فرنسا والعداء للسامية: اجترار المكرّر وتكرار المجترّ

يائيل برون ـ بيفيه رئيسة الجمعية الوطنية/ البرلمان وجيرار لارشيه رئيس مجلس الشيوخ، في فرنسا، أطلقا دعوة إلى تظاهرة حاشدة يوم الأحد المقبل في العاصمة الفرنسية باريس، تحت لافتة مناهضة العداء للسامية؛ في مسعى، لا يخفى بالطبع، لتنظيم احتشاد يُراد له أن ينتهي إلى مساندة دولة الاحتلال الإسرائيلي في العدوان الهمجي الراهن على مدنيي قطاع غزّة من أطفال ونساء وشيوخ.

وكان في وسع المرء أن يضيف هذا الخبر إلى مسلسل الانحياز الأعمى لصالح الاحتلال، كما تجلى في سلوك وعلى ألسنة غالبية ساحقة من ساسة فرنسا على اليمين واليسار والوسط، ابتداء من الرئيس إمانويل ماكرون وبرون – بيفيه نفسها (التي هرعت إلى غلاف غزّة منذ الأيام الأولى لانفلات الهمجية الإسرائيلية من كل عقال)؛ وليس انتهاء بالمرشح الرئاسي السابق والعنصري العريق إريك زيمور (زائر كيبوتز كفار عزّة). كما كان في الوسع أن يُهمَل الخبر تماماً، فلا جديد هنا بصدد فزّاعة العداء للسامية، في سائر بلدان الغرب كما في فرنسا على نحو خاصّ.

لولا أنّ تفصيلاً خاصاً لافتاً، من طراز يمزج المأساة بالمهزلة، دخل على خطّ الخبر: أنّ مارين لوبين، زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا، وحزب «التجمع الوطني» وريث حزب «الجبهة الوطنية» وابنة زعيمه التاريخي جان ـ ماري لوبين، والمرشحة في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية الأخيرة؛ أعلنت أنها سوف تشارك في التظاهرة صحبة رئيس الحزب ونوّابه في البرلمان. ذلك لأنّ تاريخ الحزب لا يسجّل تعاوناً مع القوى النازية وسخرية من الهولوكوست فقط، بل لقد أُدين رئيسه السابق أمام القضاء بتهمة العنصرية و… العداء للسامية!

وهذا تفصيل يستدعي من هذه السطور وقفة أولى ذات دلالات تلقي بظلالها على الراهن، مثلما تربط عناصر الماضي إلى المستقبل. ففي سنة 2017، خلال واحدة من ذرى الحملات الانتخابية الرئاسية، تقصدت لوبين دغدغة مشاعر تلك الشرائح التقليدية في حزبها فأعلنت براءة فرنسا، الدولة والشعب معاً، من حملة اعتقال وتجميع وترحيل أكثر من 13 ألف يهودي سنة 1942، استجابة لأوامر سلطات الاحتلال النازية. صحيح أنها لم تخالف، في الجوهر، التشخيص ذاته الذي سبق أن توصّل إليه أربعة من رؤساء فرنسا خلال الجمهورية الخامسة (شارل دوغول، جورج بومبيدو، فاليري جيسكار ديستان، وفرنسوا ميتيران)؛ إلا أنها تغافلت عن حقيقة أنّ الرئيس جاك شيراك كسر هذا الإجماع في سنة 1995، وألقى بالمسؤولية على عاتق فرنسا الحكومية، ثمّ اقتفى أثره رئيس يميني هو نيكولا ساركوزي ورئيس اشتراكي هو فرنسوا هولاند.

وإلى جانب دغدغة عواطف المتشددين وتحريك نوستالجيا سنوات تأسيس الحزب وأطوار التماهي مع الفكر النازي، سعت لوبين يومذاك إلى استدراج ديناميكية سجالية من حول تصريح إشكالي قد يتكفل بتفعيل موقعها مقابل مرشحي اليمين واليسار ويرفع رصيدها الشعبي أو الشعبوي؛ الأمر الذي انساقت إليه معظم وسائل الإعلام الفرنسية، بالفعل، فتحدثت صحيفة «لوموند» عن «خطّ أحمر» هو «الإجماع الوطني حول قراءة الوقائع الأشدّ إيلاماً في تاريخ فرنسا» معتبرة أنّ لوبين تجاوزته في نفيها مسؤولية البلد عن ترحيل آلاف اليهود إلى المعسكرات النازية. صحف أخرى، ومجلات أسبوعية، ومحطات تلفزة، سارعت إلى استضافة مؤرخين وكتّاب وساسة، فكانت حصيلة التعليقات أشبه باجترار المكرر، وتكرار المجترّ!

تظاهرة مناهضة العداء للسامية، إذْ تأتي من أعلى هرم البرلمان ومجلس الشيوخ ويعلن المشاركة فيها حزب يميني متطرف عُرف تاريخياً بسلسلة خيارات تجاه اليهود، فضلاً عن فلسفة كارهة للمسلمين والمهاجرين؛ إنما تعيد تفصيلاً ثانياً ذا دلالات ترشق الماضي على الحاضر

والمبادرة إلى تظاهرة مناهضة العداء للسامية، إذْ تأتي من أعلى هرم البرلمان ومجلس الشيوخ ويعلن المشاركة فيها حزب يميني متطرف عُرف تاريخياً بسلسلة خيارات تجاه اليهود، فضلاً عن فلسفة كارهة للمسلمين والمهاجرين؛ إنما تعيد تفصيلاً ثانياً ذا دلالات ترشق الماضي على الحاضر، لأنه يخصّ مكانة أثيرة يتوجب أن تتمتع بها فرنسا في نفوس الصهاينة. فهذا هو البلد/ مهد محاكمة الضابط الفرنسي اليهودي ألفريد دريفوس، التي اتكأ عليها صحافي نمساوي يهودي يدعى تيودور هرتزل كان آنذاك في باريس؛ فكتب مسرحيته «الغيتو الجديد» وكرّاسه الأشهر «الدولة اليهودية». وإذا كان قد رحل قبل تبرئة دريفوس، إلا أنّ هرتزل شاهد بأمّ عينيه، وأصاخ السمع عميقاً للحناجر الفرنسية وهي تهتف: «الموت لليهود!» على خلفية محاكمة الضابط البريء.

والمفارقة المتمثلة في أن دريفوس نفسه كان بعيداً تماماً عن أيّ تفكير صهيوني، وهكذا ظلّ حتى وفاته عام 1935؛ لا تغيّر كثيراً من طبيعة الجدل الديناميكي الذي أطلق الحركة الصهيونية، ولا مواقف التشكك إزاء فرنسا والنفور منها لدى ممثلي أبرز التجمعات اليهودية على الأراضي الفرنسية. وللمرء هنا أن يستعيد عبارة شهيرة أطلقها روجيه كوكيرمان، الرئيس الاسبق للمجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا (CRIF)؛ تعليقاً على أحلام السلام الفلسطيني ـ الإسرائيلي كما أعرب عنها يهودي فرنسي آخر هو تيو كلاين، كان رئيس المجلس التمثيلي ذاته: «قد نرغب في رسم الذئب بألوان وردية. لكنه يظلّ ذئباً»! وكان كوكيرمان يتساءل عن (ويشكك في) حقّ أيّ يهودي في انتقاد الحكومة الإسرائيلية، الآن بالذات. وبالطبع، ولمن فاته إدراك طرفَي الاستعارة، كان ياسر عرفات هو الذئب الذي يمكن رسمه باللون الوردي دون أن يتغيّر باطنه الذئبي.

ثمّ تابع كوكيرمان حملة تأثيم أعداء دولة الاحتلال في فرنسا، فكتب مقالة في صحيفة «لوموند» شنّ فيها الهجوم على «قادة هذا البلد ممّن يقللون من أثر الأفعال المعادية لليهود»؛ وعلى «السلطات التي يحلو لها أن ترى في الهجوم على كنيس مجرّد عمل من أعمال العنف وليس فعلاً معادياً للسامية»؛ وعلى «بعض اليهود الذين فقدوا الصلة بالواقع اليهودي»؛ وعلى وسائل الإعلام التي يطيب لها إعطاء أكبر صدى ممكن للأصوات التي تنتقد إسرائيل واليهود، خصوصاً حين تكون تلك الأصوات يهودية»…

مضبطة كوكيرمان الاتهامية هذه لم يكن لها أن تنتهي قبل تأثيم القضاء الفرنسي ذاته، في مجمله، دون تمييز: «يطيب للعدالة ألا تعاقب بطريقة مُثلى على هذا العنف المعادي لليهود، حتى حين يُعتقل مرتكبوه بالجرم المشهود: السجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ، أي لا شيء بالنسبة إلى اعتداء على مكان عبادة يهودي، مقابل السجن سنة كاملة بسبب اعتداء على كوخ من قشّ»؛ في إشارة إلى قضية شهيرة سياسية ـ أمنية قيل إنّ محافظ كورسيكا نفسه تورّط فيها.

ولقد توجّب أن يمضي كوكيرمان أبعد، فردّ تهاون القضاء الفرنسي إلى سلسلة طويلة من الأسباب السياسية والسوسيولوجية: أنّ العنف (ضدّ اليهود، من جانب واحد كما يقول) مرتبط بالصراع في الشرق الأوسط؛ ولأنه يجري، غالباً، الخلط بين اليهودي والإسرائيلي؛ كما لا يصدر من اليمين المتطرف، بل من الضواحي المغاربية؛ ولأنّ فرنسا الجمهورية تتردد في الإقرار بأنها فشلت في الدمج التعليمي والاجتماعي للشبيبة المغاربية؛ ولأننا نسامح تماماً كلّ ذنوب الذين نشعر إزاءهم بعقدة الذنب؛ وأخيراً، لأنّ الجالية المسلمة مهمّة في كلّ اعتبار…

ويبقى أنّ لوبين، التي قرأت، وتُحسن على الدوام قراءة، طبائع نفاق ساسة فرنسا الراهنة؛ أعلنت، جادّة وساخرة في آن، أنها مستعدة للمشاركة في التظاهرة من الصفوف الخلفية لا الأمامية، كي لا تحرج المتصدرين من قيادات خلائط الماكرونية وفلول الديغولية وديناصورات الحزب الاشتراكي. وقد لا تغيب عن هذا الخيار رسالة إلى المصابين بحمّى النوستالجيا في صفوف حزبها: أنها، ونوّابها، لا تشارك إلا من الخلف في… اجترار المكرّر وتكرار المجترّ!

كاتب وباحث سوري يقيم في باريس