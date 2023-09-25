فريدة سيف النصر تكشف تفاصيل تعرضها للسرقة من خادمتها- (تدوينة)

“القدس العربي”: كشفت الفنانة المصرية فريدة سيف النصر تعرضها للسرقة أكثر من مرة من مديرة منزلها، موضحةً أنها لم تستطع اتخاذ أي إجراء ضدها.

وكتبت سيف النصر، عبر حسابها الشخصي على “فيسبوك” قائلة: “لما يكون عندك حد نافعك أوي؛ لأن مش أي حد يحب الكلاب، وأنت كل شوية حاجات بتتاخذ بجد مش هزار وحاجات باينه أوي، يعني هدوم مش أي حاجة لازم ينقصوا يتاخذوا على نصين مرتين واختفاء قسري، ترجع ترمي لك نص فتتخيل إنك أنت اللي مادورتش وفجأة اختفاء كامل”.

وأضافت: “ده بقى غير مفروشات قسمًا بالله أطقم كاملة بمخداتها ونظارات، إكسسوار، جزم، أدوات مطبخ كاملة، والله العظيم ما بقى في حاجة كاملة خالص أول بأول، ومفيش حد ثاني بيعمل الحاجات دي خالص عشان تشك في اثنين”.

وتابعت: “أول ما تغير مكان حاجة بحجة النظام أعرف إنها هتاخدها أو تلخبط الأدراج وكله يتكعبل في كله، أما أنا فأنشغل في حاجات وحاجتي فعلَا تختفي، أعمل إيه؟ أواجهها وأنا مبحبش أحرج حد وأجرحها؟ ولا أمشيها واحتاس ودوول عائلة كاملة نافعاني؟، وإلا أروح عندهم على غفلة زي ما قالوا لي.. وطبعًا مش ممكن أبدًا أعمل كده”.

واستكملت: “بجد زهقت ومحتارة سرقة علني، وطبعًا بيتفتح عليا بالمفتاح وأنا في سابع نومة.. ومع الأسف بدي الأمان لكل الناس.. تعبت.. والله تعبت.. حسبي الله ونعم الوكيل.. قولولي أعمل إيه؟.

ويذكر أن آخر أعمال فريدة سيف النصر مشاركتها في مسلسل جعفر العمدة الذي عرض في موسم رمضان 2023.