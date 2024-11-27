فريق ترامب الجديد يتلقى “تهديدات”

واشنطن: أعلنت المتحدثة باسم الرئيس الأمريكي المنتخب الأربعاء أن عددا من أعضاء إدارة دونالد ترامب العتيدة تلقوا “تهديدات” في إشارة على وجه الخصوص إلى “إنذارات بوجود قنبلة”.

وقالت كارولين ليفيت في بيان “مساء أمس وصباح اليوم تلقى عدد من الأشخاص الذين عينهم الرئيس ترامب لينضموا إلى فريقه تهديدات عنيفة ومناهضة لأمريكا”.

وذكرت المتحدثة باسم دونالد ترامب “هجمات” من “إنذارات بوجود قنبلة” و”إرسال وحدة شرطة إلى منازل الضحايا” بدون مزيد من التفاصيل.

وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي آي) أنه “على علم بالعديد من الإنذارات بوجود قنبلة وحوادث إرسال وحدات شرطة إلى منازل الأشخاص المتوقع انضمامهم إلى الإدارة المقبلة”.

وقال في بيان “نأخذ جميع التهديدات المحتملة على محمل الجد”.

وقالت إليز ستيفانيك التي عينها دونالد ترامب سفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في بيان إنها “تلقت تحذيرا من وجود قنبلة في منزلها”.

وكانت الحملة الرئاسية واحدة من الأكثر توترا في تاريخ الولايات المتحدة الحديث، بعد أن تعرض دونالد ترامب لمحاولتي اغتيال.

(أ ف ب)