سياسة | عربي | فلسطين

فصائل المقاومة في غزة تعلن استهداف آليات وتجمعات لجنود إسرائيليين

منذ 39 دقيقة

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غزة: أعلنت فصائل فلسطينية، الإثنين، استهداف تجمعات لجنود إسرائيليين وعدد من آلياتهم في مناطق مختلفة من قطاع غزة، إحداها طالت مقر قيادة عمليات في موقع ناحل عوز الإسرائيلي العسكري شرق مدينة غزة، برشقة صاروخية.

جاء ذلك في بيانات منفصلة صدرت عن كتائب القسام الجناح المسلح لحركة “حماس”، وسرايا القدس الجناح المسلح للجهاد الإسلامي.

وقالت كتائب “القسام”، في أحد بياناتها: “تم استهداف قوات العدو المتموضعة في محور نتساريم (جنوب مدينة غزة)، بعدد من صواريخ رجوم”.

بدورها، قالت “سرايا القدس”، في بيان، إن مقاتليها قصفوا “بالاشتراك مع كتائب أبو علي مصطفى (الجناح المسلح للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين)، مقر قيادة عمليات العدو في موقع ناحل عوز (الإسرائيلي) العسكري برشقة صاروخية”.

وفي بيان ثانٍ، قالت إن عناصرها فجروا “آليتين عسكريتين صهيونيتين بعبوات أرضية مزروعة مسبقا في محور التقدم حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة”.

كما ذكرت في بيان ثالث أن مقاتليها “قصفوا بقذائف الهاون تجمعات العدو الصهيوني في محور في تل الهوا”.

وتابعت: “قصفنا بقذائف الهاون مركزا لقيادة العدو الصهيوني على خط الإمداد في محور نتساريم”.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جندي بجروح خطيرة خلال المعارك الدائرة شمالي القطاع، فيما قال الإعلام العبري إن الإصابة كانت “خلال إطلاق قذائف الهاون في محور نتساريم”.

(الأناضول)

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