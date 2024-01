فشل العثور على مفقودين بالبحرية الأمريكية في خليج عدن وإعلان وفاتهما

واشنطن: قال مسؤولون بالجيش اليوم الأحد إنه لم يتم تحديد مكان اثنين من أفراد القوات الخاصة التابعة للبحرية الأمريكية فقدا في خليج عدن هذا الشهر، وأضافوا أنه جرى تغيير وضعهما إلى متوفين.

وكتبت القيادة المركزية الأمريكية على موقع إكس أنه تم الإعلان عن فقدهما بعد صعودهما على متن سفينة إيرانية.

CENTCOM Status Update on Missing U.S. Navy Seals

We regret to announce that after a 10-day exhaustive search, our two missing U.S. Navy SEALs have not been located and their status has been changed to deceased. The search and rescue operation for the two Navy SEALs reported… pic.twitter.com/OAMbn1mwK8

— U.S. Central Command (@CENTCOM) January 21, 2024