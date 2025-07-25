فشل وثكل يومي… لقادة إسرائيل: أخرجوا حالاً من غزة ووحلها

الجيش الإسرائيلي يخوض حرباً عقيمة في غزة. الادعاء القائل بأن الضغط العسكري يرقق حماس ويقرب من صفقة مخطوفين لا ينسجم مع الواقع. رغم ذلك، تواصل محافل عسكرية، بما في ذلك رئيس الأركان، تكرار هذا الادعاء. الثمن باهظ. كل يوم وقتلاه وجرحاه، بالعبوات أو بالحوادث العملياتية. كل يوم والخطر يتزايد على حياة المخطوفين. كما أن الهدف المعلن الثاني للحرب، حسم حماس، لم يصل إلى التحقق. وفي هذه الأثناء، المزيد من غير المشاركين في غزة يصابون أو يقتلون بالنار أو الجوع، والدمار مخيف في نطاقه، وإسرائيل تعتبر عن حق أنها تتحمل جزءاً من المسؤولية على الأقل.

لأفضل علمي، لم يخطط أحد لهذه الفوضى. على الرغم من ذلك، الفوضى هناك. يبدأ الخروج منها بفهم أن الطريق الحالي يؤدي إلى الثكل والفشل. إذا لم يكن طريق آخر فمن الأفضل التوقف. مثلنا كمن يجلس أمام طاولة القمار في كازينو، يخسر في كل جولة، لكنه يصر على المواصلة، ربما في النهاية يكسر الصندوق.

ناحوم برنياع

يديعوت أحرونوت 25/7/2025