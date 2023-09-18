فريق الإغاثة الجزائري ينتشل نحو مائة جثة بدرنة.. ويواصل تدخلاته في ظروف صعبة ـ(صور وفيديو)

الجزائر- “القدس العربي”:

تمكن فريق الحماية المدنية الجزائري المتخصص من انتشال 96 جثة في مدينة درنة الليبية، في عمليات بحث لا تزال متواصلة لحد الآن في الأماكن التي يرجح فيها العثور على ضحايا.

وتنشر المديرية العامة للحماية المدنية (الدفاع المدني) يوميا حصيلة تدخل فرقة الإغاثة الجزائرية التي أوفدت لمدينة درنة منذ نحو أسبوع بعد الفيضانات التي تسبب فيها إعصار دانيال.

وتقوم الفرقة الجزائرية بالبحث داخل المباني المغمورة بالمياه وعلى ضفاف الشواطئ، وفق ما تنشره من فيديوهات توثق عمليات التدخل التي يقوم بها غواصون مدربون على حالات الإنقاذ الوعرة.

وكانت ‫الجزائر قد نقلت فور وقوع الكارثة في ليبيا، عن طريق جسر جوي مُكوّن من 8 طائرات تابعة للقوات الجوية للجيش، فرقة سينو تقنية من عناصر الحماية المدنية بالإضافة مساعدات إنسانية هامة واستعجالية، مُتمثلة في مواد غذائية وطبية وألبسة وخيم.

وذكر بيان الخارجية الجزائرية أن هذه المساعدات تأتي استجابة لطلب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي بتقديم الدعم والمساعدة للمناطق المنكوبة، جراء الإعصار وهي تدخل في إطار التضامن بين الشعبين الشقيقين.