“فزعة للسودان”.. الكويت تطلق الأربعاء جسرا جويا لإغاثة متضرري السيول

الكويت: تطلق الكويت، الأربعاء، جسرا جويا يحمل مساعدات إنسانية لمساعدة المتضررين من السيول والحرب في السودان.

وأفاد سفير الكويت لدى الخرطوم فهد الظفيري بـ”اكتمال كافة الترتيبات لانطلاق جسر جوي جديد لمساعدات متضرري الحرب والسيول والفيضانات بالسودان”، وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) الثلاثاء.

وأوضح أن “الجسر الجوي يحمل مساعدات إنسانية، تتضمن سيارات إسعاف ومواد طبية وخيام وأدوية ومواد غدائية ومبيدات للحشرات”.

و”يبدأ (الجسر) مرحلته الأولى بطائرة محملة بحوالي 40 طنا من المساعدات الطبية والإنسانية”، كما أضاف الظفيري.

وأردف: “ستصل الطائرة الأولى غدا الأربعاء، وتتوالى بعدها الطائرات أيام 15-18 -20 من أغسطس الحالي”.

وبيَّن أن هذه المساعدات “تأتي في إطار حملة شعبية تحت عنوان “فزعة (إغاثة ونجدة) للسودان” أطلقتها الجمعية الكويتية للإغاثة وجمعية الهلال الأحمر الكويتي، بالاشتراك مع العديد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية الكويتية”.

والاثنين، أعلن وزير الداخلية السوداني خليل باشا سايرين، خلال مؤتمر صحافي، أن عدد الوفيات نتيجة السيول بلغت 68 لـ”أسباب مختلفة منها انهيار منازل وغرق”.

وأضاف: “بلغ عدد الإصابات 130، وتضرر أكثر من 4 آلاف منزل بصورة كلية و8 آلاف منزل بصورة جزئية، كما تضرر 40 مرفقا عاما وخاصا”.

كما أن “هناك 198 ألف فدان (الفدان يعادل نحو 4200 متر مربع) من الأراضي الزراعية تضررت بالسيول والأمطار، إلى جانب نفوق عدد من الحيوانات”، حسب سايرين.

وسنويا، تهطل الأمطار في السودان مع بداية يونيو/ حزيران حتى أكتوبر/ تشرين الأول.

وتتزامن أضرار السيول هذا العام مع استمرار المعاناة جراء حرب يخوضها الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” منذ أبريل/ نيسان 2023؛ وأسفرت عن نحو 18 ألفا و800 قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

وتتزايد دعوات أممية ودولية لتجنيب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت؛ جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 12 ولاية من أصل 18.

(الأناضول)



