فرنسا واليونان وقبرص “يمنعون تمويلا أوروبيا” لتزويد كييف بمسيرات تركية تغنى بها الأوكرانيون لفتكها بالقوات الروسية

لندن ـ “القدس العربي”:

كشفت صحيفة يونانية بأن خطة أوكرانية للحصول على تمويل أوروبي لصفقة شراء طائرات مسيرة تنتجها شركة بيرقدار التركية، تم منعها بتدخل من قبل اليونان وجمهورية قبرص وفرنسا.

ونقلت “إيكاثيماريني” (التي لديها نسخة إنكليزية على موقعها أيضا) عن مصدر دبلوماسي من بروكسل قوله إن أوكرانيا كانت تخطط لشراء طائرات مسيرة وقذائف مدفعية من تركيا، بتمويل أوروبي، وأعدت “طلبية كبيرة” لهذا، وأن الممثلين الدائمين في الاتحاد الأوروبي كانوا يناقشون الصفقة منذ فترة، لكن اليونان وقبرص وفرنسا تدخلوا واستعملوا حق النقض لمنع الصفقة.

وذكرت الصحيفة أنه خلال اجتماع اللجنة السياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي، في أوائل الأسبوع الماضي، أعلنت الدول الثلاث معارضتها لاقتراح التمويل، الذي بدا أنه يحظى بدعم غالبية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.

ويأتي هذا وسط صعوبات تواجهها أوكرانيا في الحصول على أسلحة في حربها مع روسيا. وكانت مسيرات “بيرقدار” التركية لعبت دورا كبيرا في صمود الجيش الأوكراني أمام الغزو الروسي في فبراير/ شباط 2022، وتكبيد القوات الروسية خسائر فادحة.

يأتي هذا وسط صعوبات تواجهها أوكرانيا في الحصول على أسلحة في حربها مع روسيا. وكانت مسيرات “بيرقدار” التركية لعبت دورا كبيرا في صمود الجيش الأوكراني أمام الغزو الروسي، وتكبيد القوات الروسية خسائر فادحة.

وقد ظهرت، حينها، عشرات مقاطع الفيديو لضربات مركزة للطائرات المسيرة التركية من طراز بيرقدار ضد مدرعات وعربات ونقاط تجمع الجيش الروسي في أوكرانيا مخلفةً خسائر كبيرة ومؤلمة في صفوف الجيش الروسي، وهو ما أكدته حسابات رسمية أوكرانية، حينها، في ظل صمت رسمي تركي.

وكانت التكهنات السابقة تشير إلى أن المسيرات التركية من طراز بيرقدار التي اشترتها أوكرانيا في السنوات الأخيرة لن تتمكن من لعب دور فعال في معركة نظامية مع الجيش الروسي الذي استقدم أحدث منظوماته الدفاعية لأوكرانيا وأن أداء المسيرات التركية لن يكون على غرار ما جرى سابقاً في سوريا وليبيا وأذربيجان، إلا أن التطورات على الأرض تشير إلى أن المسيرات التركية نجحت بالفعل في توجيه ضربات “مؤلمة” للجيش الروسي.

وفي مارس/ آذار 2022 وفي خضم الغزو الروسي نشر الحساب الرسمي للقوات البرية الأوكرانية على فيسبوك أغنية حماسية تتغنى بالمسيّرة التركية “بيرقدار”، ودورها. وجاء في المنشور: “انتقاما للأطفال الأوكرانيين والجورجيين والسوريين والشيشان وفي القرم”.

وقد انتشرت الأغنية بشكل واسع في أوكرانيا وخارجها.

ويمكن لطائرات “بيرقدار” اكتشاف رادارات أنظمة الدفاع الجوي التكتيكية، ويعمل نظام التحكم الخاص بها في نطاق مختلف من الطيف الكهرومغناطيسي، ليهرب من نظام تشويش الحرب الإلكترونية.

وقد أثبت هذا النوع من الطائرات التركية المسيرة نجاعته في أوكرانيا ومناطق أخرى، ليرسخ سمعته العالمية كسلاح نوعي، أدى إلى ارتفاع الطلب عليه.

وتكلف المسيرة التركية بيرقدار حوالي 5 ملايين دولار، ويمكن أن تطير لمدة 27 ساعة بسرعة حوالي 222 كيلومترا في الساعة.