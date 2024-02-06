فصائل عراقية تقصف هدفا في «إيلات»: «مستمرون في دك معاقل الأعداء»

بغداد ـ «القدس العربي»: تبنّت فصائل «المقاومة الإسلامية» العراقية، أمس الثلاثاء، قصف هدف في «إيلات المحتلة» بالطيران المسيّر، مؤكدة مواصلتها «دكّ معاقل العدو» وفيما أعلن مسؤولون أمريكيون أن ضربات واشنطن الأخيرة في الأنبار طالت «وكلاء إيران» وليس «الحشد الشعبي» تراجعوا عن تصريح سابق أدعى إبلاغ الولايات المتحدة، الحكومة في بغداد، «قبل» وقوع القصف.

وذكرت «المقاومة الإسلامية» في العراق، في بيان صحافي مقتضب أن «مجاهدي المقاومة هاجموا هدفاً في أم الرشراش، (إيلات) المحتلة بالطيران المسيّر» معلنة «استمرارها في دك معاقل الأعداء».

يأتي ذلك في وقت أكدت فيه وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون» أن القوات الأمريكية تركز في ضرباتها على الجماعات «المدعومة إيرانيا» وليس قوات «الحشد الشعبي» حسب ما قال المتحدث باسم «البنتاغون» بات رايدر.

وأشار إلى أن «المنشآت المستهدفة، تم أو يتم، استخدامها من قبل الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له، لمهاجمة القوات الأمريكية» مستدركاً بالقول: «أننا كنا واضحين للغاية فيما يتعلق بما استهدفناه».

وبين أن القصف الأمريكي في الأنبار، ليلة الجمعة/ السبت، طال «مراكز عمليات القيادة والسيطرة والاستخبارات والصواريخ والقذائف وتخزين المسيّرات والخدمات اللوجستية، وليس مرافق سلسلة توريد الذخائر».

وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، قد صرح للصحافيين الجمعة، أن الولايات المتحدة «أبلغت العراق قبل تنفيذ الضربات» وهو ما نفته الحكومة الاتحادية، واعتبرته «تدليسا» وتشويها للحقائق.

لكن نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، أكد الولايات المتحدة، «أبلغت الحكومة العراقية بالغارات الجوية ضد الفصائل المسلحة الموالية لإيران بعد تنفيذ الهجمات».

وجاء ذلك في مؤتمر صحافي أكد فيه المسؤول الأمريكي أيضاً أن «العراق مثل كل دولة في المنطقة، أدرك أنه سيكون هناك رد بعد مقتل جنودنا» في إشارة إلى استهداف قاعدة «البرج 22» في الأردن الذي خلّف 3 قتلى أمريكيين وعشرات الجرحى.

لكنه أردف قائلا: «بالنسبة لهذا الرد المحدد يوم الجمعة، لم يكن هناك إخطار مسبق» مؤكدا أنه قد «أبلغنا العراقيين فور وقوع الضربات».

وأوضح أن «المواقع المستهدفة في الأراضي العراقية تم تحديدها بعناية وتم الحرص على عدم الإضرار بالبنية التحتية المدنية».

كذلك، دافع نائب السفيرة الأمريكية في الأمم المتّحدة روبرت وود، عن الإجراءات التي وصفها بـ«الضرورية والمناسبة» التي اتّخذتها بلاده في ممارستها «الحقّ في الدفاع عن النفس».

أمريكا تنفي استهداف «الحشد» في الأنبار: ضرباتنا تركّز على وكلاء إيران

وقال إنّ «الولايات المتّحدة ليست لديها رغبة في مزيد من النزاع في منطقة نعمل فيها بشكل حثيث من أجل احتواء الصراع في غزة ونزع فتيله». وأضاف: «نحن لا نسعى إلى صراع مباشر مع إيران» داعياً مجلس الأمن الدولي إلى «الضغط على طهران لكي تتوقّف الهجمات التي تشنّها فصائل موالية لها».

«اعتداء خطير»

غير إن القائم بأعمال ممثلية العراق لدى الأمم المتحدة في نيويورك، عباس كاظم عبيد، أدان الضربات الأمريكية التي استهدفت الأراضي العراقية، معتبراً أنها «اعتداء خطير» وطالت مواقع عسكرية عراقية.

وقال في كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي إن العراق «يرفض أي اعتداء على أراضي تحت ذرائع واهية».

وأشار إلى أن «هذه الاعتداءات تشكل تهديداً خطيراً لأمن العراق وسيادته» منبهاً إلى «تحذير العراق المسبق من توسع الصراع في المنطقة».

عبيد، لفت إلى أن الحكومة العراقية «تواصل مضيها في إقامة علاقات متوازنة مع محيطها الإقليمي، وتستغرب من الاعتداءات التي تطالها مع دول تمتلك معها علاقات متميزة».

وأكد أن العراق «يسعى إلى أن يكون عامل استقرار في محيطه الإقليمي والدولي» مبيناً أنه «استطاع من تقريب وجهات النظر في المنطقة».

وشدد على رفض وإدانة العراق لـ«جميع أشكال الاعتداءات التي تطال القواعد العسكرية» مؤكداً «عدم السماح بجرّ العراق إلى ساحة الصراع التي تشهدها المنطقة، إضافة إلى أنه لا يمكن أن تكون ساحة العراق تصفية للحسابات، وفق حديثه».

«غير قانونية»

وفي الموازاة، أدان السفير والممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، بشدة الهجمات الأمريكية على أراضي العراق وسوريا، ووصفها بأنها «غير قانونية وغير مبررة» وتنتهك الأعراف والمبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وسلامة أراضي وسيادة هذين البلدين، مشيراً إلى أن بلاده لا تملك وجوداً عسكرياً في العراق.

وقال في اجتماع مجلس الأمن المنعقد بعنوان «تهديد للسلم والأمن الدوليين» فيما يتعلق بالهجمات الأمريكية على سوريا والعراق إن «العمل العسكري الأمريكي غير قانوني وغير مبرر، ويشكل انتهاكا صارخا للأعراف والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وخاصة الفقرة 4 من المادة 2 من الميثاق، كما أنه انتهاك سافر لسلامة الأراضي والسيادة والاستقلال السياسي للعراق وسوريا».

وتابع: «تعرب الولايات المتحدة عن قلقها العميق إزاء امتداد التوترات إلى المنطقة بينما تواصل لعب دور مزعزع للاستقرار في المنطقة».

وأضاف: «في العراق، وبعد تدخلها العسكري غير القانوني عام 2003، تجاهلت الولايات المتحدة وما يسمى بالتحالف آراء ومطالب العراقيين، وواصلت أنشطتها وتواجدها غير القانوني تحت مسمى مكافحة الإرهاب».

وزاد: «يتعين على الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي احترام قرار الحكومة العراقية بإنهاء الوجود العسكري وسحب القوات من البلاد» مؤكداً في الوقت عينه إن «جميع فصائل المقاومة في المنطقة مستقلة، ودوافع قراراتها وتصرفاتها تنبع من حقوقها المشروعة بموجب القانون الدولي، وهو رد على الوجود الأمريكي غير القانوني في أراضيها وتماشيا مع وقف الإبادة الجماعية في غزة. وإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية. ولذلك فإن أي محاولة لنسب هذه التصرفات إلى إيران أو قواتها المسلحة هي محاولة مضللة ولا أساس لها من الصحة وغير مقبولة».

وأكد أن «إيران لم ولن تسعى قط إلى توسيع دائرة التوتر في المنطقة، ولا يوجد لإيران وجود عسكري في العراق، ولا قواعد عسكرية ومستشارون، وفي سوريا يتواجد المستشارون العسكريون الإيرانيون بشكل قانوني لأنهم مدعوون رسمياً من قبل الحكومة السورية لمحاربة الإرهاب».

وبيّن أن «الادعاءات بتعرض قواعد إيرانية في العراق وسوريا لهجوم لا أساس لها من الصحة وهي مرفوضة، وأن مثل هذه الادعاءات تهدف إلى صرف الانتباه عن التصرفات العدوانية التي تقوم بها أمريكا».

وأعلن أيضاً أن «إيران لم تسع قط إلى جر خلافاتها مع الولايات المتحدة إلى أراضي العراق وتتمسك باستقلال العراق وسيادته الوطنية وسلامة أراضيه، وإن مثل هذه القضية هي الموقف الأساسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية».

وأضاف: «من الواضح للجميع أن جذور الوضع الحالي في المنطقة هي الاحتلال والعدوان والإبادة الجماعية والجرائم الفظيعة التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي بدعم من الولايات المتحدة ضد الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة والضفة الغربية» معتبراً أن «الهجمات العسكرية الأمريكية ضد الدول الإسلامية في المنطقة هي استمرار لتواطؤ هذا البلد في الإبادة الجماعية للفلسطينيين من خلال الدعم الكامل لكيان الاحتلال ومنع أي إجراء دولي فعال لمحاسبته».

وأشار إلى أن «الحل الوحيد لإنهاء الصراع في المنطقة ومنع امتداد الحرب هو العودة إلى الالتزامات المستندة إلى القانون الدولي: أي إجبار إسرائيل على وقف الإبادة الجماعية في غزة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإنهاء تواجد القوات الأمريكية في العراق وسوريا، وممارسة الضغوط لإنهاء احتلال الكيان الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية».