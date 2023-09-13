فريق فلسطيني يتوجه إلى ليبيا للمساعدة في عمليات الإنقاذ والإغاثة

رام الله: غادر فريق إنقاذ فلسطيني من الدفاع المدني ووزارة الصحة والهلال الأحمر اليوم الأربعاء، إلى ليبيا للمساهمة في جهوة الإنقاذ والإغاثة بعد الإعصار المدمر الذي أودى بحياة الآلاف وتسبب في فقدان آلاف آخرين.

وصرح العميد عودة يونس، مدير العلاقات الدولية في الدفاع المدني الفلسطيني، “تم تجهيز فريق الدفاع المدني للبحث والإنقاذ مع الأخذ بعين الاعتبار تركيبة الفريق بحيث يكون متخصصا في أعمال البحث والإنقاذ المائي كون طبيعة المهمة لدى الأشقاء في ليبيا هي إعصار كارثي ومدمر وأغلب السكان متضررين نتيجة الأحوال الجوية المصاحبة للإعصار”.

وأضاف فيما كان الوفد يستعد لمغادرة رام الله إلى ليبيا عبر الأردن: “كثير من المفقودين جراء هذا الإعصار وسيتم التعامل معهم من الطواقم الفلسطينية والطواقم الليبية الموجودة بالإضافة إلى أي طواقم قد تحضر إلى ليبيا الشقيقة”.

ويضم الوفد الفلسطيني طاقما طبيا من مختلف التخصصات، إضافة إلى طاقم للتمريض متخصص في غرف العمليات.

وقال فضل البطران، أخصائي جراحة الدماغ وأعصاب العمود الفقري، المشارك في الوفد: “هذا الوفد يتشكل من الدفاع المدني ومن الطواقم الطبية من كافة الاختصاصات في الجراحات والطوارئ للقيام بما يمكن المساعدة فيه لأشقائنا في ليبيا”. وقال أحمد الديك مساعد وزير الخارجية والمغتربين “إن سفارة دولة فلسطين في ليبيا وقنصليتها العامة في بنغازي، أفادتنا قبل قليل بوفاة أسرة ناصر عطيه محمد دوحان وتتكون من خمسة أفراد، وأسرة محمود أحمد شامية وأربعة من إخوته وأمه”.

وأضاف في بيان أن عدد الفلسطينيين الذين لقوا حتفهم في ليبيا بسبب السيول ارتفع إلى 23، موضحا أن لديهم معلومات مؤكدة عن فقدان عشرات الأسر الفلسطينية الأخرى جراء الإعصار.

(رويترز)