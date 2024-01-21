سياسة | دولي

فشل العثور على مفقودين بالبحرية الأمريكية في خليج عدن وإعلان وفاتهما

منذ ساعة واحدة

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واشنطن:  قال مسؤولون بالجيش اليوم الأحد إنه لم يتم تحديد مكان اثنين من أفراد القوات الخاصة التابعة للبحرية الأمريكية فقدا في خليج عدن هذا الشهر، وأضافوا أنه جرى تغيير وضعهما إلى متوفين.

وكتبت القيادة المركزية الأمريكية على موقع إكس أنه تم الإعلان عن فقدهما بعد صعودهما على متن سفينة إيرانية.

(رويترز)

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