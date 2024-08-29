فصائل عراقية تستهدف محطة كهرباء في حيفا: مستمرون في دكّ معاقل الأعداء

بغداد ـ «القدس العربي»: أعلنت الفصائل العراقية المنضوية في ائتلاف «المقاومة الإسلامية» الخميس، استهداف محطة لتوليد الطاقة الكهربائية في حيفا المُحتلّة، مؤكدة استمرارها في «دكّ معاقل الأعداء» ردّاً على المجازر الصهيونية بحق الفلسطينيين، فيما أشار السفير الفلسطيني في بغداد، أحمد الرويضي، إلى أن الاحتلال دمّر 80 ٪ من غزّة، أكد أن العراق داعم للقضية الفلسطينية.

وذكرت الفصائل في بيان صحافي إنه «استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح أمس الخميس (أمس) محطة كهرباء ألون تافور الصناعية في حيفا بأراضينا المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر» مؤكدة استمرارها في «دكّ معاقل الأعداء».

في الأثناء، يرى السفير الفلسطيني في بغداد أن موقف العراق وتحركه على المستوى الدولي واضح في دعم القضية الفلسطينية.

الرويضي ذكر للوكالة الرسمية أن «العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة دمر 80 ٪ منه» مبينا أن «الإعلام الدولي مسيطر عليه من قبل جهات تدعم الكيان الصهيوني، وبالتالي كان لا بد أن تتوفر لدينا كل الأدوات التي يمكن من خلالها نقل المشهد على حقيقته بما يحدث من جريمة عنوانها التهجير القسري والإبادة الجماعية». وأضاف أن «المدونين وصناع المحتوى هم جزء من نقل المشهد على حقيقته سواء ما يحدث مع العائلات التي قصفت منازلها أو ما يحدث من استهداف للمدارس والكنائس والمساجد، وبالتالي إثبات الرواية على حقيقتها بأن المجرم هو الاحتلال وأن من يمارس القتل هو الاحتلال ويجب محاسبته على هذه الجريمة» مشيرا إلى أن «مؤتمر طريق الطوفان الذي عقد مؤخرا في العراق (في محافظة كربلاء) جمع أصحاب المحتوى والمدونين المؤثرين من العرب والعالم، حيث ساهموا في نقل المشهد على حقيقته».

وبين أن «هناك موقفا واضحا للحكومة العراقية ممثلة برئيس الوزراء محمد شياع السوداني عبر عنه في أكثر من مرة سواء في البيت الأبيض عندما التقى الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن أو في قمة السلام التي عقدت في القاهرة بعد السابع من تشرين الأول /أكتوبر أو في القمة الذي عقدت في العقبة في المملكة الأردنية الهاشمية، والتي كانت متعلقة بإغاثة الشعب الفلسطيني منذ شهرين» لافتا إلى أن «لقاء رئيس الوزراء محمد شياع السوداني برئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى شهد مناقشة آليات الدعم الذي يمكن أن يقدمه العراق إلى جانب الدعم السياسي والإنساني بتوفير مقومات الحياة للفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية والذي يمكنهم من الثبات والصمود في ظل الحصار الاقتصادي الذي نعيشه في فلسطين».

وأكد الدبلوماسي الفلسطيني أن «موقف العراق يعتبر واضحا ويسجل للعراق أنه يتحرك على المستوى السياسي الدولي عبر المنظمات الدولية لدعم جهود وقف العدوان والحق الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة».

موقف واضح تجاه القضية

وأعرب الرويضي عن شكره للعراق بكل مكوناته ومستوياته «سواء على المستوى الحكومي أو المرجعيات الدينية أو الأحزاب والنقابات والاتحادات والتي تعبر عن موقف واضح تجاه القضية الفلسطينية وتجاه العدوان والحرب التي تجري على الشعب الفلسطيني».

السفير الفلسطيني: الاحتلال دمّر 80 في المائة من غزّة

يأتي ذلك في وقتٍ أشار فيه الأمين العام للعتبة الحسينية، حسن رشيد العبايجي، إلى أن قضية فلسطين «تعد امتدادا لقضية الإمام الحسين (عليه السلام) حتى بعد مرور سبعة قرون من الظلم والجور» حاثّاً على الوقوف موقف المناصر للحق والدفاع عن المظلومين ونصرة المستضعفين وعدم الوقوف موقف الحياد والخذلان لهؤلاء الذين ترتكب بحقهم أبشع الجرائم من قبل الكيان الصهيوني الغاصب.

العبايجي ذكر خلال كلمته في «مؤتمر الأربعين الدولي الثامن» الذي ينظمه مركز كربلاء للدراسات والبحوث التابع للعتبة الحسينية، إنه «اليوم يصدح الأشقاء الفلسطينيين بنداء الأقصى ويقدمون صورا جهادية وبطولية عظيمة مستلهمة من المبادئ الحسينية وقيمها ويفجرون بركان ثورتهم ونهضتهم ومقاومتهم بوجه المحتلين الصهاينة، متحدين كل الظروف والآلام والماسي والحصار والجوع والتشريد والإبادة الجماعية برفضهم للذل والهوان والاستسلام، مجسدين صرخة الإمام الحسين (عليه السلام)».

مجازر وحشية

وأضاف: «نحن من هذا المنبر الحسيني نشاركهم بقلوبنا وأنفسنا هذه الصرخة الحسينية مستلهمين من ثورة الإمام الحسين (عليه السلام) منارا ونبراسا في إدامة قيم التضحية و الإباء وعدم الخضوع والاستكانة للظلم والطغيان والثبات والتصدي لكل الأنظمة العالمية المتجبرة، لاسيما هذا الكيان الصهيوني المتوحش كما وصفها الأب الروحي المرجع الديني الأعلى علي الحسيني السيستاني، قائد المسيرة والنهضة الإنسانية وصوت الحكمة والرحمة والمنارة التي تهتدي بها الأمم لتقف بوجه التحديات الكبرى من عواصف البغي والطغيان، وهذا ما تجلى بوضوح في البيان الأخير حول المجزرة الوحشية التي أرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة في مدرسة التابعين التي تأوي المشردين والنازحين مدافعا عن المظلومين وناطقا باسم الضمير الإنساني الذي يرفض الصمت أمام جرائم ترتكب بحق الأبرياء، وقد وصف ذلك العدوان الاثم بأنه جرائم نكراء نفذتها وحوش بشرية تعكس روحه الإنسانية التي تفيض ألما على ما يحدث في غزة وتدعو العالم بأسره للتصدي لهذا التوحش الفظيع، وكذلك الدعم غير المحدود الذي يحظى به هذا الكيان من بعض الدول الغربية الظالمة التي تستخدم المعايير المزدوجة في التعامل مع القضايا الإنسانية المنافية والمعادية لحقوق الإنسان، لتحقيق مصالحها على حساب الشعوب المستضعفة». ودعا إلى إن «يقف الجميع موقف المناصر للحق والدفاع عن المظلومين ونصرة المستضعفين وعدم الوقوف موقف الحياد والخذلان لهؤلاء الذين ترتكب بحقهم أبشع الجرائم من قبل الكيان الصهيوني الغاصب وكل حسب إمكاناته وموقعه، ومن المهم ونحن نعيش أجواء زيارة الأربعين أن نستلهم من هذه المناسبة العالمية العظيمة البطولة والتحمل والصبر والجلادة وهذا ما جسده الشعب الفلسطيني في غزة، وهو يمثل روح الثورة الحسينية وامتدادها في الوقت الحاضر.

حملات الإبادة الجماعية

نحن نجد في هذا الشعب المظلوم وهو يتعرض لحملات الإبادة الجماعية من خلال القتل والتشريد والتجويع والحرمان من أبسط حقوق الإنسان ممثلا حقيقيا لإرادة الامة الإسلامية والإنسانية ومدافعا عن مقدساتها، فهو مثال فريد وبطولي في التحمل والصبر ولم يصدر منه أي فعل يدل على الجزع وفقدان الصبر، وهذا الصمود الأسطوري لشعب غزة والضفة الغربية والإرادة الفولاذية لهذا الشعب المظلوم أذهلت وأبهرت الأعداء والأصدقاء، وتمثل نصرا كبيرا للشعب الفلسطيني بعد سبعة عقود من الكفاح والنضال على الرغم من قلة الناصر وخذلان الأقربين الذين ضربت عليهم الذلة والمسكنة ولم يستطيعوا من إدخال قارورة ماء الى هذا الشعب المظلوم بل فرضوا عليه الحصار في كل شيء إرضاءً لأسيادهم».