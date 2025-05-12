سياسة | دولي

حماس تطلق سراح الجندي الإسرائيلي الأمريكي إيدان ألكسندر- (صور وفيديو)

12 - مايو - 2025

أفراد من عائلة إيدان ألكسندر يصلون إلى قاعدة رعيم في إسرائيل استعدادا لاستقباله

حجم الخط
12

“القدس العربي”:  أعلنت حماس، الإثنين، أن كتائب القسام، الجناح العسكري للحركة، سلّمت عصر اليوم الجندي الإسرائيلي الأمريكي إيدان ألكسندر الى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة.

وقالت الحركة إن هذه الخطوة تمهد الطريق لاحتمال استئناف محادثات وقف إطلاق النار في القطاع الذي تعصف به الحرب، مؤكدة استعدادها للمشاركة في “مفاوضات للوصول إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار بشكل مستدام”.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Anadolu العربية (@aa_arabic)

وأكد الجيش الإسرائيلي أن قواته في غزة تسلمت ألكسندر وهو في طريقه إلى تل أبيب.

ووصل المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وآدم بولر، برفقة والدي ألكسندر، إلى قاعدة رعيم العسكرية، الإثنين، لاستقباله.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن عائلة ألكسندر أفادت بأن ابنها سيتوجه إلى قطر للقاء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هناك، “في حال سمحت حالته الصحية بالسفر”.

وقال ترامب عبر منصة تروث سوشال إن الجندي المفرج عنه هو “آخر أسير أمريكي على قيد الحياة في قطاع غزة”.

ويجري ترامب زيارة إلى الشرق الأوسط بين 13 و16 مايو/ أيار، تشمل السعودية وقطر والإمارات، وتعد الأولى له منذ بداية ولايته الثانية في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مفاوضات غير مباشرة بين حماس والولايات المتحدة، بوساطة كل من مصر وقطر، دون مشاركة إسرائيلية مباشرة في المحادثات.

ورحبت الحكومة الإسرائيلية في بيان صادر عن مكتب بنيامين نتنياهو “بحرارة بالرقيب عيدان ألكسندر الذي عاد من أسر حماس”، مجددة التزامها “بإعادة كل الرهائن والمفقودين، الأحياء والأموات”.

وقال نتنياهو، في بيان في وقت سابق، إنه تحدث مع ترامب وشكره على مساعدته في إطلاق الجندي.

وأضاف في بيان أصدره مكتبه أن “الرئيس ترامب أكد مجددا التزامه تجاه إسرائيل ورغبته في مواصلة التعاون الوثيق مع نتنياهو. بالإضافة إلى ذلك، وجه رئيس الوزراء وفدا مفاوضا بالذهاب إلى الدوحة غدا، وأوضح أن المفاوضات لن تتم إلا تحت إطلاق النار”.

وكان نتنياهو قد صرح، في وقت سابق من اليوم الإثنين، بأن إسرائيل تعتزم تكثيف هجماتها على قطاع غزة، حتى بعد الإفراج عن ألكسندر.

توتر بين واشنطن وإسرائيل

وقالت القناة العبرية 12 إن إسرائيل لم تكن على علم بالاتصالات التي جرت بين واشنطن وحركة حماس، وأن الإدارة الأمريكية أبلغت تل أبيب بالصفقة صباح الأحد، وقدّمتها على أنها قرار نهائي.

وذكرت القناة أن ويتكوف اتصل صباح الأحد بنتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية رون درمر، وأبلغهما بوجود اتفاق بين واشنطن وحماس بشأن إطلاق سراح ألكسندر.

وأضافت أن “ويتكوف قدّم تلك المعلومات لنتنياهو ودرمر – الذي يقود الفريق الإسرائيلي المفاوض – باعتبارها قرارًا نهائيًا”.

ونقلت القناة عن مصدرين إسرائيليين لم تُسمّهما، أن رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، حذر خلال اجتماع مغلق الأسبوع الماضي، قائلاً: “يجب أن نكون حذرين من احتمال أن الولايات المتحدة تقوم بخدعة لا علم لنا بها، استعدادًا لزيارة الرئيس ترامب”.

ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق على التصريح الذي نسبته القناة لرئيس الأركان.

(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول مصطفى:
    مايو 13, 2025 الساعة 5:44 ص

    اضن انا نتنياهو فرعون آخر زمن.

    رد
1 2

أخبار ذات صلة

ترامب ينشر مشاهد استقباله لجندي إسرائيلي أفرجت عنه حماس من غزة- (فيديو)
4 - يوليو - 2025
قيادي في “حماس” لـ”سي إن إن”: قدمنا مقترحًا لوقف إطلاق النار لكننا “تلقينا صدمة”
30 - مايو - 2025
تسريبات من واشنطن: العلاقة تزداد توتراً بين ترامب ونتنياهو.. وألكسندر وأمه “في مرمى اليمين”
16 - مايو - 2025
واشنطن بوست: ترامب همّش نتنياهو في رحلته للشرق الأوسط.. لكنه لم يفعل شيئاً لتخفيف معاناة غزة
16 - مايو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية