي بمناسب الاحتفال باليوم الوطني الفرنسي ما نصه: “فرنسا في حاجة إلى الجزائر”، وقال سفيرها السابق في الجزائرما نصه:
“أن الجزائر بالنسبة للفرنسيين لا تقل أهمية عن ألمانيا من حيث التاريخ المشترك والشراكة الاقتصادية” انتهى
الجزائر أصبحت ثالث اقتصاد إفريقي وثاني جيش إفريقي، و12 مليون طالب وتلميذ. يحصدون الميداليات الذهبية في الرياضيات وفي التكنولوجيا. لا ديون عليها، ولديها احتياطي صرف يعادل 70 مليار دولار.
وحسب تصنيفات الأمم المتحدة، تحتل الجزائر المرتبة الثالثة إفريقيا في التنمية البشرية والأولى في الأمن الغذائي.
كلامك واضح… وقد عارضت الكاتب بمقولك..
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لقد كتبت : … والعجلة لم تتقدم قيد أنملة حتى تعود إلى الوراء..
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ما رأيك أن تعيد قرائة تعليقك.. قبل أي شخصية…
…/…تتمة 1/2
مجرد تساؤل.
لماذا يُرفع العلم ويُنشد النشيد الوطني في التظاهرات الرياضية والسياسية !!!؟؟؟
جاء في المقال ما نصه:
1- “إن الذين فازوا بالميداليات لم يعيشوا زمن الاستعمار” انتهى الاقتباس
2- ” تحول هذا الماضي إلى خبز نقتات منه كل يوم” انتهى الاقتباس
كأنني أسمع ماكرون يتحدث.
جاء في المقال ما نصه:
“هناك دول عزف نشيدها، خلال الألعاب الأولمبية، عشرات المرات، لكنها لم تتعامل مع الوضع بوصفه مفخرة أو اعتزازاً، بل الاعتزاز كله بالميداليات التي كسبوها” انتهى الاقتباس
هذه الدول لم تتأذى من فرنسا أو الاستعمار كما تأذت الجزائر، أو ربما هان عليهن ماضيهن، وتضحيات أسلافهن.
أنا لم أقرأ ما قال فانون، وإذا قال أنسوا ماضيكم فأنا أول ألكافرين به.
…/…يتبع
…/…تتمة 2/2
مجرد تساؤل
من قال أن الجزائريين يتنكرون لذواتهم !!!؟؟؟
جاء في المقال ما نصه:
“لأن الجزائريين منقسمين إلى اثنين، فئة تريد التشبه بالمستعمِر القديم والاندماج معه، بينما فئة ثانية عجزت في ذلك المسعى فتقوم بشيطنته.” انتهى الاقتباس
الفئة الأولى هي فئة الحركة قبل الاستقلال التي تريد بقاء الجزائر فرنسية، وفئة أذناب فرنسا بعد الاستقلال، التي حاربت التعريب ومكنت للفرنسية في دواليب الإدارة، والمنظومة التربوية. والفئة الثانية هي الفئة الوطنية، ولا تسعى لشيكنة الإستعمار، لأن جرائمه شيطنته. واتهماها بالتشبه بالفرنسيس بهتان وزور، وإلا كذب مفدي زكريا وابن باديس.
قال مفدي زكرياء:
فَلَسْنَـا نَرْضَى مَعَ الْعَالَمِيـنَ***حَيـَـاةً نَبْقَـى بِهَـا أَعْبُـدَا
فَلَسْنَا نَـرْضَى الاِمْتِـزَاجَـا***وَلَسْنَـا نَرْضَـى التَّجْنِيسَـا
وَلَسْنَا نَرْضَـى الاِنْـدِمـَاجَـا***وَلاَ نَرْتـَـدُّ فَرَنْسِيسـَـا
رَضِينَا بِالإِسْـلاَمِ تَـاجـًـا***كَفـَـى الْجُهـَّـالَ تَدْنِيسَـا
فَكُلُّ مَنْ يَبْغِـي اعْوِجَـاجًـا***رَجَمْـنـَـاهُ كَـإِبْـلِـيسـَـا
وقال ابن باديس:
شعب الجزائر مسلم***وإلى العروبة ينتسب
من قال حاد عن أصله***أو قال مات فقد كذب
أو رام إدماجا له***رام المحال من الطلب
مجرد تساؤل.
متى نشفى من أمراض الماضي !!!؟؟؟
التساؤل السالف مقتبس من عنوان المقال، ولست أدري باسم من يتكلم الكاتب؟، أو يخاطب من؟.
الجزائريون ماضيهم مجيد وفخورون به، كتبوه على جباههم ويتغنون به في كل نادي ووادي.
والذي ماضيه مريض، مليء بالذل، هو الذي يسعى لتمزيق صفحة ماضية، ويخش حت من ذكر ماضى أصحاب الأمجاد.
في أحد مقاطع النشيد الوطني الجزائري جاء فيه ما نصه:
صرخة الأوطان من ساح الفدا***اسـمعوها واستجــيبوا للنــــدا
واكـــتبوها بـــدماء الــشهــداء***واقرءوها لبني الـجـيل غــــدا
وأجمل من الميداليات، هي التفاتة الوفد الأولمبي الجزائري بإلقاء الورود في نهر السي تكريما لضحايا تظاهرات الاستقلال في 1961، وتذكيرا للذين يريدون نسيان الماضي.
النظام في الجزائر والنظام الفرنسي سمن على عسل وعملت فرنسا لانقاذه في العشرة السوداء بكل ما أوتيت من قوة فرنسا خرجت من الباب لتدخل من النافدة..
هناك فرق بين ما قدمته العائلات الجزائرية من شهداء هناك عائلات جزائرية لم تشفى بعد من صدمات نفسية للمستدمر الفرنسي هناك عائلات جزائرية حضرت وشهدت إعدام ابناءها وأمهات ارامل فقدن ازواجهن تركوا لهن ابناء لبنان هناك منازل وقرى أحرقت ودمرت مما تسبب في هجرة الاف العائلات الى المدن وإلى خارج الجزائر.
إضافة لما تفضل به الأخ عبد الكريم.
حتى يومنا هذا، مازلت الجزائر تتأذى من جرائم فرنسا، بسبب التفجيرات النووية والألغام المزروعة على الحدود.
وحتى يومنا هذا مازلت الجزائر تتكشف ضحاياها التي كانت تقتلهم وتدفنهم في مقابر جماعية مجهولة، كما يفعل اليوم الصهاينة في غزة.
في مقال نشرته جريدة “الشروق” الجزائرية بتاريخ: 15/03/2012، تحت عنوان:”إنما يعتذر البشر”، قال الكاتب محمد الهادي الحسني ما نصه:
“لو اتفق الناس على تشكيل لجنة علمية نزيهة لإحصاء عدد الجرائم منذ عهد ابني آدم هابيل وقابيل، ولتصنيف هذه الجرائم لكانت النتيجة بإجماع أعضاء اللجنة هي أن عدد جرائم فرنسا في الجزائر وحدها يفوق عدد جرائم غيرها، وأن جرائم فرنسا في الجزائر هي أسوأها، وأبشعها، وأفظعها، وأشنعها، وأوحشها، وأقذرها، وأحقرها” انتهى الاقتباس
وفي مقال أخر نشرته ذات الجريدة بتاريخ:17/10/2021، تحت عنوان: “المجرمون الخمس”، جاء فيه ما نصه:
“إن الله -عز وجل- خلق الإنس والجن والملائكة والحيوانات، والجمادات، وخلق الفرنسيين الخارجين عن جميع المخلوقات” انتهى الاقتباس.
فرنسا لم تستعمر الجزائر، فرنسا صنعت الجزائر، وهذا فخر للجزائر وليس عيب.
لذالك وقعت الحماية مع تونس و مع المملكة المغربية و لم توقعها مع الجزائر
فلابد من قول الحقيقة للشعب الجزائري كما هي من أجل المستقبل. و من أجل المصالحة مع الذات و التاريخ.