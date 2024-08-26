سياسة | عربي | فلسطين

فشل محاولة اغتيال قيادي من “حماس” في غارة إسرائيلية جنوب لبنان

منذ 25 دقيقة

صورة متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي لموقع الغارة

سعد الياس
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بيروت- “القدس العربي”: أغارت مسيّرة إسرائيلية، قبل ظهر اليوم، على سيارة رباعية من طراز هوندا عند مدخل بلدة عبرا في شرق صيدا مستهدفة القيادي في حركة “حماس” نضال حليحل، وأطلقت المسيّرة 3 صواريخ على السيارة ما أدى إلى اشتعالها. غير أن المعطيات الأولية تفيد بإصابة القيادي حليحل بجروح طفيفة ونجاته بأعجوبة من الغارة.

على صعيد آخر، استهدفت غارات إسرائيلية بلدتي علما الشعب وطيرحرفا.

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