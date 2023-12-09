“فسيفساء بشرية” تشكل العلم الفلسطيني في إقليم الباسك الإسباني للمطالبة بوقف المجازر في غزة- (صور)

شكل متظاهرون فسيفساء بشرية تمثل العلم الفلسطيني وحملوا لوحة قماشية عليها لوحة بابلو بيكاسو التي تصور أما تحمل طفلها، خلال مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني تحت شعار أوقفوا المذبحة في غزة، وذلك في مدينة جيرنيكا في إقليم الباسك الإسباني.