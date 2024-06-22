فرنسا: 500 فنان يطالبون بالتصويت ضد اليمين المتطرف في الانتخابات التشريعية

باريس- “القدس العربي”:

بمناسبة عيد الموسيقى، وقع حوالي 500 فنان، بمن فيهم كلارا لوتشياني وإيدي دي بريتو، على نداء يدعو إلى التصويت ضد اليمين المتطرف في الانتخابات التشريعية المبكرة التي ستجري دورتها الأولى يوم 30 من الشهر الجاري.

وجاء في النداء “أن عالم الفنون والثقافة على اتصال مباشر مع المجتمع وتطوراته. إنه موجود من خلال لقاء الآخرين، واكتشاف اختلافاتهم، والتعبير عن الحميمية، واحترام الهويات والتنوع. ويُشارك في البناء الجماعي لمستقبل مستدام وصالح للعيش ومرغوب فيه وأكثر عدلاً”.

وقد أسمع عالم الثقافة صوته على استحياء منذ إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون حل الجمعية الوطنية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة يومي 30 يونيو/حزيران و7 يوليو/تموز.

وكانت مجموعة أولى من الشخصيات، بمن فيها آني إرنو، الحائزة على جائزة نوبل للأدب إلى اتحاد “اليسار وأنصار البيئة” للتصدي لليمين المتطرف.

كما دعت نقابات الفنون المسرحية إلى التعبئة ضد اليمين المتطرف. كما أخذ مؤلفون الموقف نفسه، في نص جماعي نشر الاثنين الماضي، ووقعه بشكل خاص الفائز بجائزة غونكور الأخيرة، جان باتيست أندريا.