“فريزرز” البريطانية تستهدف التوسع في الخليج ومصر

لندن: أعلنت مجموعة الأزياء والملابس الرياضية البريطانية فريزرز اليوم الخميس شراكة لمدة 10 سنوات مع (جي.إم.جي) ومقرها دبي لإطلاق علامتها التجارية الرائدة سبورتس دايركت في منطقة الخليج ومصر.

وذكرت المجموعة التي يملك فيها رجل الأعمال البريطاني مايك آشلي حصة حاكمة أن الشراكة تستهدف افتتاح 50 متجرا جديدا لسبورتس دايركت على مدى السنوات الخمس المقبلة.

تبيع سبورتس دايركت الأحذية والملابس والمعدات الرياضية وسيشهد العام الأول من الشراكة افتتاح خمسة متاجر جديدة في المنطقة.

ولدى جي.إم.جي علامتها التجارية صن اند ساند سبورتس كما تدير متاجر نايكي وجيه.دي.سبورتس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا.

وتوسعت فريزرز مؤخرا في هولندا وأستراليا ونيوزيلندا وأفريقيا.

(رويترز)