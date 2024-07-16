فصائل عراقية تتبنّى استهداف سفينة في البحر المتوسط

بغداد ـ «القدس العربي»:أعلنت فصائل «المقاومة الإسلامية» في العراق، أمس الثلاثاء، استهداف سفينة في البحر الأبيض المتوسط، في عملية مشتركة نفذتها بالتعاون مع «الحوثيين» في اليمن، مؤكدة تصاعد وتيرة عملياتها ردّاً على «المجازر الصهيونية بحق الفلسطينيين».

بيان للفصائل ذكر بأن، «استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، نفّذت المقاومة الإسلامية في العراق بالاشتراك مع القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ، (مساء الإثنين) عملية عسكرية في البحرِ الأبيضِ المتوسطِ واستهدفتْ سفينةَ وحققتِ العمليةُ هدفَها بنجاح»، مؤكدة «استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة».

وفي بيان موازٍ، كشفت عن عملية أخرى طالت إيلات «أم الرشراش» وميناء حيفا بصاروخ «مطوّر».

وأفادت في البيان الذي أرفقته بمشاهد مصورة للحظة تنفيذ العملية، بأنه «استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجمت المقاومة الإسلامية في العراق بواسطة الطيران المسيّر وصاروخ الأرقب (كروز مطور)، أم الرشراش (إيلات) المحتلة و ميناء حيفا المحتل».

وأكدت «المقاومة» في بيانها «استمرارها في دكّ معاقل الأعداء».

قالت إنه تم بالاشتراك مع «الحوثيين»

في مقابل ذلك، استقبل سفير جمهورية العراق في القاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، قحطان طه خلف، ممثلة مكتب «الأونروا» في القاهرة، سحر الجبوري، وذلك في مقر السفارة العراقية.

وتناول اللقاء، حسب بيان صحافي، الحرب على غزة والمأساة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع جراء الممارسات الإجرامية المرتكبة من قبل قوات الاحتلال.

وأكد السفير العراقي أن «قضية فلسطين تمثل أولوية قصوى بالنسبة للعراق، الذي يتحرك دبلوماسياً وسياسياً من أجل وقف العدوان والحرب الغاشمة على الأراضي الفلسطينية».

وأوضحت ممثلة «الأونروا» للسفير تفاصيل ما يجري في القطاع والمأساة الإنسانية التي يعيشها سكانه، معربةً عن شكرها وتقديرها «للدعم العراقي المقدم لمنظمة الأونروا». وفي العاصمة العراقية بغداد، تجري مباحثات تقودها السفارة الفلسطينية بشأن الإعداد لزيارة قريبة لوفد يمثل الاتحاد العام لعمال فلسطين إلى العراق، بهدف دعم صندوق التشغيل الفلسطيني.

وبحث سفير دولة فلسطين لدى العراق احمد الرويضي مع رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق، نائب الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، ستار دنبوس براك، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بما يثمر عن تعاون بنّاء وجاد يخدم الشريحة العمالية في البلدين.

وتطرق براك خلال لقائه السفير الرويضي، في مقر الاتحاد العام بالعاصمة العراقية بغداد، إلى «الأوضاع الراهنة في فلسطين، والعدوان الإسرائيلي على غزة، والمعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني جراء هذا العدوان»، مؤكدا موقف الاتحاد العام الثابت في «دعم القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني»، حسب بيان صحافي.

وأشار نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق، الأمين العام للاتحاد المهني لعمال البناء والأخشاب العرب، رحيم الغانمي، خلال اللقاء، إلى «وحدة الصف العراقي ـ الفلسطيني في مواجهة التحديات العالمية، ومطالبة الاتحاد العام الأكيدة بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني»، فيما تحدث أعضاء المكتب التنفيذي عن الدور الأصيل الذي يمتلكه العراق في المحافل الدولية ودفاعه المستميت عن القضية الفلسطينية، قضية العرب الأولى.

ونقل السفير الرويضي إلى رئيس الاتحاد وأعضائه تقدير القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس لهم ولمواقفهم الداعمة لفلسطين في المحافل الدولية كافة، التي كان آخرها خلال اجتماع منظمة العمل الدولية في جنيف الشهر الماضي.

وأبدى الرويضي استعداده للتعاون التام في وضع خطط تنسيقية تكون معتمدة من الجانبين، بهدف رسم آلية عمل مشتركة تخدم العاملات والعاملين في كلا البلدين.

وجرى الاتفاق على تنظيم زيارة قريبة للاتحاد العام لعمال فلسطين إلى العراق، وتنسيق نشاطات وفعاليات مشتركة، إضافة إلى تنسيق المواقف وتنظيم دورات ودعم صندوق التشغيل الفلسطيني.

وحضر اللقاء عضو مكتب النقابة العامة لعمال الميكانيك والطاقة والتعدين في العراق رجاء الموسوي.