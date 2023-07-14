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الملكة رانيا تلفت الأنظار بفستان جينز وتثير تفاعلا- (صور)

منذ ساعة واحدة

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“القدس العربي”: تداول مغردون عبر مواقع التواصل صورا للملكة رانيا زوجة العاهل الأردني، في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال حضورها ملتقى “صن فالي” برفقة الملك وولي عهده وزوجته.

وعلق مغردون على فستان الملكة وهو من تصميم “دينم” والصندل وهو من تصميم “سي باي كول”.

وأشاد متابعون بملابس الملكة الأنيقة وبشخصيتها القوية التي تظهر عادة خلال المناسبات الوطنية والاجتماعية.

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