سياسة | عربي | المغرب العربي

فريق الإغاثة الجزائري ينتشل نحو مائة جثة بدرنة.. ويواصل تدخلاته في ظروف صعبة ـ(صور وفيديو)

منذ ساعة واحدة

من صفحة فيسبوك للحماية المدنية الجزائرية

حجم الخط
5

الجزائر- “القدس العربي”:

 تمكن فريق الحماية المدنية الجزائري المتخصص من انتشال 96 جثة في مدينة درنة الليبية، في عمليات بحث لا تزال متواصلة لحد الآن في الأماكن التي يرجح فيها العثور على ضحايا.

 وتنشر المديرية العامة للحماية المدنية (الدفاع المدني) يوميا حصيلة تدخل فرقة الإغاثة الجزائرية التي أوفدت لمدينة درنة منذ نحو أسبوع بعد الفيضانات التي تسبب فيها إعصار دانيال.

وتقوم الفرقة الجزائرية بالبحث داخل المباني المغمورة بالمياه وعلى ضفاف الشواطئ، وفق ما تنشره من فيديوهات توثق عمليات التدخل التي يقوم بها غواصون مدربون على حالات الإنقاذ الوعرة.

وكانت ‫الجزائر قد نقلت فور وقوع الكارثة في ليبيا، عن طريق جسر جوي مُكوّن من 8 طائرات تابعة للقوات الجوية للجيش، فرقة سينو تقنية من عناصر الحماية المدنية بالإضافة مساعدات إنسانية هامة واستعجالية، مُتمثلة في مواد غذائية وطبية وألبسة وخيم.

وذكر بيان الخارجية الجزائرية أن هذه المساعدات تأتي استجابة لطلب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي بتقديم الدعم والمساعدة للمناطق المنكوبة، جراء الإعصار وهي تدخل في إطار التضامن بين الشعبين الشقيقين.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول شنقيطي:
    سبتمبر 18, 2023 الساعة 4:05 م

    فريق الإنقاذ الجزائري أثبت كفاءته في زلزال توركيا ،
    أعانهم الله وجعل أجر هذا العمل في ميزان حسناتهم ، وجعله عصمة للجزائر وجميع بلاد المسلمين من الكوارث ،وندعوا الله أن يلهم أهل الضحايا الصبر والسلوان ،

    رد
  2. يقول بلبل الشرق:
    سبتمبر 18, 2023 الساعة 4:12 م

    كل الشكر و التقدير لعناصر الحماية المدنية الجزاءرية شرفتم بلدكم الجزاءر واديتم المهمة بكل إقتدار

    رد
  3. يقول ريفي:
    سبتمبر 18, 2023 الساعة 4:19 م

    جزاهم الله خير هادا يدل علي أمة واحدة

    رد
  4. يقول قاضي:
    سبتمبر 18, 2023 الساعة 4:21 م

    لو قبل المغرب المساعدة بعد الزلزال لتم إنقاض الكثير من المغاربة الله يجيب الخير

    رد
  5. يقول محمد الأمين:
    سبتمبر 18, 2023 الساعة 4:51 م

    ماشاءالله تبارك الله
    في ميزان حسناتكم يا أبطال
    رحم الله كل اموات المسلمين وربي يصبر أهلنا في ليبيا الحبيبة
    ولكن القبعة ترفع لأبناء الجزاءر إينما حلو وإرتحلو

    رد

أخبار ذات صلة

مقتل 5 من عمال الإنقاذ اليونانيين بحادث سير في ليبيا
منذ 6 ساعات
في درنة المنكوبة سكان تحت الصدمة يروون اللحظات الأولى للكارثة
منذ 7 ساعات
الهلال الأحمر الليبي: إخلاء درنة “خيار وارد” بسبب المخاطر الصحية
منذ 8 ساعات
“صاندي تايمز”: خليفة حفتر.. الابن الروحي للقذافي متّهم بكارثة درنة
17 - سبتمبر - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية