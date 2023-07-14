الملكة رانيا تلفت الأنظار بفستان جينز وتثير تفاعلا- (صور)

“القدس العربي”: تداول مغردون عبر مواقع التواصل صورا للملكة رانيا زوجة العاهل الأردني، في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال حضورها ملتقى “صن فالي” برفقة الملك وولي عهده وزوجته.

وعلق مغردون على فستان الملكة وهو من تصميم “دينم” والصندل وهو من تصميم “سي باي كول”.

وأشاد متابعون بملابس الملكة الأنيقة وبشخصيتها القوية التي تظهر عادة خلال المناسبات الوطنية والاجتماعية.

الملكة #رانيا تنشر مجموعة صور لها رفقة الملك عبدالله وولي العهد الأمير الحسين وزوجته #رجوة آل سيف من ملتقى صن فالي#معين_برس #الاردن pic.twitter.com/UtL4jxJUZh — معين برس (@maeenpress1) July 13, 2023

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أما الملكة رانيا فطلّت ايضاًً بفستان دينم

من ڤوكا ڤاكا و صندل من : See By Chloé pic.twitter.com/WawiveXuwg — خبيرة مظـهر 🎀 (@Celebs55Fashion) July 13, 2023

الملكة رانيا العبدالله عبر حسابها على الإنستغرام: 🌞 pic.twitter.com/1gjvKazkgq — Aram alkresha🫀🌕 (@aramomar23) July 13, 2023