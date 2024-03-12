فصائل عراقية تتبنى استهداف مطار بن غوريون في إسرائيل

بغداد ـ «القدس العربي»: تبنّت «المقاومة الإسلامية» في العراق (تحالف يضم الفصائل الشيعية المسلحة) استهداف مطار «بن غوريون» داخل الأراضي الإسرائيلية بطائرة مسيرة، مشيرة إلى أن العملية تأتي نُصّرة لسكّان قطاع غزّة المحاصر، ورداً على ما ترتكبه قوات الاحتلال من مجازر بحق الفلسطينيين، فيما جدد زعيم ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، وقوف العراق إلى جانب الشعب الفلسطيني، منتقداً في الوقت عينه تبرير الجرائم الإسرائيلية بأنها «دفاع عن النفس».

وفي ساعة متأخرة من ليلة الإثنين/ الثلاثاء، نشرت منصّات مقربة من الفصائل بياناً مرفقاً بمقطع فيديو جاء فيه: «استهدف مجاهدونا بواسطة الطيران المسيّر مطار بن غوريون في عمق الكيان الغاصب، مؤكدين استمرارنا في دكّ معاقل الأعداء، استكمالا للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، ونصرة أهلنا في غزة، وردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزل».

على إثر ذلك، أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، العثور على حطام مسيّرة، بعد إسقاطها، في منطقة خالية في محافظة أربد.

وذكرت أن «القوات المسلحة والأمن العام يتابعون التحقيق في العثور على أجزاء من طائرة مسيرة في محافظة إربد» مبينة أن «الفرق المختصة لمعالجة المتفجرات في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأمن العام عثرت على أجزاء طائرة مسيرة في منطقة خالية من السكان في نطاق المنطقة التي ورد البلاغ حول سماع صوت الانفجار مساء (الاثنين) في محافظة اربد».

وذكر البيان أن الانفجار «لم يتسبب بأي أضرار تذكر» مؤكداً فتح تحقيق لـ«تحديد مصدر المسيرة وملابسات الحادثة».

في السياق، أكد المالكي في لقاء تلفزيوني للقناة الرسمية، أن «العراق يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في غزة» مبينا أن «هناك من يبرر الجرائم الإسرائيلية أنها دفاع عن النفس».

وحول ملف التحالف الدولي، أوضح زعيم ائتلاف «دولة القانون» المنضوي في «الإطار التنسيقي» الشيعي، أن «قوى الإطار التنسيقي تصر على تحديد جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية» مشيرا إلى أن «الفصائل لم تأخذ رأي الإطار التنسيقي بخصوص عملياتها المسلحة».

ولفت إلى أن «الجانب الأمريكي أوقف تزويد العراق بالأسلحة والمعدات المتعاقد عليها بعد دخول داعش» مضيفاً: «لا توجد حاجة لبقاء قوات التحالف الدولي في العراق».

وبين أن «العراق في حاجة إلى الجانب الاستخباري الذي يقدمه التحالف الدولي» منوها أنه «لا توجد قطيعة مع الولايات المتحدة ولا ندعم هذه الأفكار».

المالكي يؤكد وقوف بلاده إلى جانب الشعب الفلسطيني

ووفق المالكي فإن «اتفاقية الإطار الاستراتيجي شاملة للقطاعات السياسية والاقتصادية والتعليمية» لافتاً إلى إن «لدينا مصالح كبيرة في التعامل مع أمريكا كأصدقاء».

وأفاد أيضاً أن «الجانب الأمريكي أراد معرفة موقفي من بقاء قواته في العراق من عدمها عام 2011 (إبّان توليه رئاسة الوزراء) وأنا قلت لهم في حال بقائكم سأعلن المقاومة ضدكم، وأنا رئيس المقاومة».

ولفت إلى أن «تشكيل داعش الإرهابي، كان بمثابة العقوبة لحكومتي بعد إصرارنا على خروج القوات الأمريكية والقوات الأخرى من العراق» مستدركاً: «قلت للجانب الأمريكي أنه في الساعة 12 ودقيقة من نهاية عام 2011 إذا لم تخرجوا بمعداتكم وقواتكم وأسلحتكم، لتحولنا إلى مقاومة».

وذكر أن «الحكومة الحالية في حال قررت إبقاء القوات الأجنبية ستعرض نفسها إلى الخطر، لأن الشعب العراقي يرفض أي تواجد أجنبي على أراضيه».

ويخوض المسؤولون العراقيون جولة مفاوضات مع التحالف بهدف إنهاء الوجود الأجنبي العسكري على الأراضي العراقية.

ومساء الإثنين، أجرى مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، مباحثات مع وفد يمثل مجلس حلف شمال الأطلسي «الناتو» في مجال التدريب وتطوير قدرات القوات العراقية.

وذكر بيان لمكتب الاعرجي أن الوفد ضم سفراء دول ألمانيا وهولندا وإيطاليا في الحلف، بحضور سفير بعثة الحلف في العراق، رونالد سوليمناز.

وتناول اللقاء، بحث «تطوير علاقات التعاون بين العراق وحلف شمال الأطلسي، لاسيما في مجال التدريب وتطوير قدرات القوات العراقية».

وأكد الأعرجي، أن «علاقة العراق مع حلف الناتو علاقة مهمة وأساسية واستراتيجية وتخللتها سنوات من التعاون المشترك والعمل مع وزارتي الدفاع والداخلية» مشيدا بـ«تنامي العلاقة مع الحلف وبما قدمه من إمكانيات تدريبية لرفع قدرات القوات العراقية».

كما أشار إلى أن «العراق يتطلع لمزيد من التعاون المشترك بين بعثة الناتو ووزارتي الدفاع والداخلية العراقية» لافتاً إلى «العلاقة مع البعثة الاستشارية للاتحاد الأوروبي» مؤكدا «سعي العراق لإنشاء علاقة طويلة الأمد بين الجانبين».

وأوضح أن «إنهاء مهمة التحالف الدولي لن يؤثر على العلاقة مع بعثة الناتو في العراق» مبيناً أن «رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد وجه بتلبية جميع متطلبات الأجهزة الأمنية» فيما اعتبر أن «مطلب العراق لإنهاء مهمة التحالف الدولي جاء بعد انتهاء مبررات وجوده».

وفيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، بيّن الأعرجي، أن «ما يحصل في غزة هو إبادة للشعب الفلسطيني وانتقام، وعلى المجتمع الدولي إنهاء هذا العدوان».

كما أكد أن «لدى العراق علاقات متوازنة مع الجميع، لاسيما مع إيران والولايات المتحدة الأمريكية» مشيرا إلى أن «سياسة العراق تنتهج على الدوام مبدأ الحوار والدبلوماسية والاحترام المتبادل بين الدول».

وسبق أن بحث وزير الدفاع ثابت العباسي، مع بعثة حلف «الناتو» في العراق زيادة مستوى التعاون بين الطرفين.

وذكر العباسي في بيان مقتضب: «التقينا بوفد بعثة حلف الناتو في العراق، وتضمن اللقاء بحث الجوانب التدريبية والتعاون المشترك بين وزارة الدفاع والبعثة وزيادة مستوى التعاون بين الطرفين».