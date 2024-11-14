فريق ترامب يعد قائمة بمسؤولين في البنتاغون لفصلهم

واشنطن: قال مصدران إن أعضاء الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يعدون قائمة بمسؤولين عسكريين من المزمع فصلهم، ومن المحتمل أن تشمل القائمة هيئة الأركان المشتركة، وذلك فيما سيكون تغييرا غير مسبوق في وزارة الدفاع (البنتاغون).

وذكر المصدران أن التخطيط لفصل المسؤولين لا يزال في مرحلة مبكرة بعد فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني وأن التغيير وارد على هذه الخطط مع تشكل إدارة ترامب. وطلب المصدران المطلعان عدم ذكر اسميهما للتحدث بصراحة.

وشكك أحد المصدرين في إمكانية إجراء فصل جماعي لمسؤولين من البنتاغون.

ولم يتضح أيضا ما إذا كان ترامب نفسه سيصدق على الخطة، وذلك على الرغم من احتجاجه بشدة في السابق على قادة الدفاع الذين انتقدوه. وتحدث ترامب أيضا خلال الحملة عن فصل الجنرالات “التقدميين” الذين يركزون على العدالة العرقية والاجتماعية، وكذلك المسؤولين عن الانسحاب المضطرب من أفغانستان في 2021.

المصدر: تركز إدارة ترامب على مسؤولي الجيش الأمريكي الذين يُنظر إليهم على أنهم مرتبطون بمارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق خلال ولاية ترامب الأولى

ورجح المصدر الثاني تركيز الإدارة المقبلة على مسؤولي الجيش الأمريكي الذين يُنظر إليهم على أنهم مرتبطون بمارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق خلال ولاية ترامب الأولى.

ونقل بوب وودورد في كتابه “حرب” المنشور الشهر الماضي اقتباسا لميلي يصف فيه ترامب بأنه “فاشي حتى النخاع”. واستهدف حلفاء ترامب ميلي بسبب ما يعدونها خيانة للرئيس السابق.

وقال المصدر الثاني “كل شخص قام ميلي بترقيته وتعيينه سيتم فصله”.

(رويترز)