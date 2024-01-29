فريق “سي إن إن” يوثق سوء معاملة الاحتلال الإسرائيلي للمعتقلين الفلسطينيين

أنقرة: وثق فريق قناة “سي إن إن” الأمريكية اللحظات التي قامت فيها إسرائيل بتقييد أيدي وأعين الفلسطينيين الذين اعتقلتهم بالقرب من حدود قطاع غزة وجعلتهم يجلسون على الأرض حفاة الأقدام في الطقس البارد لمدة دقائق.

الصور التي التقطتها شبكة “سي إن إن” بالقرب من حدود غزة صباح يوم 27 يناير/كانون الثاني الجاري، كشفت سوء معاملة إسرائيل للمعتقلين الفلسطينيين.

وتُظهر اللقطات أكثر من 20 فلسطينيا يرتدون ملابس بيضاء، ويُجبرون على الركوع على الأرض من قِبل الجنود الإسرائيليين، وأيديهم وأعينهم مقيدة.

وتعليقا على سوء المعاملة، قال مراسل القناة جيريمي دايموند: “صباح يوم السبت رأينا بالقرب من حدود غزة أكثر من 20 رجلاً راكعين على الأرض في طقس بارد وممطر وبجوارهم جنود إسرائيليون”.

وأضاف: “علمت أن هؤلاء الأشخاص كانوا فلسطينيين اعتقلتهم إسرائيل في غزة وأحضرتهم إلى إسرائيل للاستجواب. وكان هؤلاء الأشخاص معصوبي الأعين وحفاة الأقدام”.

وأردف: “كانت أيديهم مكبلة خلف ظهورهم وكانوا يرتدون ملابس بيضاء، وعندما كنا نلتقط هذه الصور، كانت درجة الحرارة منخفضة وكانت السماء تمطر بشدة”.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، حربا مدمرة على غزة، خلفت حتى الاثنين 26 ألفا و637 شهيدا و65 ألفا و 387 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.

(الأناضول)