فصائل عسكرية فلسطينية في قطاع غزة تستهدف آليات وجنوداً إسرائيليين

إسطنبول: أعلنت فصائل عسكرية فلسطينية استهداف آليات وجنود إسرائيليين بعدة مناطق في قطاع غزة، الذي يشهد قصفاً إسرائيلياً مكثفاً، منذ 45 يوماً.

جاء ذلك في بيانات متفرقة لـ “سرايا القدس”، الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي”، و”كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس”، نشرت الإثنين، على منصة “تليغرام”.

وقالت “سرايا القدس” إنها “قصفت (مستوطنة) نيرعوز برشقة صاروخية، وموقع مارس العسكري بوابل من قذائف الهاون العيار الثقيل”.

وأضافت أنها استهدفت أيضاً “7 آليات عسكرية، خلال اشتباكات الليلة الماضية (مساء الأحد)، في محاور التقدم شمال القطاع ببيت حانون وبيت لاهيا والصفطاوي وغرب مخيم جباليا، بقذائف التاندوم وعبوات العمل الفدائي”.

وتابعت: “استهدفنا جنوداً وآليات العدو بقذائف الهاون في محيط أبراج الشيخ زايد، شمال قطاع غزة”.

كما أعلنت “سرايا القدس” تمكّن عناصرها من “إيقاع 6 جنود ما بين قتيل وجريح، خلال اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة وقذائف الـ (RPG) في محور التقدم غرب بيت لاهيا”.

وفي السياق، أعلنت “كتائب القسام” استهدافها، صباح الإثنين، “بالأسلحة ‏المناسبة قوة مشاة إسرائيلية في تلة الكرنتينا قرب موقع حدب يارون”.

وأوضحت أيضاً أنها “قصفت قاعدة رعيم العسكرية (في غلاف غزة) برشقة صاروخية”، دون ذكر تفاصيل أكثر.

وتعرف قاعدة رعيم باسم “مقر قيادة فرقة غزة”، وهي قوة عسكرية كبيرة مكونة من جميع التشكيلات العسكرية الإسرائيلية، ومهمتها الأساسية تأمين كل الحدود مع مصر من شرقي رفح إلى السودانية، وصولاً إلى مستوطنة زيكيم داخل إسرائيل.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتفاع عدد عناصره القتلى، منذ يوم 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي، إلى 388، بعد الكشف، صباح اليوم، عن مقتل جندي جديد في شمال قطاع غزة على خلفية المعارك البرية، التي بدأت في 27 أكتوبر الماضي.

ومساء السبت، أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، أن الجيش “انتقل إلى المرحلة الثانية من العمليات البرية في غزة”، مشيراً إلى أن “حرب إسرائيل مع حماس شاملة”، ومهدداً بـ “اغتيال السياسيين بالحركة أيضاً”.

ولليوم 45 على التوالي، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 13 ألف شهيد، بينهم أكثر من 5 آلاف و500 طفل، و3 آلاف و500 امرأة، فضلاً عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

(الأناضول)