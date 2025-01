فرنسا والنرويج تساندان غوتيريش ضد إعلان إسرائيل له “شخصا غير مرغوب فيه”- (تدوينة)

باريس/النرويج: أعلنت فرنسا والنرويج، الخميس، وقوفهما إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إثر إعلان إسرائيل بأنه “شخص غير مرغوب فيه” وحظرت دخوله البلاد.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، إن باريس “تأسف لقرار إسرائيل الظالم والخطير وغير البناء بإعلان غوتيريش شخصا غير مرغوب فيه”.

وشدد البيان، على ثقة فرنسا ودعمها الكامل لغوتيريش.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على الاستقرار بالشرق الأوسط.

وأضاف البيان: “تذكر فرنسا بالتزامها بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي من أجل الحفاظ على السلام والأمن الدوليين”.

كما أعلنت النرويج، الخميس، دعمها للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، جاء ذلك في منشور لرئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره، عبر حسابه على “إكس”.

وقال غار ستوره: “تقف النرويج خلف غوتيريش، في جهوده للدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة والحفاظ على السلام والأمن”.

وأضاف: “أعارض بشدة محاولات إسرائيل تشويه سمعة الأمم المتحدة وأمينها العام”.

وأشار غار ستوره، إلى أن الأزمات التي يواجهها العالم بما في ذلك بالشرق الأوسط، “تتطلب أمماً متحدة قوية”.

Norway stands firmly behind UNSG @antonioguterres in his defense of the UNCharter and efforts to maintain peace&security. I strongly oppose attempts by Israel to undermine the UNSG and the UN. The crises we face, incl. in Middle East, call for a strong UN, with our full backing.

— Jonas Gahr Støre (@jonasgahrstore) October 3, 2024