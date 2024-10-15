فصائل المقاومة تتبنى استهداف آليات إسرائيلية في مناطق التوغل بغزة

غزة- “القدس العربي”:

تبنت فصائل المقاومة الفلسطينية تنفيذ عدة هجمات ضد قوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة.

وأعلنت “كتائب القسام” استهداف دبابتين إسرائيليتين من نوع “ميركفاه” بقذائف “الياسين 105” قرب مسجد الصراط في حي الجنينة بمدينة رفح.

وأعلنت عن تمكن ناشطيها من تفجير عبوة “برميلية” في قوة صهيونية خاصة، وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح شرق منطقة الريان شرق مدينة رفح.

كما أعلنت عن استهداف جرافة عسكرية لجيش الاحتلال، من نوع “D9″، من خلال تفجير عبوة شديدة الانفجار، أثناء تواجدها قرب مدرسة حفصة غرب معسكر جباليا.

وقالت كذلك إنها استهدفت ناقلة جند بقذيفة صاروخية خلال وجودها شمال بلدة بيت لاهيا.

وذكرت القسام أيضا أن ناشطيها أطلقوا عدة قذائف هاون من العيار الثقيل، على جنود الاحتلال في “محور نتساريم” بالاشتراك مع سرايا القدس.

كما أعلنت السرايا استهداف دبابة إسرائيلية من نوع “ميركفاه” بقذيفة (RPG) خلال توغلها بالقرب من مسجد أم المؤمنين عائشة في حي “القصاصيب” وسط مخيم جباليا.