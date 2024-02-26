فرنسيون يطالبون باستقالة ماكرون خلال حفل غنائي في باريس- (فيديوهات)

باريس- “القدس العربي”:

بعد صيحات الاستهجان ضده خلال افتتاح معرض باريس الدولي للزراعة يوم السبت، حيث ردد مزارعون غاضبون شعار: “ماكرون استقل”، كان اسم الرئيس الفرنسي على الألسنة أيضاً مساء أمس خلال الحفل الموسيقي الذي أقامه الفنان الأمريكي العالمي كاني ويست في “أكور أرينا” بباريس، حيث ردد الكثيرون شعار نفسه: “ماكرون- استقل”.

Les fans de Kanye West chantent "MACRON DÉMISSION" en attendant le rappeur ce soir à Bercy 💀🇫🇷 pic.twitter.com/knJO3C4cbB — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) February 25, 2024

Les fans de Kanye West chantent "MACRON DÉMISSION" en attendant le rappeur ce soir à Bercy 💀🇫🇷 pic.twitter.com/knJO3C4cbB — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) February 25, 2024

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الرئيس الفرنسي لصيحات الاستهجان خلال حفل موسيقي في باريس. ففي شهر يونيو عام 2023، هتف الجمهور في Global Citizen، وهو حفل موسيقي جمع بين ليني كرافيتز وبيلي إيليش وهيل بنفس الشعار: “ماكرون- استقالة”.

في شهر أبريل الماضي، طلبت المغنية النرويجية Girl in Red من الجمهور في مسرح أولمبيا الباريسي الشهير أن يعلمها بعض الكلمات الفرنسية. وعلى الفور هتف الحشد: “ماكرون- استقالة”.

منذ انتخابه عام 2017 رئيساً لفرنسا، واجه ماكرون العديد من الاضطرابات الاجتماعية، التي أضرّت بالفعل بصورته، على غرار أزمة حركة “السترات الصفراء”، أو الأزمة الصحية، أو حتى إصلاح نظام التقاعد. وفي الأيام الأخيرة وجد نفسه في مواجهة غضب المزارعين.

لكن هناك عوامل أخرى تفسر هذا السخط، حتى الموجود خلال الحفلات الموسيقية والملاعب الرياضية، بعضها متعلق ببعض التعليقات المثيرة للجدل للرئيس الفرنسي، الذي نجح على الرغم من كل شيء في إعادة انتخابه عام 2022 لفترة رئاسية ثانية تتواصل حتى عام 2027 .