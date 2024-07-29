فصائل المقاومة تنتظر الحصول على “خارطة التوضيحات” الإسرائيلية للتهدئة وتتوقع شروطا تعجيزية جديدة من نتنياهو

غزة- “القدس العربي”:

علمت “القدس العربي” من مصدر مطلع، أن نتائج اللقاء الذي عقده الوسطاء مع رئيس جهاز “الموساد” الإسرائيلي، بخصوص مقترح التهدئة، لم تنقل بعد إلى فصائل المقاومة، في الوقت الذي يُعتقد أن تكون “خارطة التوضيحات” التي نقلتها إسرائيل للوسطاء، بخصوص بنود الاتفاق، قد تنسف الجهود المبذولة في هذا الوقت، خاصة بعد لجوء إسرائيل إلى سياسة الضغط الميداني.

وحسب المصدر، فقد أكد لـ”القدس العربي” أن توسيع نطاق الهجوم البري لجيش الاحتلال على خان يونس ووسط القطاع، مرتبط ارتباطا وثيقا بالنشاط الذي عاد لجهود الوساطة من جديد، وللقاء الذي عقد الأحد في العاصمة الإيطالية روما، والذي ضم الوسطاء المصريين والقطريين والأمريكيين، مع رئيس جهاز “الموساد” الإسرائيلي ديفيد برنياع.

وقد شارك عن الوسطاء، رئيس وزراء قطر، وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل، ورئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية “سي آي إيه” ويليام بيرنز.

وأشار إلى أن الضغط الميداني بات أمرا معروفا، واستخدمته دولة الاحتلال مرات عدة، من أبرزها ما حدث في الجولة الماضية حين أنذرت أيضا سكان شرق خان يونس مطلع الشهر الجاري، وقيامها بتصعيد الهجمات البرية على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وما سبقها من حوادث كثيرة.

وأوضح المصدر أنه لم يبلغ الوسطاء بعد حركة حماس، التي تمثل فصائل المقاومة في مفاوضات التهدئة غير المباشرة، بنتائج اجتماعات روما، متوقعا أن يكون هذا الأمر خلال وقت قصير. لكنه أكد أن كل الوقائع والإشارات على الأرض، تفيد بأن ما تسمى “خارطة التوضيحات” الإسرائيلية، ستعمل على نسف الجهود المبذولة في هذا الوقت، رغم قيام فصائل المقاومة بعد مشاورات عدة، بالتخلي عن شرط وقف الحرب في المرحلة الأولى من التهدئة التي تمتد لستة أسابيع، وترك الأمر لمفاوضات المرحلة الثانية، حيث تشمل كلاهما عقد صفقات لتبادل الأسرى.

وكشف المصدر عن اجتماعات واتصالات جرت بين فصائل المقاومة خلال الفترة السابقة، قبل تجدد مفاوضات التهدئة الحالية، وتوقع أن تعقد اجتماعات أخرى قريبة، بعد تسلم “توضيحات” الاحتلال.

كما كشف عن معلومات وصلت إلى فصائل المقاومة قبل لقاء روما، وتحديدا بعد اتصالات أجراها الوسطاء مؤخرا مع مسؤولين إسرائيليين، مفادها أن نتنياهو لا يزال يرفض التقيد بأي تفاهمات تؤكد على عدم ذهابه للحرب من جديد بعد انتهاء مرحلة التهدئة الأولى، في حال لم يجرِ الدخول في المرحلة الثانية من الصفقة، بسبب أي خلافات قد تطرأ أثناء التفاوض الذي سيكون مفتوحا طوال المرحلة الأولى.

وتوقع المصدر أيضا أن يصعّب الاحتلال مرحلة التفاوض حين يجري بدء المناقشات حول تبادل الأسرى، من خلال رفض الأسماء التي تطلب المقاومة إطلاق سراحها.

ولم يحدد بعد عقد لقاءات جديدة بين الوسطاء ووفد حركة حماس المفاوض، بحسب ما أكد المصدر الفلسطيني.

ووفق بنود التفاوض، ستجرى صفقة التبادل على عدة مراحل، تبدأ بالنساء والأطفال، وتمتد للجنود والضباط الذين تطالب حماس مقابل إطلاق سراحهم، الإفراج عن أسرى من ذوي المحكوميات العالية.

وكان موقع “واللا” العبري الإخباري، كشف أن المقترح الإسرائيلي المحدث يتضمن تغييرا في مواقع انتشار الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة في المرحلة الأولى، وبقاء الجيش في “محور فيلادلفيا”.

وذكر الموقع أن المقترح الإسرائيلي المحدث يتضمن الإشارة إلى إنشاء آلية أجنبية للإشراف على منع مرور المسلحين والأسلحة من جنوب قطاع غزة إلى الشمال.

يأتي ذلك رغم أن حركة حماس التي تطلب أيضا انسحاب جيش الاحتلال من “محور نتساريم” الذي يقسم القطاع إلى منطقتين، تطلب أيضا تراجع جيش الاحتلال من الأحياء الفلسطينية، وترفض فكرة استمرار احتلال الحدود الفاصلة مع مصر، وهو أمر أيضا سبق أن رفضته السلطات المصرية، التي أكدت عدم قبولها بأي وجود إسرائيلي على معبر رفح البري.

ومن شأن هذا الاقتراح أن ينسف الجهود المبذولة، وأن يعيد الأمور إلى المربع الأول، كما يؤكد ذلك أن حديث رئيس حكومة الاحتلال عن وجود تقدم في المفاوضات خلال زيارته قبل أيام لأمريكا، كان بهدف لـ”التسويف والمماطلة”، وتخفيف حدة الانتقاد الشعبي الداخلي الذي يطالبه بعقد صفقة تبادل، والدولي الذي يطالبه بإنهاء الحرب.

وفي دلالة على ذلك، كانت قناة “الميادين” الفضائية، نقلت عن مصدر قيادي في المقاومة الفلسطينية، قوله: “إسرائيل ليست معنية بمسار التفاوض”، كاشفا بأنها تطرح شروطاً جديدة لـ”تعقيد التوصل الى اتفاق، وتريد تعزيز أنشطتها الإجرامية في غزة”، وأضاف: “حركة حماس، تعتقد أن لقاءات روما تأتي كجزء من مسلسل المماطلة والتسويف الاسرائيلي لتحقيق مزيد من المكاسب”.

وتابع: “إسرائيل ذاهبة باتجاه طرح مقترح جديد ينسف ما تم التفاوض عليه خلال الأشهر الستة الماضية “، مشيرا إلى أنه من الواضح بعد لقاء روما أن إسرائيل ليست معنية بمسار التفاوض.

وأكد في ذات الوقت أن اللقاءات في روما لم تحرز أيّ تقدم، في ظل طرح الوفد الإسرائيلي شروطا جديدة “لتعقيد التوصل الى اتفاق”.