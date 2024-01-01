فصائل عراقية توسّع عملياتها: هجمات تستهدف أربيل والأنبار وإيلات

بغداد ـ «القدس العربي» : وسّعت فصائل «المقاومة الإسلامية» في العراق، من عملياتها عشية رأس السنة وبداية العام الجديد 2024، باستهداف قواعد عسكرية تستضيف جنوداً أمريكان في أربيل والأنبار، فضلاً عن تبنيّها الهجوم على مدينة «إيلات» في إسرائيل، وفيما عبّر المسؤولون الأكراد في إقليم كردستان عن رفضهم وإدانتهم تصاعد العمليات في عاصمة الإقليم، مؤكدين إنها تجري بـ«اسلحة الدولة» رفضت الحكومة الاتحادية في بغداد هذه التصريحات، مشيرة إلى مواصلتها التحقيق في هذه الحوادث وقرّب تقديم منفذيها للعدالة.

وفي ساعة مبكّرة من فجر أمس، أعلنت الفصائل استهداف مدينة «إيلات» في إسرائيل، «نصرةً» لقطاع غزة، وردّاً على المجازر التي تُرتكب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ.

وذكرت في بيان مقتضب أنها «استهدفت هدفاً في أم الرشراش (ايلات) المحتلة، بالأسلحة المناسبة».

وسبق ذلك، إسقاط الأنظمة الدفاعية في قاعدة «عين الأسد» الجوية في محافظة الأنبار، طائرة مسلحة مسيرة فوق القاعدة التي تستضيف قوات أمريكية وقوات دولية أخرى.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر في الجيش العراقي قولهم، إن «الهجوم لم يتسبب في سقوط قتلى أو أضرار، وهو الثاني خلال ساعات بعد إسقاط طائرة مسيرة فوق مطار أربيل في شمال العراق حيث تتمركز قوات أمريكية ودولية أخرى».

تزامن ذلك مع إعلان الفصائل استهداف قاعدة «الاحتلال» قرب مطار اربيل.

وذكرت في بيان صحافي أول أمس، أنه «استمراراً بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال قرب مطار اربيل شمال العراق، بالطيران المسيّر» مؤكدة استمرار «المقاومة الإسلامية في دك معاقل العدو».

وتأكيداً للهجوم أيضاً، أعلن جهاز مكافحة «الارهاب» في اقليم كردستان العراق، اسقاط طائرة مسيرة في أربيل

وأفاد في بيان مقتضب أن «طائرة مسيرة مفخخة استهدفت في الساعة 16:54 (الأحد) قاعدة للتحالف الدولي ضد داعش في مطار اربيل، وقد تم اطلاقها من قبل الميليشيات الخارجة عن القانون». ووفقاً للبيان فإن الطائرة «تم إسقاطها».

الهجمات الأخيرة في كردستان العراق طالت أيضاً أحد مقار قوات «البيشمركه» الكردية، وهو ما أثار حفيظة المسؤولين الأكراد الذين دعوا الحكومة الاتحادية في بغداد لاتخاذ موقف تجاه هذه الاستهدافات وردّع منفذيها.

وفي بيان صحافي، أدانت رئاسة إقليم كردستان ما وصفته «الهجوم الإرهابي» الذي استهدف مقراً لقوات البيشمركه في حدود محافظة أربيل» معتبرة أن «الهجوم على البيشمركه كقوة رسمية ضمن منظومة الدفاع الاتحادية تطور خطير ومرفوض وتهديد لأمن واستقرار العراق».

وطالبت الحكومة الاتحادية، باتخاذ «إجراءات جدية للعثور على المهاجمين ومعاقبتهم وإجراء تحقيقات مشتركة مع حكومة الإقليم بهذا الصدد».

قلق عميق

وعدّت رئاسة الإقليم، استمرار الهجمات بالطائرات المسيرة على إقليم كردستان بأنه «يسهم فقط في الإضرار بالأمن والاستقرار في العراق تعقيد الوضع أكثر».

أما رئيس حكومة الإقليم، مسرور بارزاني، فأكد أن المهاجمين «يستغلون أموال الدولة وأسلحتها» لمهاجمة إقليم كردستان، وزعزعة استقرار البلاد بأسرها.

وذكر في بيان صحافي: «أشعرُ بقلق عميق إزاء الهجوم الإرهابي الذي استهدف الليلة الماضية قاعدة للبيشمركة شمال شرق أربيل، وأدينُ بأشد العبارات الخارجين عن القانون والمتواطئين معهم».

وأضاف: «نحن ندرك جيداً الألاعيب التي يمارسونها هنا، والخارجين عن القانون الذين يقفون وراءها، ولدينا الحق في الدفاع عن شعبنا».

ودعا الحكومة الاتحادية في بغداد إلى أن «تنظر إلى أي هجوم على إقليم كردستان على أنه هجوم على العراق بأكمله، وأن تتصدى له بالإجراء المناسب. فالتقاعس المستمر سيشجع هؤلاء الجناة على مواصلة ارتكاب جرائمهم».

وأكد أن «هؤلاء يستغلون أموال الدولة وأسلحتها لمهاجمة إقليم كردستان، وزعزعة استقرار البلاد بأسرها، مما يعرضها لخطر إعادة إشعال الصراع في بلد عاش ما يكفي من سفك الدماء».

وحث رئيس الوزراء الاتحادي، محمد شياع السوداني، على «اتخاذ إجراءات عملية وفاعلة لردع هذه المجاميع ومحاسبتها وإعادة تأكيد سيطرة الدولة على الأراضي التي تستخدم منطلقاً لشن تلك الاعتداءات».

وقبل ذلك، أفاد المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق بيشوا هورماني، بتعرض مقر لقوات البيشمركه في أربيل لهجوم بطائرتين مسيّرتين مفخختين «نفذتها قوة خارجة عن القانون دون وقوع إصابات».

وقال في بيان إن «هذه الأطراف والحكومة الاتحادية مسؤولية هذه الهجمات؛ لأن هذه الجماعات الخارجة عن القانون يتم تمويلها من قبل الحكومة الاتحادية وتتحرك بعلم الحكومة العراقية وتنقل الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة وتنفذ هجمات إرهابية على مؤسسات رسمية وعسكرية، في حين أن الحكومة العراقية صامتة ولا تتحرك لاتخاذ الإجراءات ضدهم، لكنها لا تتوانى عن قطع مستحقات شعب كردستان وتمويل هذه الجماعات بهذه الأموال» حسب قوله.

«غير واقعية»

تصريحات المسؤول الحكومي الكردي واجهت ردّاً من الحكومة الاتحادية في بغداد، واعتبرتها «غير واقعية» و»غير مسؤولة».

المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي أشار في بيان صحافي، إن «الحكومة الاتحادية تعبر عن استغرابها من تصريح المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق، الذي تضمن شتى الاتهامات غير الواقعية وغير المسؤولة، لما ورد فيه من خلط لمعلومات مضللة وأكاذيب باطلة، خصوصاً الادعاء بتجويع المواطنين في الإقليم! متناسياً الأرقام الرسمية للتمويلات المالية وباعتراف موظفي الإقليم».

وأضاف أن «ما صدر يمثل تحاملاً غير مبرر على السلطات الدستورية، ومسؤوليتها الحصرية في حماية سيادة البلد. ونؤكد أنّ التسرع في إطلاق الأحكام والإدلاء بتصريحات تفتقر للدقة، يسهم في تعقيد المشهد السياسي والحكومي؛ كونها تصريحات غير بناءة تضر بحالة الاستقرار السياسي والاجتماعي، ولا تتوافق مع سياسة الحكومة ومنهجها وبرنامجها الوطني، الذي التزمت فيه بالدفاع عن مصالح العراقيين في جميع أنحاء العراق وبلا تفرقة».

وحسب العوادي، فإن «الحكومة الاتحادية من واجباتها حفظ الأمن والاستقرار في عموم العراق ولا تفرق بين مواطنيها، وقد اتخذت بالفعل جملة من الإجراءات، وفتحت تحقيقاً بالاعتداء الأخير لكشف ملابساته، وإن مثل هكذا تصريحات تعقّد مسار التحقيق الذي أنيط بالجهات الأمنية الاتحادية، بالتنسيق مع الجهات المختصة في حكومة إقليم كردستان العراق».

وأتم قائلاً: «انطلاقاً من واجباتها وصلاحياتها الدستورية، فإن الحكومة العراقية تجدّد موقفها الرافض للاعتداءات التي تستهدف أي أرض عراقية، سواء في الإقليم أو باقي المحافظات، وتؤكد مضيها بملاحقة المتورطين؛ من أجل تسليمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل».

وأول أمس الأحد، وجه السوداني، بفتح تحقيق شامل في الاعتداء على مصيف صلاح الدين بمحافظة أربيل.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني الحكومية، أن «القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه الأجهزة الأمنية بفتح تحقيق شامل في الاعتداء الإجرامي على مصيف صلاح الدين في محافظة أربيل موقعاً تتواجد فيه وحدات من قوات حرس إقليم كردستان العراق».

وأضاف أن «فور وقوع هذا الحدث وجّه القائد العام للقوات المسلحة بفتح تحقيق أمني شامل في الحادث الإجرامي، وكلف الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان العراق بمتابعة التحقيق لكشف حيثيات ومعطيات الاعتداء بغية الوصول الى النتائج المطلوبة للوقوف على الجهة المنفذة، واهداف التصعيد الذي يمس السيادة الوطنية، ويحاول العبث بالأمن والاستقرار الداخلي».

فيما دعت وزارة البيشمركه الحكومة الاتحادية والتحالف الدولي بزعامة «واشنطن» إلى مساندتها في إيقاف هذه «الهجمات اللامسؤولة».

واتهمت في بيان صحافي أمس، ما وصفته «الفصائل الخارجة عن القانون» في تنفيذ الهجوم بمسيرات مفخخة على أحد مقراتها في منطقة بيرمام في أربيل.

وأوضحت أن «استقرار وأمان وأمن إقليم كردستان ضمان لأمان واستقرار العراق والمنطقة» داعية في الوقت عينه «الحكومة العراقية وكل أصدقائنا في التحالف الدولي إلى مساندتنا في إيقاف هذه الهجمات اللامسؤولة التي تتسبب في المزيد من المشاكل للإقليم والعراق والمنطقة عموماً».

وفيما شددت على وجوب «العثور في أسرع وقت على منفذي هذا العمل الإرهابي وإنزال العقوبة القانونية التي يستحقونها بهم، أكدت أن قواتها «سيكون لها حق الرد بالصورة اللازمة والمناسبة».

إدانة فرنسية

إلى ذلك، أدانت وزارة الخارجية الفرنسية «بشدة» الهجوم على قوات البيشمركه في محافظة أربيل، داعية لوقف الأعمال المزعزعة للاستقرار والكشف عن منفذي الهجمات ومحاكمتهم. وقالت، في بيان إن فرنسا «تدين بأشد العبارات الهجوم الخطير الذي استهدف قوات البيشمركه في مصيف صلاح الدين بإقليم كردستان».

وشددت على ضرورة أن «تتوقف أعمال العنف والأعمال «المزعزعة للاستقرار، وضرورة الكشف عن منفذيها ومحاكمتهم».

فرنسا دعت إلى احترام جميع الأطراف لـ»سيادة العراق ووحدة أراضيه واستقرار وأمن إقليم كوردستان» مؤكدة «تضامنها الكامل مع السلطات الاتحادية وإقليم كردستان».

وفي المقابل، تؤكد «كتائب حزب الله» في العراق، مواصلة عمليات الفصائل العراقية لحين «هزيمة» الأمريكان في المنطقة، مجدّدة رفضها ودواد «قواعد الاحتلال» في العراق.

وفي بيان صحافي سابق، ذكرت «الكتائب» إنه «عاودت أمريكا احتلالها بشكل مختلف عن مرحلة الاحتلال الأولى، فقد تسربلت هذه المرة بسربال المستشارين وتعنونت بعنوان المدربين، ساعية للبقاء في أرضنا بذرائع واهية، خدمة لمصالحها، وتأميناً لاستقرار الكيان الصهيوني، وإيذاءً لشعوب المنطقة».

وأكدت أن «وجود قواعد الاحتلال وقواته بمختلف مسمياتها ووجوهها، يُنذر بارتكاب مزيدٍ من الجرائم البشعة بحق أبنائنا، وإثارة الفتن لتقسيم عراقنا، وتفكيك منطقتنا، واستكمال مخطط مشروع الشرق الأوسط الجديد، وفق مقاسات الكيان الصهيوني؛ لذلك لا يوجد خيار إلا المقاومة، وإنهاء الاحتلال بتوجيه المزيد من الضربات الموجعة لقواعده وجنوده».

وأشارت في بيانها إلى أن «المقاومة الإسلامية التي مرغت أنف المحتل في وحل الهزيمة والخذلان عام 2011، ما تزال حاضرة ومتجذرة في الأرض، وعلى بصيرة من أمرها، ولا يمكنها القبول بغير هزيمة عدوها الأمريكي وذيوله في المنطقة، ثأرا لدماء شهدائنا، وحفظا لمقدساتنا، ودفاعا عن شعبنا وأرضنا، وسيادة بلادنا».

«المعركة واحدة»

في حين، أصدرت حركة النجباء العراقية، بياناً بشأن استهداف زوارق حوثية في البحر الأحمر.

وشن الحوثيون هجمات بمسيّرات وصواريخ على سفن في البحر الأحمر، مؤكدين أنهم ينفّذون هجماتهم تضامنا مع الفلسطينيين الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي وحشي.

وأطلقت مروحيات أمريكية النار الأحد على زوارق تابعة للحوثيين هاجمت سفينة حاويات في جنوب البحر الأحمر. وقتل عدد من مقاتلي الحركة اليمنية.

وقالت النجباء «بعظيم الفخر وشديد الاعتزاز نبارك لإخوتنا في اليمن العزيز المقاومة الإسلامية أنصار الله ارتقاء ثلة من المجاهدين الأبطال في عرض البحر إثر اعتداء أمريكي غاشم».

وأضافت: «نحن إذ نشيد بالضربات الموجعة التي وجهتها المقاومة الإسلامية في يمن العزة والصمود لمحور الشر الأمريكي، نؤكد وقوفنا معها قولا وفعلا فالمعركة واحدة والعدو واحد والمصير واحد».

وتابعت أن «ما يجري اليوم في المنطقة برمتها إنما هو صراع الحق المتمثل بمحور الممانعة ضد الباطل المتمثل في أمريكا وربيبتها إسرائيل والواقفين معهم من الأعراب المنافقين الذين باعوا ضمائرهم وذممهم مقابل أمان يظنون أنه دائم، وليعلموا أنّ مصيرهم هو الذل والهوان وبئس المآل، وأن النصر الناجز المؤزر سيكون حليفا من نصر الله ودينه ووقف الى جانب المظلومين في غزة المحاصرة».

وشددت بالقول: «وليعلموا أن هذه الحرب قد أفرزت معسكرين لا ثالث لهما، معسكر الحق المتمثل في المقاومة الاسلامية البطلة في العراق والجمهورية الإسلامية واليمن وسوريا ولبنان وكلّ الشرفاء الذين وقفوا مع غزة، ومعسكر الباطل المتمثل بأمريكا وإسرائيل ومن دخل في هذا الحلف المشؤوم، ألا تباً لكم ولحلفكم ولتعلموا أنّ نصر الله لقريب وأنّ يوم زوالكم أقرب، وسيفرح حينها المؤمنون بنصر الله».