فرنسا: 4 شخصيات نسائية تحث فرنسا وأوروبا على قول “لا” لسياسة التدمير التي تنتهجها إسرائيل

باريس- “القدس العربي”:

تحت عنوان: “غزة.. نداء الأربع لقول لا”؛ نشرت أربع شخصيات نسائية، هنّ الحائزة على جائزة نوبل للآداب آني إرنو، وزيرة العدل الفرنسية السابقة كريستيان توبيرا، والمؤرخة الفرنسية- التونسية صوفي بيسيس، والروائية اللبنانية دومينيك إدّه، نشرن مقالا في موقع ميديابارت الاستقصائي الفرنسي وجّهن فيه نداء إلى فرنسا وأوروبا لـ“قول لا لسياسة التدمير” التي تنتهجها إسرائيل.

وجاء في النداء أن دولة إسرائيل -التي يحكمها أقصى اليمين- بصدد إبادة شعب وتقطيع أوصال الشرق الأوسط. فلا اغتيال أكثر من مئتي صحافي فلسطيني، ولا حظر وسائل الإعلام الأجنبية من دخول مسرح الجريمة، ولا الرقابة الذاتية المنهجية التي تمارسها غالبية وسائل الإعلام الغربية، كانت كافية لحجب هذا الرعب.

ساعة تلو أخرى، تتساقط القنابل في كل أنحاء غزة، وتُباد عائلات بأكملها، وتُعطل المستشفيات بالكامل تقريباً، ويُبتر الأطفال بدون تخدير، وتُحرق خيام العزاء، ويُقتل من يحاول إنقاذ الجرحى عن قرب، ويُحرم الناجون من جمع جثث أحبّائهم، وتُستهدف سفن المساعدات المتجهة إلى غزة بطائرات مسيرة إسرائيلية قبالة سواحل مالطا لم يعد هناك مجال لأي تلطيف لغوي، فذلك لا يعدو كونه عمى إرادياً، تقول النشرة الأربع.

في الأثناء، يواصل النظام الإسرائيلي احتلال الجولان وجنوب لبنان. فمنذ 27 نوفمبر 2024، انتُهك وقف إطلاق النار في لبنان 1500 مرة. أما سوريا، التي بالكاد خرجت من نصف قرن من الطغيان الدموي، فقد شهدت تدمير جيشها على يد الجيش الإسرائيلي. وقد شنت القوات الجوية الإسرائيلية نحو ألف غارة على سوريا.

وبذلك، يُحرم النظام السوري الجديد من وسائل بسط سلطته بسبب هذا الجار الإسرائيلي، تتابع النسوة الأربع. كما اعتبرن أن احتجاز إسرائيل للدروز السوريين كرهائن، فيضيف مزيداً من الفوضى وعملية تخريب متعمدة.

كتب السفير الفرنسي السابق جيرار أرو: “لا توجد مجازر ضد الدروز، بل مواجهات طائفية يحاول النظام الجديد احتواءها”. هكذا تُحكم إسرائيل تفاصيل خطتها لتقطيع أوصال المنطقة. لم نعد هنا أمام مجرد تكهنات أو افتراضات، بل أمام مشاهدات ومعاينات ووقائع.

وتساءلت النسوة الأربع: “لماذا يستمر المسؤولون الأوروبيون في الانتظار؟”. واعتبرن أن الأوروبيين إذا لم ينهضوا بمسؤوليتهم وكرامتهم لفرض عقوبات على إسرائيل وقطع العلاقات مع هذا النظام الإشعالِي، فسيُسجلون ضمن المتهمين أمام التاريخ. بل وأكثر خطورة: سيقوضون المبادئ المؤسسة لأوروبا نفسها، وسيشاركون في توقيع نهاية الديمقراطية وانتصار الفاشية.

وأشارت النسوة إلى أن حوالي ثلاثين دولة تخضع لعقوبات من الاتحاد الأوروبي، لاسيما بسبب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. والإطار القانوني لفرض العقوبات على سياسة الإرهاب التي تمارسها إسرائيل موجود بالفعل، ويبقى فقط تطبيقه.

كتب جوزيب بوريل، الممثل الأعلى السابق للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية حينها: “الهدف واضح، وهو خلق الظروف المناسبة لتنفيذ أكبر عملية تطهير عرقي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية”.

وهو يدعو إلى العودة العاجلة إلى القانون الدولي، وتفعيل أدوات الضغط على إسرائيل، ورفض “الأمر الواقع”. ولكن، حين يتعلق الأمر بـ“الأمر الواقع”، لا توجد قوة تنافس إسرائيل في فرض القرارات الأحادية بالقوة.

وحثّت الموقعات على المقال فرنسا وأوروبا على “إنقاذ” نفسيهما بالقول: “لا، وبشكل واضح وأخير لسياسة التدمير الإسرائيلية”.