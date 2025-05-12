حماس تطلق سراح الجندي الإسرائيلي الأمريكي إيدان ألكسندر- (صور وفيديو)

أفراد من عائلة إيدان ألكسندر يصلون إلى قاعدة رعيم في إسرائيل استعدادا لاستقباله

“القدس العربي”: أعلنت حماس، الإثنين، أن كتائب القسام، الجناح العسكري للحركة، سلّمت عصر اليوم الجندي الإسرائيلي الأمريكي إيدان ألكسندر الى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة.

وقالت الحركة إن هذه الخطوة تمهد الطريق لاحتمال استئناف محادثات وقف إطلاق النار في القطاع الذي تعصف به الحرب، مؤكدة استعدادها للمشاركة في “مفاوضات للوصول إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار بشكل مستدام”.

AL-QASSAM BRIGADES: We released Edan Alexander. pic.twitter.com/N172LiWOX3 — The Palestine Chronicle (@PalestineChron) May 12, 2025

عيدان ألكساندر بين مقاتلي وحدات الظل والنخبة في كتائب القسام pic.twitter.com/h40zojFebr — Saeed Ziad | سعيد زياد (@saeedziad) May 12, 2025

وأكد الجيش الإسرائيلي أن قواته في غزة تسلمت ألكسندر وهو في طريقه إلى تل أبيب.

ووصل المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وآدم بولر، برفقة والدي ألكسندر، إلى قاعدة رعيم العسكرية، الإثنين، لاستقباله.

The Alexander family with Steve Witkoff waiting on the arrival of Edan. pic.twitter.com/XGW0ZnGJwJ — The Window (@wodniweht) May 12, 2025

Witkoff in Israel, before Idan Alexander’s release pic.twitter.com/OgMcZsH3oP — Niv Calderon (@nivcalderon) May 12, 2025

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن عائلة ألكسندر أفادت بأن ابنها سيتوجه إلى قطر للقاء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هناك، “في حال سمحت حالته الصحية بالسفر”.

لحظة أسر الجندي الأميركي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، في عملية طوفان الأقصى. pic.twitter.com/8pNEcNNB0H — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 11, 2025

وقال ترامب عبر منصة تروث سوشال إن الجندي المفرج عنه هو “آخر أسير أمريكي على قيد الحياة في قطاع غزة”.

ويجري ترامب زيارة إلى الشرق الأوسط بين 13 و16 مايو/ أيار، تشمل السعودية وقطر والإمارات، وتعد الأولى له منذ بداية ولايته الثانية في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مفاوضات غير مباشرة بين حماس والولايات المتحدة، بوساطة كل من مصر وقطر، دون مشاركة إسرائيلية مباشرة في المحادثات.

ورحبت الحكومة الإسرائيلية في بيان صادر عن مكتب بنيامين نتنياهو “بحرارة بالرقيب عيدان ألكسندر الذي عاد من أسر حماس”، مجددة التزامها “بإعادة كل الرهائن والمفقودين، الأحياء والأموات”.

وقال نتنياهو، في بيان في وقت سابق، إنه تحدث مع ترامب وشكره على مساعدته في إطلاق الجندي.

وأضاف في بيان أصدره مكتبه أن “الرئيس ترامب أكد مجددا التزامه تجاه إسرائيل ورغبته في مواصلة التعاون الوثيق مع نتنياهو. بالإضافة إلى ذلك، وجه رئيس الوزراء وفدا مفاوضا بالذهاب إلى الدوحة غدا، وأوضح أن المفاوضات لن تتم إلا تحت إطلاق النار”.

وكان نتنياهو قد صرح، في وقت سابق من اليوم الإثنين، بأن إسرائيل تعتزم تكثيف هجماتها على قطاع غزة، حتى بعد الإفراج عن ألكسندر.

توتر بين واشنطن وإسرائيل

وقالت القناة العبرية 12 إن إسرائيل لم تكن على علم بالاتصالات التي جرت بين واشنطن وحركة حماس، وأن الإدارة الأمريكية أبلغت تل أبيب بالصفقة صباح الأحد، وقدّمتها على أنها قرار نهائي.

وذكرت القناة أن ويتكوف اتصل صباح الأحد بنتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية رون درمر، وأبلغهما بوجود اتفاق بين واشنطن وحماس بشأن إطلاق سراح ألكسندر.

وأضافت أن “ويتكوف قدّم تلك المعلومات لنتنياهو ودرمر – الذي يقود الفريق الإسرائيلي المفاوض – باعتبارها قرارًا نهائيًا”.

ونقلت القناة عن مصدرين إسرائيليين لم تُسمّهما، أن رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، حذر خلال اجتماع مغلق الأسبوع الماضي، قائلاً: “يجب أن نكون حذرين من احتمال أن الولايات المتحدة تقوم بخدعة لا علم لنا بها، استعدادًا لزيارة الرئيس ترامب”.

ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق على التصريح الذي نسبته القناة لرئيس الأركان.

