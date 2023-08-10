فصائل المقاومة تتوعد بالرد على عمليات الاغتيال الإسرائيلية لقادة المقاومة المسلحة

غزة – “القدس العربي”:

توعدت الفصائل الفلسطينية بالرد على عمليات الاغتيال الإسرائيلية، التي طالت عددا من نشطاء المقاومة في الضفة، وآخرهم الشهيد أمير خليفة.

ونعت حركة حماس الشهيد خليفة (27 عامًا)، من مخيم العين غرب نابلس، الذي ارتقى خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال قرب قرية زواتا غرب المدينة.

وأشادت الحركة بنشطاء المقاومة المسلحة، الذين قالت إنهم “يسطرون ملاحم بطولية ويتصدون بكل بسالة لاقتحامات الاحتلال وعدوانه”.

وأكدت أن “تصعيد المقاومة” هو خيار الشعب الفلسطيني لتحرير الأرض والمقدسات، وقالت “‘إن دماء الشهداء الأبرار ستزيد من عزم وإرادة مقاومينا الشجعان لمواصلة واجبهم المقدس في الدفاع عن الأقصى وحماية شعبنا الفلسطيني التوّاق إلى الحرية والتخلّص من الاحتلال”.

وقال الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع، وهو يعقب على العملية، إن تزايد عمليات الاغتيال ضد المقاومين وآخرها المطارد خليفة “يعكس حالة العجز الذي وصل إليه جيش الاحتلال في مواجهة أبطال المقاومة ميدانياً”.

وشدد القانوع على أن “عمليات الاغتيال الجبانة لن توقف مد المقاومة المتصاعد، أو ترهب أبطالها الثائرين”، وأضاف “بل ستكون وقوداً لاستمرار ثورة شعبنا بالعمليات البطولية والانتقام للشهداء والدفاع عن شعبنا”.

ونوه بأن المقاومة الفلسطينية الباسلة في الضفة الغربية “رسخت معادلة الرد على عدوان الاحتلال وتدفيعه ثمن جرائمه، وما زالت ماضية ومستمرة في عملياتها البطولية”.

واستشهد فجر الخميس، الناشط أمير خليفة خلال الاشتباك مع قوات الاحتلال، بعدما أصيب بجراح في الرأس، حين اقتحمت قوات الاحتلال أطراف قرية زواتا، ونشرت هناك جنود القناصة، بهدف تصفيته.

كما نعت حركة الجهاد الإسلامي الشهيد خليفة، وأكدت استمرار المقاومة رغم حجم التضحيات والتصدي لعدوان الاحتلال الغاشم.

وقالت في بيان أصدرته “إن دم الشهداء سيكتب نصراً مؤزراً لمقاومينا الذين يواصلون درب الاشتباك في ذكرى ارتقاء الشهيدين المجاهدين إبراهيم النابلسي وإسلام صبوح حتى تحرير أرضنا وتطهير مقدساتنا”.

وأكدت الجبهة الشعبيّة، أن دماءَ الشهيد خليفة، “لن تذهب هدرًا، وسيواصل رفاقه الأبطال في تشكيلات المقاومة المختلفة في الضفّة، مقاومتَهم الباسلة ضدّ الاحتلال وجرائمه بحقّ أبناء شعبنا.

وأشارت إلى أن هذه الجرائم التي تتزايد مع استمرار الصمت المطبق للمجتمع الدولي، “تدعونا إلى التأكيد مجدّدًا على أنّ المطلوب في مواجهتها وحدة فلسطينيّة حقيقيّة، وتشكيل لجان الحماية في كلّ مدينة وقرية ومخيّم للدفاع عن شعبنا”.

ونعت أيضا حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، الشهيد خليفة، وقالت إنه “ارتقى في عملية اغتيال جبانة على يد قوات الاحتلال الصهيوني”.

وأكدت المقاومة الشعبية أن مواصلة سياسة الاغتيالات بحق المجاهدين والقادة “تجاوُز للخطوط الحمراء”، وأضافت منذرة بأن هذه الأعمال “لن تمر مرور الكرام وستشعل جذوة المقاومة بشتى وسائلها المتاحة من جديد على جميع ربوع الوطن”.

وقالت أيضا “إن دماء الشهداء لم ولن تذهب هدراً”، وجددت المقاومة تمسكها بـ “الاستمرار في طريق ذات الشوكة بكل ما أوتينا من قوة وعتاد ولتعلو راية الحق الظافر ليرتفع لواء الجهاد والاستشهاد”.

وأضافت “لتسقط رايات الخنوع الهابطة وتتهاوى رايات الذل والعار، ولتشتعل الأرض المقدسة ناراً ولهيباً يحرق المحتلين”.