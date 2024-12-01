فشل محادثات الحدّ من التلوث البلاستيكي بسبب مواقف بعض الدول المنتجة للنفط

بوسان (كوريا الجنوبية) – رويترز: انتهت محادثات تهدف إلى التوصل إلى معاهدة للحدّ من التلوث البلاستيكي في كوريا الجنوبية دون التوصل إلى اتفاق، ومن المقرر أن يلتقي المفاوضون مرة أخرى العام المقبل.

وتدعم أكثر من 100 دولة الحدّ من إنتاج البلاستيك بينما تريد بعض الدول المنتجة للنفط التركيز فقط على النفايات البلاستيكية.

وستكون هذه المعاهدة، في حال التوصل إليها، هي الأكثر أهمية في مجالي حماية البيئة والانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري منذ «اتفاق باريس لعام 2015.

ولم تتوصل الدول لاتفاق حتى الآن بشأن النقاط الأساسية في المعاهدة. وكان من شأن اقتراح قدمته بنما وحظى بدعم أكثر من 100 دولة أن يخلق مسارا لهدف عالمي لخفض إنتاج البلاستيك، في حين لا يتضمن اقتراح آخر حدودا للإنتاج.

وظهر هذا الانقسام جلياً في وثيقة مُنَقَّحة أصدرها رئيس لجنة التفاوض لويس فاياس فالديفيسو أمس الأحد، والتي كان يمكن أن تشكل الأساس لمعاهدة.

وتنطوي هذه الوثيقة على عدد من الخيارات بشأن أكثر القضايا إثارة للجدل، ومن بينها وضع حد لإنتاج البلاستيك وإدارة المنتجات البلاستيكية والمواد الكيميائية المثيرة للقلق وتوفير التمويل اللازم لمساعدة البلدان النامية على تنفيذ المعاهدة.

وعبَّر بعض المفاوضين والجماعات البيئية التي تراقب المحادثات عن خيبة أملهم.

وقال كبير المفاوضين عن غانا سام أدو كومي «إذا كنتم تدعون لمعاهدة عالية وطموحة، فهذا يعني أنها تتطلب التزامات وتعهدات من جانب جميع الأطراف».

وأضاف أدو كومي لرويترز أنه إذا لم يتسن التوصل لمثل هذه المعاهدة الطموحة «فهذا يعني أنه يتعين علينا الذهاب والعودة مرة أخرى، ليس إلى بوسان ولكن ربما في مكان آخر».

وقال كبير المفاوضين في فيجي ووزير المناخ سيفيندرا مايكل خلال مؤتمر صحافي «إذا لم تقدموا إسهامات بناءة ولم تحاولوا الانضمام إلينا في التوصل إلى معاهدة طموحة…فالرجاء الخروج».

وتعارض عدد من الدول المنتجة للبتروكيماويات، مثل السعودية، بشدة الجهود الرامية إلى الحد من إنتاج البلاستيك وتحاول استخدام بعض الأساليب الإجرائية لتأخير المفاوضات.

وتشير التوقعات إلى أن إنتاج البلاستيك سيزيد ثلاثة أمثال بحلول عام 2050.