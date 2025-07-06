فصائل المقاومة تهدر دم ياسر أبو شباب ومجموعته المسلحة

غزة- “القدس العربي”:

أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، “هدر” دم ياسر أبو شباب، الذي شكل مجموعة مسلحة شرقي مدينة رفح، وتحظى بحماية من جيش الاحتلال.

ووصفت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة، أبو شباب وعصابته، بأنهم “ثلة خارجة عن صفّ وطننا”، وقالت إنهم “منزوعو الهوية الفلسطينية بالكامل، ودمهم مهدور”، من كافة فصائل المقاومة وعموم الشعب.

وهددت بأنها لن ترحم أياً منهم، أو من يسلك مسلكهم في معاونة الاحتلال، وقالت متوعدة: “سنتعامل معهم بما يليق بالخونة والعملاء”، وأضافت أن مَن شكل تلك المجموعة “جيش العدو واعترفت قيادته السياسية بتسليحها وتشغيلها خدمة له ومحاولة لحماية جنوده، وفي محاولة بائسة لتحقيق بعض مما لم يستطع العدو تحقيقه عبر قواته منذ أكثر من عشرين شهراً”.

وجاء في بيان الغرفة المشتركة: “إن مصير هؤلاء الخونة هو مزابل التاريخ فضلاً عن وصمة العار والخزي أمام الله وأمام شعبهم وأمتهم، وسيتعلقون كالطفيليات في أذيال العدو ودباباته حين لا ينفع الندم، وسيتركهم العدو كالأحذية البالية من ورائه، وهذه لازمة ثابتة لنهاية بائسة ذاقها كل الخونة والعملاء عبر التاريخ في كل بقاع الأرض”.

وقدرت مواقف العشائر الفلسطينية والعائلات الكريمة، التي قالت إنه “لن يضرها خيانة ثلة معزولة قليلة مارقة من الذين باعوا أنفسهم للشيطان، وقد أعلنت هذه العشائر موقفها المشرّف”.

وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الثورية في غزة أمهلت قبل أيام أبو شباب 10 أيام لتسليم نفسه، بتهمة “الخيانة”، فيما رد أبو شباب بتحميل حماس مسؤولية ما يحصل للسكان في غزة.

هذا وقالت فصائل المقاومة “إنّ شعبنا على قدر كبير من الوعي ويدرك الفارق بين العملاء المأجورين وبين من يعمل من أجل خدمته، وإنّنا إذ نقدّر حجم المعاناة التي يعيشها شعبنا، ونحن منه وفي قلب معاناته، لكنه ورغم ذلك يرفض الخيانة ويعتبرها أعظم الموبقات وينبذها بكل الطرق ويتبرأ ممن يقترفها أو يقترب منها”.

وينكر أبو شباب أي صلة بالاحتلال، ويقول إن سلاحه هو سلاح عشائري، غير أن قبيلته “الترابين” كانت قد تبرأت منه، وقد اتهم سابقا بالسطو على شاحنات المساعدات التي تمر لسكان غزة.