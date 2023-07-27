فرنسا: وزير الداخلية يستقبل نقابات الشرطة لامتصاص غضبهم حيال احتجاز زميل لهم- (تغريدات)

باريس- “القدس العربي”: مع تزايد غضب الشرطة في فرنسا احتجاجا على احتجاز أحد زملائهم في مدينة مرسيليا للاشتباه في تعنيفه لشاب، كشفت وسائل إعلام فرنسية أن وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان سيستقبل، مساء هذا الخميس، المنظمات النقابية للشرطة، في محاولة لامتصاص هذا الغضب المتزايد في صفوف الشرطة.

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Fronde des policiers: Gérald Darmanin recevra les organisations syndicales de police ce jeudi soir https://t.co/zm6YH8uXS6 pic.twitter.com/9Fyfv4IG7k — BFMTV (@BFMTV) July 27, 2023

فمنذ أيام، وضع العديد من ضباط الشرطة في عدة مناطق من فرنسا، أنفسهم في الحد الأدنى من الخدمة، بينما أخذ البعض الآخر منهم إجازة مرضية، وذلك احتجاجاً على سجن أحد زملائهم في مرسيليا منذ 21 يوليو في إطار تحقيق قضائي في عنف الشرطة تم فتحه يوم الخامس من يوليو الجاري.

تم توجيه لائحة اتهام إلى أربعة شرطيين بارتكاب أعمال عنف باستخدام أو التهديد بسلاح أدى إلى عجز كلي عن العمل أكثر من 8 أيام لشاب في مرسيليا خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد رداً على مقتل المراهق نائل على يد شرطي في ضاحية باريس.. وضع الشرطي المعني في الحبس الاحتياطي تمهيداً لمحاكمته، الأمر الذي أثار غضباً متصاعدا في صفوف نقابات الشرطة.

في مقابلة مع صحيفة “لوبارزين”، قدم المدير العام للشرطة الوطنية فريديريك فو دعمه الواضح للشرطي في مرسيليا، معتبراً أنه “قبل المحاكمة، لا مكان للشرطي في السجن”. وقدم وزير الداخلية، جيرار دارمانان، دعمه لفريديريك فو، مما أثار جدلاً واسعاً في صفوف الطبقة السياسية وبين القضاة، مع التنديد “بالهجوم على الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء”.

رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، قال إنه “يتفهم المشاعر السائدة بين رجال الشرطة، لكنه شدد على ألا أحد في الجمهورية فوق القانون”. وهي كلمات كررتها بعد ذلك رئيسة وزرائه إليزابيت بورن، مساء الأربعاء، خلال مقابلة مع “بي إف إم تي في”.

رئيسة الوزراء، كانت قبل ذلك قد شددت على “ضرورة ترك العدالة تقوم بعملها بهدوء”، وذلك على خلفية الجدل الكبير الذي أشعله الدعم الذي قدمه المدير العام للشرطة الوطنية الفرنسية، فريديريك فو، لتعبئة الشرطة ضد قرار القضاء بحبس زميلهم تمهيداً لمحاكمته.