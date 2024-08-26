فشل محاولة اغتيال قيادي من “حماس” في غارة إسرائيلية جنوب لبنان

بيروت- “القدس العربي”: أغارت مسيّرة إسرائيلية، قبل ظهر اليوم، على سيارة رباعية من طراز هوندا عند مدخل بلدة عبرا في شرق صيدا مستهدفة القيادي في حركة “حماس” نضال حليحل، وأطلقت المسيّرة 3 صواريخ على السيارة ما أدى إلى اشتعالها. غير أن المعطيات الأولية تفيد بإصابة القيادي حليحل بجروح طفيفة ونجاته بأعجوبة من الغارة.

نفذت مسيرة إسرائيلية غارة في عبرا جهة جادة الشماع، استهدفت سيارة قيادي في “حماس”، لكنه نجا.

وأفاد شهود عيان عن تضرر في المنطقة فقط وعدم وجود إصابات.

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على صعيد آخر، استهدفت غارات إسرائيلية بلدتي علما الشعب وطيرحرفا.