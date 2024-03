فرنسيون يدعون ماكرون إلى عدم التخلي عن أطفال فلسطين- (فيديو)

باريس: طلبت سيدة فرنسية من الرئيس إيمانويل ماكرون خلال زيارته مدينة مرسيليا عدم السماح بموت الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة الذي يتعرض لهجمات إسرائيلية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأفادت وسائل إعلام محلية، الثلاثاء، أن سيدة فرنسية أوقفت الرئيس ماكرون خلال تجوله في شوارع مدينة مرسيليا جنوبي البلاد.

وتوجهت السيدة إلى ماكرون بالقول: “لا تدع هؤلاء الأطفال يموتون، أنا لا أنام منذ سبعة أشهر. الأمر صعب للغاية، هناك أطفال يموتون، ويجب إيقاف ذلك”.

ورد ماكرون قائلا إن بلاده “ليست في الميدان لكنها دعت لوقف إطلاق النار”.

وأشار إلى أن فرنسا تنفذ عمليات مساعدات إنسانية في المنطقة لعلاج الناس، وقال إن “الحق في الدفاع عن النفس لا يبرر عدم احترام القانون الإنساني”.

