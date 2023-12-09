“فسيفساء بشرية” تشكل العلم الفلسطيني في إقليم الباسك الإسباني للمطالبة بوقف المجازر في غزة- (صور)
9 - ديسمبر - 2023
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شكل متظاهرون فسيفساء بشرية تمثل العلم الفلسطيني وحملوا لوحة قماشية عليها لوحة بابلو بيكاسو التي تصور أما تحمل طفلها، خلال مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني تحت شعار أوقفوا المذبحة في غزة، وذلك في مدينة جيرنيكا في إقليم الباسك الإسباني.
العالم بحاجة إلى ردع حقيقي لعصابة البعبع الصهيو أمريكي الغربي الحاقد الجبان الذي يعيث تقتيلا بالفلسطينيين الأبرياء العزل الصامدين في وجه ابرتهايد الصهيونية الفاشية البغيضة المقيتة المتغطرسة المدعومة بالسلاح الفتاك الأمريكي الغربي الذي يحول أجساد الفلسطينيين إلى أشلاء 🇵🇸😫✌️😫✌️😫✌️😫✌️😫
لماذا لا يشكل العالم قوة عسكرية توقف الإجرام الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان بحق الفلسطينيين الأبرياء العزل الذين هم بلا ماء ولا غذاء ولا دواء في العراء، محاصرون بين غزة وسيناء 🇵🇸😫✌️😫✌️😫✌️😫✌️😫✌️😫
ليس هذا ما يحتاجه الشعب الفلسطيني الأعزل في غزة الذي يعاني من إبادة حقيقية تركتبها عصابة الإجرام الصهيو أمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان 🇵🇸😫✌️😫✌️