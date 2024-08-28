فصائل المقاومة بغزة تدعو للتصدي للهجوم الإسرائيلي على الضفة وتندد بـ”العجز العربي”

غزة – “القدس العربي”:

أكدت فصائل المقاومة في قطاع غزة أن قيام جيش الاحتلال بشن هجوم كبير على مدن شمال الضفة الغربية ومخيماتها، يأتي في سياق الخطط الرامية لارتكاب المزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، واكمال مخطط السيطرة على مدينة القدس، وانتقدت في ذات الوقت ما وصفته بـ “العجز والتقاعس العربي”.

وقالت حركة حماس إن العملية العسكرية الموسّعة التي أطلقها جيش الاحتلال الذي وصفته بـ “الإرهابي” في الضفة الغربية، والشروع في عمليات اقتحام واعتقال وتدمير ممنهج للبنية التحتية، “هي محاولة عمليَّة لتنفيذ مخططات حكومة المتطرفين الصهاينة، التي عبّر عنها وزراؤها الفاشيون، وتوسيع حرب الإبادة الوحشية القائمة في قطاع غزة لتشمل مدن وبلدات ومخيمات الضفة المحتلة”.

وأكدت أن استمرار حكومة الاحتلال الفاشية في حملة الإبادة ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وتصعيد انتهاكاتها في الضفة المحتلة عبر هذه العملية الإجرامية؛ “هو نتيجة طبيعية للصمت الدولي المريب عن انتهاكاتها الصارخة لكافة القوانين الدولية واستهدافها المتعمّد للمدنيين العزل بقصد الإبادة والتهجير، واستنادها إلى دعمٍ سياسيٍّ وعسكريٍّ مطلق من الإدارة الأمريكية وبعض العواصم الغربية”.

ووجهت الحركة نداء لكل أفراد المقاومة في الضفة من شمالها إلى جنوبها لـ “النفير العام” وتصعيد كافة أشكال المقاومة والتصدي للاحتلال ومستوطنيه في كل مكان من الأرض المحتلة، مطالبة أيضا الأجهزة الأمنية الفلسطينية بـ “الوقوف عند مسؤولياتهم، واستشعار المخاطر (..)، والالتحاق بمعركة شعبنا المقدسة، والمُضي في طريق المقاومة حتى دحر الاحتلال”.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي إن الاحتلال يسعى في إطار الحرب المفتوحة، إلى نقل ثقل الصراع إلى الضفة المحتلة في محاولة لـ “فرض وقائع ميدانية جديدة تهدف إلى إخضاع الضفة المحتلة وضمها، وبسط سيادته على مقدساتنا، في حرب وجودية ضد شعبنا الفلسطيني”.

وأشارت إلى أن الحملة العسكرية الواسعة التي يشنها الاحتلال في الضفة المحتلة “تأتي في سياق مخططاته لفرض السيطرة على مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك”، لافتة إلى أن الاحتلال يسعى إلى تنفيذ مخططاته “التهويدية الخبيثة”، بما في ذلك بناء كنيس في باحات المسجد الأقصى، “في تحدّ وقح لكرامة كل العرب والمسلمين، وانتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية”.

وأوضحت أن نشطاء جناحها العسكري سرايا القدس، “يخوضون أشرس المعارك للتصدي لهذه الحملة المجرمة، التي تشمل حصار المستشفيات ومنع المصابين والمرضى من الحصول على العلاج”، لافتة إلى أن الاحتلال يستخدم الطائرات المسيرة والحربية لقصف الأهداف المدنية داخل المخيمات والبلدات، بالإضافة إلى فرض حصار مشدد.

في السياق، قالت حركة المجاهدين إن الحملة العسكرية الواسعة التي تنفذها حكومة الاحتلال “تأتي في سياق مخططات صهيونية واسعة تستهدف كينونة الشعب الفلسطيني وقضيته ومقدساته”، مؤكدة أن هذا العدوان “جزء من الحرب المفتوحة التي تقودها حكومة نتنياهو الفاشية والتي تستهدف الشعب الفلسطيني بكامله في ظل استمرار الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة الصامد”.