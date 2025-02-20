فصائل المقاومة تسلّم جثامين 4 إسرائيليين… ونتنياهو: يا إله الانتقام!

غزة ـ «القدس العربي» ووكالات: بالرغم من التزام فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، بتطبيق بنود اتفاق التهدئة، والذي تمثل أمس في تسليم جثامين أربعة إسرائيليين (بينهم طفلان يافعان) كانا من ضمن الأسرى الذين قتلوا في هجمات إسرائيلية خلال الحرب، إلا أن جيش الاحتلال واصل هجماته ضد القطاع، وسجل خروقات جديدة للاتفاق، حيث قُتل فلسطيني بنيران الاحتلال في غزة.

وكما في المرات السابقة، أقام مقاتلو “حماس” منصة لتسليم جثث الإسرائيليين الأربعة، وقد اختارت الحركة أن تكون منطقة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس مكانا للتسليم. ستقبال الجثامين، لكنه توعّد بالثأر، واقتبس من التوراة عبارة”يا إله الانتقام تجلّ”.

والأسرى الذين جرى تسليمهم هم أم وطفلان من عائلة بيباس (شيري وأرييل وكفير)، بالإضافة إلى المحتجز ليفشتس.

وقال مسؤول عسكري في “كتائب المجاهدين”، إن الأسيرة بيباس، التي يتم تسليم جثتها أسرها جناحه العسكري يوم السابع من تشرين الأول / أكتوبر، وإنها كانت تعمل سكرتيرة في مكتب قائد المنطقة الجنوبية في فرقة غزة، وخدمت أيضاً سابقاً في الوحدة 8200، وإنها قضت في غارة إسرائيلية هي مع آسريها.

وبرزت تساؤلات في الإعلام العبري عن سبب مقتل الإسرائيليين الأربعة الذين سلمت “حماس” جثثهم للصليب الأحمرأمس. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الإسرائيليين الأربعة احتجزوا في منطقة عمل فيها الجيش “لمدة أربعة أشهر تقريبا”.

وعملية التسليم سيليها السبت تبادل للأسرى والمحتجزين، في استكمال للمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

واتهمت حركة “حماس” أمس نتنياهو بـ”المماطلة” في بدء المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع إن “مفاوضات المرحلة الثانية لم تبدأ عمليا، وجاهزون للانخراط فيها حسب ما نص عليه الاتفاق”.

وفي إسرائيل، قال مصدر سياسي إسرائيلي إن حكومة نتنياهو تعتزم تصعيد العمليات العسكرية في غزة واستئناف الحرب فيها، بعد انتهاء المرحلة الأولى من الصفقة الجارية مع حركة “حماس”، دون الانتقال إلى مرحلة ثانية منها، حسب ما نقلته القناة 14 الخاصة.

ووفقا للمصدر السياسي، فإن هناك توجها لدى حكومة نتنياهو لتمديد المرحلة الأولى لمدة تصل إلى أسبوعين، بهدف إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الأسرى، خصوصا منهم، حتى لو كان الثمن هو الإفراج عن أسرى فلسطينيين إضافيين”.

وذكر موقع “أكسيوس” في وقت سابق أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر من المتوقع أن يلتقي بمبعوث البيت الأبيض للشرق الأوسط ستيف ويتكوف في الولايات المتحدة لبدء محادثات المرحلة الثانية.

من جهة ثانية، يجتمع عدد من القادة العرب في السعودية اليوم في قمة عربية مصغرة، للبحث في خطة مضادة لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضية بنقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن.

وأفاد مصدر مقرب من الحكومة السعودية لوكالة فرانس برس أيضًا أنّ القادة العرب سيناقشون “خطة إعادة إعمار مضادة لخطة ترامب بشأن غزة”.وقال المصدر إنه ستكون على الطاولة “نسخة من الخطة المصرية” .

ووفق دبلوماسي مصري، تتألف الخطة من “ثلاث مراحل تنفّذ على فترة من ثلاث الى خمس سنوات” .

وتشكّل إعادة البناء وتمويلها مسألة حساسة في القمة.

الشرطة الإسرائيلية: انفجار في حافلتين قرب تل أبيب

القدس ـ وكالات: أعلنت الشرطة الإسرائيلية، مساء أمس الخميس، وقوع انفجار في مدينة بات يام قرب تل أبيب وسط البلاد. وفي بيان، قالت الشرطة إن “بلاغا ورد بشأن انفجار وقع داخل حافلة في مدينة بات يام، حيث يجري فحص خلفية الحادث”. وذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” أن الانفجار وقع في حافلتين وأدى إلى حريق فيهما دون إصابات.

وأعلنت بلدية بات يام، أن الانفجارين بحسب تقييم أولي، كانا محاولة تنفيذ عملية فاشلة”. وأضافت أن “الحافلات وصلت إلى موقف السيارات، بأعجوبة، قبل وقوع الانفجار مباشرة”. ووصلت إلى مكان الحادث قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية للتحقيق في ظروف الحادث. وبدأ الشاباك تحقيقا في احتمالية أن يكون تفجير الحافلتين في بيت يام كان يهدف لتنفيذ عملية مزدوجة.

وحسب تقارير إسرائيلية، فإن الشاباك يحقق في اشتباه زرع عبوتين ناسفتين بالحافلتين، ما أدى إلى انفجارهما.

وكان أول تقرير عن الانفجارات قد أدلى به أحد الحراس في موقف السيارات، والذي قال إنه بعد وقوع الانفجار مباشرة اشتعلت النيران في حافلة. سيطرت طواقم الإطفاء من محطة الإطفاء في بات يام على الحريق الذي اندلع.